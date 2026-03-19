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"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras

Mord in Italien

"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras

19.03.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Im letzten Fall der ARD-Reihe wird Sonja Schwarz' Stieftochter Laura verdächtigt, einen Winzer ermordet zu haben. Die Ermittlungen führen in die Welt des Weinbaus.
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Im neuen Fall geschehen zwei Morde im Weinbau-Geschäft, es trifft einen Winzer und einen Kellermeister. Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) erfahren bei den Ermittlungen so einiges über die Probleme der Winzer vor dem Hintergrund des Klimawandels.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras, links) sorgt sich um ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz). Zwar glaubt sie nicht, dass sie den Mord begangen hat und steht weiter zu ihr, doch sie spürt, dass Laura ihr etwas verheimlicht.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Für Jonas (Gabriel Raab) ist es eine unangenehme Situation, dass er Laura (Charleen Deetz) auf den Zahn fühlen muss. In welcher Beziehung stand sie zu dem ermordeten Urban? Hatte sie einen Grund, ihn zu ermorden?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Der strenge Kellermeister Anton Kofler (Karl Fischer) steht unter Druck, den er auch an seiner Mitarbeiterin Sofia Brandner (Anna Unterberger) auslässt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Der Kellermeister Kofler (Karl Fischer) gilt als unbeirrbarer Traditionalist. Neue Trauben kommen ihm nicht ins Fass. Laura wirft er sogar Betrug vor.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Polizist Peter Kerschbaumer (Hanspeter Müller-Drossaart), der Vater von Kommissar Jonas Kerschbaumer, ist ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Er überbringt seinem Sohn auch die unangenehme Nachricht, dass die DNA von Laura an der Leiche des Winzers Urban gefunden wurde.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Aus Befangenheit gibt Sonja (Chiara Schoras, Mitte) die Ermittlungen an Sonderermittlerin Mariella Colombo (Gabriela García-Vargas) und ihren Kollegen Kommissar Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) ab.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Sonja (Chiara Schoras) hat den Fall zwar aus Befangenheit an ihren Kollegen abgegeben, da ihre eigene Stieftochter unter Mordverdacht steht. Heimlich ermittelt sie jedoch weiter und befragt unter anderem den Kellereimitarbeiter Kassian Rackl (Murali Perumal). Was kann er über die Vorgänge bei Kellermeister Kofler berichten?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Der Kellermeister Kofler (Karl Fischer) hat viel Einfluss und ist als strenger Traditionalist bekannt. Dass er unter Mordverdacht gerät, schockiert nicht nur ihn, sondern auch seine Geschäftsführerin Lucia Muratori (Ulrike C. Tscharre).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
Krisenbesprechung: Nachdem an der Leiche des Winzers Urban Lauras (Charleen Deetz, zweite von rechts) DNA gefunden wurde, müssen Ermittler Jonas (Gabriel Raab), seine Kollegin - und Lauras Stiefmutter - Sonja (Chiara Schoras, links) sowie Lauras Großmutter Katharina (Lisa Kreuzer) überlegen, wie es weitergehen soll.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer

Bozen, idyllisch an der Südtiroler Weinstraße gelegen, ist eng mit dem Weinbau verbunden. Etwa 500 Hektar werden dort dafür genutzt. Doch der Klimawandel gefährdet den Anbau: Mit zunehmender Temperatur steigen Trockenheit, Hitzeschäden an den Trauben sowie deren Zucker- und damit Alkoholgehalt: Die Trauben verlieren an Qualität und Wert. Winzer versuchen entgegenzuwirken, indem sie neue Sorten und in höheren, kühleren Lagen anbauen. Der Druck wächst, auch unter den Konkurrenten. Vor diesem realen Hintergrund spielt "Der Bozen-Krimi – Rebenblut" am Donnerstagabend im Ersten, in welchem ein Winzer einem Mord zum Opfer fällt.

ARD
"Der Bozen-Krimi – Rebenblut"
Kriminalfilm • 19.03.2026 • 20:15 Uhr

Urban Rittner (Raffael Armbruster) wurde in einem Weinberg mit einem Rebmesser erstochen. Am Abend war er noch einmal in der Kellerei des strengen Kellermeisters Kofler (Karl Fischer) gewesen, doch weshalb? Das kann Laura (Charleen Deetz), die Stieftochter von Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras), selbst Winzerin und mit Urban befreundet, erklären: Kofler unterstelle ihr, bei ihrer letzten Lieferung minderwertige Trauben untergemischt zu haben, was sie jedoch bestreitet.

Urban, der ebenfalls Kofler belieferte, habe mit ihm deswegen reden wollen. Außerdem plante er, Koflers Kellerei zu verlassen – was diesem das Genick gebrochen hätte, wie seine Geschäftsführerin Lucia Muratori (Ulrike C. Tscharre) weiß, denn die Kellerei ist ohnehin schon angeschlagen. Auch Koflers Kellermeisterin Sofia Brandner (Anna Unterberger) hat darunter zu leiden.

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Laura unter Mordverdacht

Kam es also zu einem Streit zwischen Kofler und Rittner, der tödlich endete? Kofler weist das entrüstet von sich. Wenig später liegt auch er tot zwischen seinen Weinfässern. Man könnte fast meinen, die ARD führe einen Feldzug gegen den Alkohol, mussten doch kürzlich erst im Steirerkrimi so einige Schnapsbrenner ihr Leben lassen ...

Dann der Schock: Ausgerechnet Laura gerät unter Mordverdacht. Auch ihr Weinberg leidet unter dem Klimawandel. Sie habe die EU-Zuteilung für einen höher gelegenen Weinberg erhalten, erklärt sie Sonja. Doch dafür brauche sie 100.000 Euro, sonst bekomme sie ein anderer. Auch Koflers Betrugsvorwurf könnte die Zuteilung verhindern.

Fassungslos gibt Sonja den Fall aus Befangenheit an ihren Kollegen Jonas (Gabriel Raab) und Sonderermittlerin Mariella Colombo (Gabriela Garcia-Vargas) ab. Zwar glaubt sie nicht an die Schuld ihrer Stieftochter, sie spürt aber, dass Laura ihr etwas verschweigt und forscht auf eigene Faust nach. Laura möchte ebenfalls ihre Unschuld beweisen und stellt ihrerseits Nachforschungen an. Doch dass Alleingänge selten gut enden, das weiß wohl jeder Krimifan ...

Wann es weitere neue "Bozen-Krimis" zu sehen geben wird, ist nicht bekannt. Zuletzt mussten die Zuschauer zwei Jahre auf Nachschub warten. Dass es aber weitergeht, ist aufgrund der durchgehend guten Einschaltquoten mehr als wahrscheinlich.

"Der Bozen-Krimi – Rebenblut" – Do. 19.03. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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