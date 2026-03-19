Home News Film-News

Neue Kinostarts: Ryan Gosling als Astronaut in "Project Hail Mary" und mehr

Kino-Neustarts

Neue Kinostarts: Ryan Gosling als Astronaut in "Project Hail Mary" und mehr

19.03.2026, 14.43 Uhr
von Jonas Decker
Am 19. März starten neue Filme im Kino: "Der Astronaut – Project Hail Mary" mit Ryan Gosling, die Tragikomödie "Is This Thing On?" und die Fußball-Dokumentation "Ein Sommer in Italien – WM 1990".
Der Astronaut - Project Hail Mary
Ryan Gosling begibt sich in "Der Astronaut - Project Hail Mary" auf eine abenteuerliche Weltraum-Mission.   Fotoquelle: 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved
Der Astronaut - Project Hail Mary
Inzwischen eine feste Größe im internationalen Filmgewschäft: Neben Superstar Ryan Gosling ergatterte auch die Deutsche Sandra Hüller eine tragende Rolle in "Der Astronaut - Project Hail Mary".  Fotoquelle: 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved
Is This Thing On?
Will Arnett spielt in "Is This Thing On?" den frisch getrennten Alex, der seinen Kummer in einer Stand-up-Comedy-Schow verarbeitet.  Fotoquelle: 2025 Searchlight Pictures/Disney
Is This Thing On?
Alex (Will Arnett) und Tess (Laura Dern) waren lange ein tolles Team. Das wollen sie auch nach der Trennung bleiben, schließlich haben sie zwei gemeinsame Söhne.  Fotoquelle: 2025 Searchlight Pictures/Disney
Ein Sommer in Italien - WM 1990
"Ein Sommer in Italien - WM 1990" (Bild: Ausschnitt Filmplakat) blickt auf einen der größten Erfolge der DFB-Geschichte.  Fotoquelle: B14 Film/Tobis
Ein Sommer in Italien - WM 1990
In "Ein Sommer in Italien - WM 1990" erinnern sich viele Ex-Spieler zurück - darunter auch Lothar Matthäus (Bild), damals einer der größten Leistungsträger.  Fotoquelle: B14 Film/Tobis

Flüge ins Weltall gehören wohl zu den spektakulärsten Dingen, die ein Mensch überhaupt machen kann – kein Wunder, dass viele Kinder davon träumen, später mal Astronaut oder Astronautin zu werden. Fürs Kino muss man in der Regel trotzdem noch etwas drauflegen. Keine stinknormalen Weltraum-Missionen, sondern solche, die eigentlich unmöglich zu realisieren sind – das ist der Stoff, aus dem schon viele Blockbuster gemacht wurden. Ganz aktuell: "Der Astronaut – Project Hail Mary" mit Ryan Gosling und Sandra Hüller.

Was das Publikum in dieser Woche außerdem erwartet: Bradley Cooper präsentiert mit der Tragikomödie "Is This Thing On?" seine inzwischen dritte Regiearbeit, und die Fußball-Dokumentation "Ein Sommer in Italien – WM 1990" erinnert an eine der großen Sternstunden der DFB-Geschichte.

Der Astronaut – Project Hail Mary

Stanley Kubricks visionäre Jupiter-Mission "2001: Odyssee im Weltraum" (1968), "Armageddon" (1998) mit Bruce Willis als Ölbohrexperte auf einem Asteroiden, Matthew McConaughey als Wurmloch-Reisender in "Interstellar" (2014), Matt Damon als unglücklich zurückgelassener "Marsianer" (2015): Die Liste atemberaubender Weltraum-Abenteuer, die selbst die kühnsten NASA-Träumer für reine Fantasterei halten müssen, ist lang. Und mit "Der Astronaut – Project Hail Mary" wird sie noch ein bisschen länger.

Derzeit beliebt:
>>„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verrät: So streng sind die Profis wirklich
>>„Bares für Rares“: Dieses Fundstück vom Straßenrand bringt richtig Geld
>>American Sniper: Ein umstrittener Kriegsfilm im Free-TV
>>Im Free-TV: Mit diesem Film ging der Oscar fast nach Deutschland

Die Geschichte stammt von US-Autor Andy Weir, der seinerzeit auch schon die Romanvorlage zu "Der Marsianer – Rettet Mark Watney" lieferte. Wohl auch aufgrund dieses Erfolgs (zwei Golden Globes, sieben Oscar-Nominierungen) wurden ihm die Filmrechte für "Der Astronaut" schon ein Jahr vor Veröffentlichung des Buches abgekauft. Die Inszenierung übernahmen Phil Lord und Chris Miller, die zuvor schon gemeinsam an Kino-Erfolgen wie "21 Jump Street" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" arbeiteten. Für die Hauptrolle wurde mit Ryan Gosling einer von Hollywoods derzeit angesagtesten Stars verpflichtet, in einer größeren Nebenrolle wirkte auch die Deutsche Sandra Hüller ("Toni Erdmann", "Anatomie eines Falls") mit.

