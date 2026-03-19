"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras

Bozen, idyllisch an der Südtiroler Weinstraße gelegen, ist eng mit dem Weinbau verbunden. Etwa 500 Hektar werden dort dafür genutzt. Doch der Klimawandel gefährdet den Anbau: Mit zunehmender Temperatur steigen Trockenheit, Hitzeschäden an den Trauben sowie deren Zucker- und damit Alkoholgehalt: Die Trauben verlieren an Qualität und Wert. Winzer versuchen entgegenzuwirken, indem sie neue Sorten und in höheren, kühleren Lagen anbauen. Der Druck wächst, auch unter den Konkurrenten. Vor diesem realen Hintergrund spielt "Der Bozen-Krimi – Rebenblut" am Donnerstagabend im Ersten, in welchem ein Winzer einem Mord zum Opfer fällt.

"Der Bozen-Krimi – Rebenblut" Kriminalfilm • 19.03.2026 • 20:15 Uhr

Urban Rittner (Raffael Armbruster) wurde in einem Weinberg mit einem Rebmesser erstochen. Am Abend war er noch einmal in der Kellerei des strengen Kellermeisters Kofler (Karl Fischer) gewesen, doch weshalb? Das kann Laura (Charleen Deetz), die Stieftochter von Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras), selbst Winzerin und mit Urban befreundet, erklären: Kofler unterstelle ihr, bei ihrer letzten Lieferung minderwertige Trauben untergemischt zu haben, was sie jedoch bestreitet.

Urban, der ebenfalls Kofler belieferte, habe mit ihm deswegen reden wollen. Außerdem plante er, Koflers Kellerei zu verlassen – was diesem das Genick gebrochen hätte, wie seine Geschäftsführerin Lucia Muratori (Ulrike C. Tscharre) weiß, denn die Kellerei ist ohnehin schon angeschlagen. Auch Koflers Kellermeisterin Sofia Brandner (Anna Unterberger) hat darunter zu leiden.

Laura unter Mordverdacht Kam es also zu einem Streit zwischen Kofler und Rittner, der tödlich endete? Kofler weist das entrüstet von sich. Wenig später liegt auch er tot zwischen seinen Weinfässern. Man könnte fast meinen, die ARD führe einen Feldzug gegen den Alkohol, mussten doch kürzlich erst im Steirerkrimi so einige Schnapsbrenner ihr Leben lassen ...

Dann der Schock: Ausgerechnet Laura gerät unter Mordverdacht. Auch ihr Weinberg leidet unter dem Klimawandel. Sie habe die EU-Zuteilung für einen höher gelegenen Weinberg erhalten, erklärt sie Sonja. Doch dafür brauche sie 100.000 Euro, sonst bekomme sie ein anderer. Auch Koflers Betrugsvorwurf könnte die Zuteilung verhindern.

Fassungslos gibt Sonja den Fall aus Befangenheit an ihren Kollegen Jonas (Gabriel Raab) und Sonderermittlerin Mariella Colombo (Gabriela Garcia-Vargas) ab. Zwar glaubt sie nicht an die Schuld ihrer Stieftochter, sie spürt aber, dass Laura ihr etwas verschweigt und forscht auf eigene Faust nach. Laura möchte ebenfalls ihre Unschuld beweisen und stellt ihrerseits Nachforschungen an. Doch dass Alleingänge selten gut enden, das weiß wohl jeder Krimifan ...

Wann es weitere neue "Bozen-Krimis" zu sehen geben wird, ist nicht bekannt. Zuletzt mussten die Zuschauer zwei Jahre auf Nachschub warten. Dass es aber weitergeht, ist aufgrund der durchgehend guten Einschaltquoten mehr als wahrscheinlich.

"Der Bozen-Krimi – Rebenblut" – Do. 19.03. – ARD: 20.15 Uhr

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