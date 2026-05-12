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Schlagerstar Andrea Berg: Der Unfall, der bis heute Spuren hinterlässt

Feuer-Unfall vor 10 Jahren

Schlagerstar Andrea Berg: Der Unfall, der bis heute Spuren hinterlässt

12.05.2026, 10.51 Uhr
von Julian Flimm
Bei einer Konzert-Vorpremiere kam es 2016 zu einem Feuer-Unfall auf der Bühne. Die Schlagersängerin erlitt schwere Verbrennungen – und sang trotzdem weiter.
Andrea Berg sitzt bei einer Talkshow.
Andrea Berg ist unter anderem für ihre aufwändigen Bühnenshows bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann

Andrea Berg ist seit vielen Jahren für große Shows, emotionale Auftritte und aufwendige Bühneneffekte bekannt. Doch im Juli 2016 wurde ihr genau diese Inszenierung beinahe zum Verhängnis. Während einer Vorpremiere ihrer „Seelenbeben“-Tour in der Rittal Arena in Wetzlar kam es zu einem Zwischenfall mit einem Pyro-Effekt.

Feuer-Unfall während eines Auftritts

Während Berg den Song „Piraten wie wir“ performte, kam es auf der Bühne zu dem folgenschweren Moment. Teil der Show war damals eine große Drachen-Requisite, die Feuer speien sollte. Laut damaligen Berichten funktionierte der Effekt jedoch nicht wie geplant. Die Flammen trafen Andrea Berg am linken Arm, an der Schulter und am Rücken.

Die Sängerin erlitt dabei Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Auch ihr Bühnenoutfit wurde durch das Feuer beschädigt. Für Berg muss der Moment extrem schmerzhaft gewesen sein.

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Andrea Berg sang trotz Verbrennungen weiter

Statt die Bühne sofort zu verlassen, machte Andrea Berg mit dem Auftritt weiter. Die erste Versorgung erfolgte deshalb nicht sofort, sondern wenig später hinter der Bühne. Dort wurde sie zunächst mit Brandsalbe behandelt. Laut „Bild“ wurde später auch verbrannte Haut abgetragen. Trotzdem ließ sich die Sängerin offenbar nicht dauerhaft ausbremsen und stand schon bald wieder auf der Bühne.

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Andrea Bergs Narbe wurde zu einem Tattoo

Der Unfall hinterließ bei Andrea Berg nicht nur körperliche Spuren. Aus der Brandnarbe entstand später ein sehr persönliches Tattoo. Auf ihrem Rücken ließ sich die Schlagersängerin ein großes Motiv stechen, das unter anderem einen Feuervogel, Traumfänger und einen Schmetterling zeigt.

Besonders der Feuervogel hat für Berg eine wichtige Bedeutung. Er erinnert sie an ihren verstorbenen Vater, der Feuerwehrmann war. In einem Interview sagte Berg laut „Bild“, sie habe im Moment des Unfalls seine Stimme im Kopf gehört: „Du musst die Flammen ersticken! Klopf drauf!“ Genau das habe sie getan.

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