Sportfans kennen den Begriff "Hail Mary" vielleicht aus dem American Football – er beschreibt ein spezielles Manöver, das manchmal kurz vor Spielende zu sehen ist, ein extrem weiter Vorwärtspass mit nur geringen Erfolgschancen. Geringe Erfolgschancen hat auch "Der Astronaut" Ryland Grace (Gosling), der eigentlich gar kein Astronaut ist, sondern Mittelschullehrer. Als Molekularbiologe hat er aber doch ein paar spannende Ansichten und Ideen, und deshalb wird ausgerechnet er von der ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt (Hüller) für "Project Hail Mary" ausgewählt.

Ryland Grace soll ins All reisen und herausfinden, wie sich das bevorstehende Erlöschen der Sonne verhindern lässt – ohne realistische Aussicht, lebendig zur Erde zurückzukehren. Er lässt sich trotzdem darauf ein, denn: Das ultimative Ziel der Mission ist die Rettung des Lebens auf der Erde, das ohne die Sonne bekanntlich nicht existieren kann. Wie dem Trailer zu diesem geschätzt 200 Millionen Dollar teuren Science-Fiction-Abenteuer bereits zu entnehmen war, wird Grace dort draußen im Weltall aber auch ganz neues Leben finden.

Is This Thing On?

Jeder, der es selbst erlebt hat, weiß: Wenn eine große Liebe zerbricht, ist das alles andere als lustig. Aber Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Das mag wohl auch ein Grundgedanke hinter "Is This Thing On?" sein. Da geht's um einen fürchterlich armen Tropf, der eines Tages feststellt, dass seine Ehe im Eimer ist, und bei dem Versuch, sich irgendwie in seinem Elend zurechtzufinden, macht der Mann daraus eine Comedy-Show.

"Ich glaube, ich lasse mich scheiden": So startet Alex (Will Arnett), leicht angetrunken und kaum wissend, was er da eigentlich macht, in seinen allerersten Stand-up-Comedy-Auftritt in irgendeinem dunklen Keller in New York. Nach verhaltenen ersten Sekunden kommen dann auch die ersten Lacher. Es funktioniert: Alex erzählt vom Scherbenhaufen seines Lebens und kann so auch anfangen, die Dinge neu zu sortieren – auf der Bühne und daneben: Er und Tess (Laura Dern) wollen Freunde bleiben und weiterhin als Team zusammenarbeiten, schließlich haben sie zwei zehnjährige Söhne.

"Is This Thing On?" (übersetzt "Ist dieses Ding an?") ist inspiriert vom Leben des britischen Komikers John Bishop und auch jenseits der erstklassig besetzten Hauptrollen eine echte Hochkaräter-Produktion: Nach den Erfolgen von "A Star Is Born" und "Maestro" handelt es sich bei der jazzig-charmanten Tragikomödie um die dritte Regiearbeit von Bradley Cooper, der gemeinsam mit Will Arnett und Mark Chappel auch das Drehbuch schrieb und selbst eine Nebenrolle übernahm. Darüber hinaus sind Cooper und Arnett auch als Produzenten an dem Projekt beteiligt, das nach der Premiere beim New York Film Festival überwiegend positive Kritiken erntete.

Ein Sommer in Italien – WM 1990

Man hört die Stimme von Kult-Kommentator Gerd Rubenbauer, der aus voller Brust den "Fußball-Weltmeister 1990" feiert, und sieht die ikonischen Bilder von Lothar Matthäus, der umringt von Littbarski, Völler, Klinsmann und Co. den Pokal in die Höhe reckt – alleine diese zwei Sekunden aus dem Trailer zu "Ein Sommer in Italien – WM 1990" dürften zuletzt schon bei unzähligen Fußballfans Gänsehaut verursacht haben. Dann auch noch aktuelle Aufnahmen von einzelnen Spielern, die in der Rückschau mit den Tränen kämpfen. Schon Wochen vor dem Start dieses Films war klar: Da steht dem Kicker-Herz einiges bevor!

