Neue Kinostarts: Ryan Gosling als Astronaut in "Project Hail Mary" und mehr

Flüge ins Weltall gehören wohl zu den spektakulärsten Dingen, die ein Mensch überhaupt machen kann – kein Wunder, dass viele Kinder davon träumen, später mal Astronaut oder Astronautin zu werden. Fürs Kino muss man in der Regel trotzdem noch etwas drauflegen. Keine stinknormalen Weltraum-Missionen, sondern solche, die eigentlich unmöglich zu realisieren sind – das ist der Stoff, aus dem schon viele Blockbuster gemacht wurden. Ganz aktuell: "Der Astronaut – Project Hail Mary" mit Ryan Gosling und Sandra Hüller.

Was das Publikum in dieser Woche außerdem erwartet: Bradley Cooper präsentiert mit der Tragikomödie "Is This Thing On?" seine inzwischen dritte Regiearbeit, und die Fußball-Dokumentation "Ein Sommer in Italien – WM 1990" erinnert an eine der großen Sternstunden der DFB-Geschichte.

Der Astronaut – Project Hail Mary Stanley Kubricks visionäre Jupiter-Mission "2001: Odyssee im Weltraum" (1968), "Armageddon" (1998) mit Bruce Willis als Ölbohrexperte auf einem Asteroiden, Matthew McConaughey als Wurmloch-Reisender in "Interstellar" (2014), Matt Damon als unglücklich zurückgelassener "Marsianer" (2015): Die Liste atemberaubender Weltraum-Abenteuer, die selbst die kühnsten NASA-Träumer für reine Fantasterei halten müssen, ist lang. Und mit "Der Astronaut – Project Hail Mary" wird sie noch ein bisschen länger.

Die Geschichte stammt von US-Autor Andy Weir, der seinerzeit auch schon die Romanvorlage zu "Der Marsianer – Rettet Mark Watney" lieferte. Wohl auch aufgrund dieses Erfolgs (zwei Golden Globes, sieben Oscar-Nominierungen) wurden ihm die Filmrechte für "Der Astronaut" schon ein Jahr vor Veröffentlichung des Buches abgekauft. Die Inszenierung übernahmen Phil Lord und Chris Miller, die zuvor schon gemeinsam an Kino-Erfolgen wie "21 Jump Street" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" arbeiteten. Für die Hauptrolle wurde mit Ryan Gosling einer von Hollywoods derzeit angesagtesten Stars verpflichtet, in einer größeren Nebenrolle wirkte auch die Deutsche Sandra Hüller ("Toni Erdmann", "Anatomie eines Falls") mit.

Sportfans kennen den Begriff "Hail Mary" vielleicht aus dem American Football – er beschreibt ein spezielles Manöver, das manchmal kurz vor Spielende zu sehen ist, ein extrem weiter Vorwärtspass mit nur geringen Erfolgschancen. Geringe Erfolgschancen hat auch "Der Astronaut" Ryland Grace (Gosling), der eigentlich gar kein Astronaut ist, sondern Mittelschullehrer. Als Molekularbiologe hat er aber doch ein paar spannende Ansichten und Ideen, und deshalb wird ausgerechnet er von der ESA-Mitarbeiterin Eva Stratt (Hüller) für "Project Hail Mary" ausgewählt.

Ryland Grace soll ins All reisen und herausfinden, wie sich das bevorstehende Erlöschen der Sonne verhindern lässt – ohne realistische Aussicht, lebendig zur Erde zurückzukehren. Er lässt sich trotzdem darauf ein, denn: Das ultimative Ziel der Mission ist die Rettung des Lebens auf der Erde, das ohne die Sonne bekanntlich nicht existieren kann. Wie dem Trailer zu diesem geschätzt 200 Millionen Dollar teuren Science-Fiction-Abenteuer bereits zu entnehmen war, wird Grace dort draußen im Weltall aber auch ganz neues Leben finden.