Der 1:0-Sieg in Rom gegen Argentinien, der dritte WM-Titel für Deutschland, das war eine große Sternstunde der DFB-Geschichte. Pünktlich zur diesjährigen WM in USA, Kanada und Mexiko (ab 10. Juni) werden die Ereignisse von damals nun also noch einmal in aller wunderbaren Ausführlichkeit nacherzählt – "für alle, die damals mitgefiebert haben, und für die nachwachsenden Generationen", wie es in der Filmankündigung heißt. Rechtzeitig vor dem Start der WM wird die Dokumentation "Ein Sommer in Italien" auch bei Sky und WOW zu sehen sein.

Eine Hommage an eine "legendäre Mannschaft" will dieser Film sein, eine Zeitreise zurück in einen "unvergesslichen Sommer", eine Geschichte über "Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem Deutschland, das wieder zusammenfindet". Viele Spieler von damals erinnern sich in Interviews an die sportlich wie gesellschaftlich aufregenden Monate dieses historischen Jahres 1990. Ergänzend dürfen die Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling zahlreiche bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem "Innersten der Mannschaft" sowie aus den Archiven der FIFA zeigen. Natürlich werden dabei auch die Protagonisten von damals gewürdigt, die inzwischen nicht mehr da sind. Franz Beckenbauer etwa, oder auch Andi Brehme, der in Rom den entscheidenden Elfmeter versenkte.

Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück
Der verstorbene Val Kilmer kehrt dank Künstlicher Intelligenz auf die Leinwand zurück. Im Film "As Deep as the Grave" spielt er eine zentrale Rolle. Unterstützt wird das Projekt von seiner Familie und zahlreichen Stars wie Tom Felton und Abigail Breslin. Regisseur Coerte Voorhees spricht von einem Herzensprojekt.
Digitale Wiederauferstehung
Val Kilmer

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Im Free-TV: Auch ohne seinen berühmten Hauptdarsteller ist dieses Actionfilm-Sequel ein irres Spektakel
Postapokalyptisches Spektakel
Mad Max: Fury Road
Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück
Digitale Wiederauferstehung
Val Kilmer
Erstes Bond-Girl aller Zeiten: Das macht Ursula Andress heute
Bond-Ikone
Ursula Andress
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren
Hollywood-Ikone
USA - A Million Ways To Die In The West
"Auftrag Rache": Mel Gibsons unerwartetes Comeback als grimmiger Rächer
Mel Gibson als Rächer
Auftrag Rache (2010)
Koboldspaß in Spielfilmlänge: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Pumuckl und das große Missverständnis"
Kurt Russell wird 75: Ein Leben voller Kultrollen
Hollywood-Legende
Kurt Russell
Steven Gätjen in Hollywood: In diesem Film ist der Moderator zu sehen
Hollywood-Erfahrungen
Steven Gätjen
Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
„Das ist die unterste Form“: Howard Carpendale teilt gegen Helene Fischer aus
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Detlef Steves hat jetzt eigene vegane Ersatzprodukte!
Vegane Produktreihe
Detlef Steves
Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
„Traumschiff“: Roland Kaiser reagiert auf Kritik an Florian Silbereisen
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Marlene Lufen mit harter Israel-Kritik gegen die Regierung: "Keine Unterstützung mehr!"
Nahostkonflikt
Marlene Lufen
Diese "James Bond"-Filme haben einen Oscar gewonnen
Oscar-Erfolge
Feuerball (1965)
Nun in der Gastronomie: Thore Schölermann steigt bei "The Voice" aus
Moderatorenwechsel
Thore Schölermann
Thilo Mischke über das boomende Geschäft mit dem Coaching – Zwischen Motivation und Manipulation
Coaching-Wildwest
Thilo Mischke
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Kaulitz-Brüder geben keine Unterstützung für Bandkollegen bei "Let's Dance"
Gustav Schäfer bei "Let"s Dance"
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.
Der Graf spricht über seine emotionale Reise bei "Sing meinen Song"
Der Graf emotional
Der Graf
Neue Staffel von "Kitchen Impossible": Tim Mälzer nicht immer dabei
Neue Staffel startet
Tim Mälzer
"Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Die Geschichte einer Fluggesellschaft
Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)
"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras
Mord in Italien
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
"Sonntagnachmittagsblues": Kritik zur ARTE-Serie über Selbstfindung mit Liv Henneguier
Französische Serie
Sonntagnachmittagsblues
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Schöneberger & Raab: Kehrt der Erfolg mit Barbara an seiner Seite zurück?
So läuft die neue Show
Barbara Schöneberger und Stefan Raab