Is This Thing On? Jeder, der es selbst erlebt hat, weiß: Wenn eine große Liebe zerbricht, ist das alles andere als lustig. Aber Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Das mag wohl auch ein Grundgedanke hinter "Is This Thing On?" sein. Da geht's um einen fürchterlich armen Tropf, der eines Tages feststellt, dass seine Ehe im Eimer ist, und bei dem Versuch, sich irgendwie in seinem Elend zurechtzufinden, macht der Mann daraus eine Comedy-Show.

"Ich glaube, ich lasse mich scheiden": So startet Alex (Will Arnett), leicht angetrunken und kaum wissend, was er da eigentlich macht, in seinen allerersten Stand-up-Comedy-Auftritt in irgendeinem dunklen Keller in New York. Nach verhaltenen ersten Sekunden kommen dann auch die ersten Lacher. Es funktioniert: Alex erzählt vom Scherbenhaufen seines Lebens und kann so auch anfangen, die Dinge neu zu sortieren – auf der Bühne und daneben: Er und Tess (Laura Dern) wollen Freunde bleiben und weiterhin als Team zusammenarbeiten, schließlich haben sie zwei zehnjährige Söhne.

"Is This Thing On?" (übersetzt "Ist dieses Ding an?") ist inspiriert vom Leben des britischen Komikers John Bishop und auch jenseits der erstklassig besetzten Hauptrollen eine echte Hochkaräter-Produktion: Nach den Erfolgen von "A Star Is Born" und "Maestro" handelt es sich bei der jazzig-charmanten Tragikomödie um die dritte Regiearbeit von Bradley Cooper, der gemeinsam mit Will Arnett und Mark Chappel auch das Drehbuch schrieb und selbst eine Nebenrolle übernahm. Darüber hinaus sind Cooper und Arnett auch als Produzenten an dem Projekt beteiligt, das nach der Premiere beim New York Film Festival überwiegend positive Kritiken erntete.

Ein Sommer in Italien – WM 1990 Man hört die Stimme von Kult-Kommentator Gerd Rubenbauer, der aus voller Brust den "Fußball-Weltmeister 1990" feiert, und sieht die ikonischen Bilder von Lothar Matthäus, der umringt von Littbarski, Völler, Klinsmann und Co. den Pokal in die Höhe reckt – alleine diese zwei Sekunden aus dem Trailer zu "Ein Sommer in Italien – WM 1990" dürften zuletzt schon bei unzähligen Fußballfans Gänsehaut verursacht haben. Dann auch noch aktuelle Aufnahmen von einzelnen Spielern, die in der Rückschau mit den Tränen kämpfen. Schon Wochen vor dem Start dieses Films war klar: Da steht dem Kicker-Herz einiges bevor!

Der 1:0-Sieg in Rom gegen Argentinien, der dritte WM-Titel für Deutschland, das war eine große Sternstunde der DFB-Geschichte. Pünktlich zur diesjährigen WM in USA, Kanada und Mexiko (ab 10. Juni) werden die Ereignisse von damals nun also noch einmal in aller wunderbaren Ausführlichkeit nacherzählt – "für alle, die damals mitgefiebert haben, und für die nachwachsenden Generationen", wie es in der Filmankündigung heißt. Rechtzeitig vor dem Start der WM wird die Dokumentation "Ein Sommer in Italien" auch bei Sky und WOW zu sehen sein.

Eine Hommage an eine "legendäre Mannschaft" will dieser Film sein, eine Zeitreise zurück in einen "unvergesslichen Sommer", eine Geschichte über "Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem Deutschland, das wieder zusammenfindet". Viele Spieler von damals erinnern sich in Interviews an die sportlich wie gesellschaftlich aufregenden Monate dieses historischen Jahres 1990. Ergänzend dürfen die Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling zahlreiche bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem "Innersten der Mannschaft" sowie aus den Archiven der FIFA zeigen. Natürlich werden dabei auch die Protagonisten von damals gewürdigt, die inzwischen nicht mehr da sind. Franz Beckenbauer etwa, oder auch Andi Brehme, der in Rom den entscheidenden Elfmeter versenkte.

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