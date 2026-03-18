Home News Star-News

Amira Aly macht Urlaub in Dubai und muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"

Heikle Dubai-Debatte

Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"

18.03.2026, 10.40 Uhr
von Franziska Wenzlick
Paula Lambert hält es für verwerflich, in der aktuellen Lage nach Dubai zu reisen. Als ihre Kollegin Amira Aly im Podcast "Iced Macho Latte" zugibt, selbst dort Urlaub zu machen, ist die Moderatorin entsetzt – sehr zur Verwunderung ihres Gegenübers.
Amira Aly mit ernstem Blick.
Amira Aly macht Luxusurlaub in Dubai... und wird dafür stark kritisiert.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress MP

Dass nach den Angriffen durch den Iran zahlreiche nach Dubai ausgewanderte Influencer positiv über die Lage im Land sprechen, macht Amira Aly stutzig. "Alle haben das Gleiche gesagt: 'Ich fühle mich sicher, Dubai hat ein super Abwehrsystem, Dubai wird ja nicht direkt attackiert, ich vertraue Dubai und der Regierung ...'", zählt die Moderatorin in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" auf. Sie findet: "Das ist wirklich ziemlich auffällig gewesen, so sehr, dass man schon vermutet, dass die einen kleinen Maulkorb bekommen haben."

Ihre Podcast-Partnerin Paula Lambert betont: "Man lebt halt nicht in einer Diktatur, ohne dass es Konsequenzen hat." In ihren Augen seien Reisen oder gar ein Umzug nach Dubai ohnehin verwerflich: "Wenn man Ally ist für die LGBTQ+-Community, dann kannst du gar nicht nach Dubai. Das geht einfach nicht."

Paula Lambert: "Sehr selten, Amira?!"

Zudem, ergänzt Aly, werde in Dubai jegliches Delikt "sehr hart bestraft". Verbrechen gebe es vor Ort dennoch, sagt die 33-Jährige – und unterbricht sich: "Jetzt muss ich aufpassen – nicht, dass ich hier gebannt werde und bei der nächsten Dubai-Reise in den Knast gehe." Als Lambert sie darauf hinweist, dass manche Länder in derartigen Fällen sogar Einreiseverbote verhängen würden, lacht Aly: "Dann schneiden wir das lieber raus – weil Urlaub ist ja schon ab und zu mal gut!"

Derzeit beliebt:
>>Karriere von Papa? Das machen Til Schweigers Kinder heute
>>"Herz bis zum Hals hochgeschlagen": Heidi Klum trifft plötzlich auf Ex-Freund
>>Podcast-Ende: Amira Aly und Paula Lambert ziehen Schlussstrich
>>"Verkünde das hier zum ersten Mal": Amira Aly nutzt ihr Talent jetzt für den guten Zweck

"Aber doch nicht in Dubai", entrüstet sich Lambert. Sie findet: "Man kann in Dubai keinen Urlaub machen!" Das tue Amira Aly ohnehin "sehr, sehr selten", erklärt diese: "Nur in äußersten Notfällen." Das lässt ihr Gegenüber jedoch nicht gelten. "Sehr selten, Amira?!", fragt Lambert entsetzt. "Ganz ehrlich? Das geht gar nicht!"



"Hä?", ist Amira Aly ob der scharfen Kritik verwirrt. "Jeder fährt dort trotzdem hin und macht dort Urlaub. Es ist halt einfach eine Wettergarantie und keine große Zeitumstellung." Sie vermeide es dennoch möglichst, nach Dubai zu reisen – auch, weil das Land sie "wirklich gar nicht" reize.

Amira Aly: "Das ist das Gleiche wie mit Fleischessern und Veganern"

"Gerade in der Wahl der Urlaubsgegenden – auch Reisen in die USA und so weiter – da kann man schon eine Menge machen. Wir sind nicht machtlos", wettert Lambert indessen weiter. "Wir können mit unseren Entscheidungen durchaus sagen: Das wollen wir, und das unterstützen wir jetzt nicht mehr." Aly sieht das anders: "Das ist das Gleiche wie mit Fleischessern und Veganern", glaubt sie, "das läuft ja trotzdem weiter."

Dies sei nur der Fall, weil niemand seinen eigenen Beitrag für wichtig genug halte, moniert Lambert. Ihre Kollegin hingegen erklärt, auch in die USA weiterhin reisen zu wollen. "Hatet mich dafür oder verachtet mich oder verurteilt mich. Aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich das, was Trump macht, nicht gut oder okay finde, sagen: Ich reise nie wieder in die USA ein", stellt Amira Aly klar.

Ohnehin sei die Diskussion "viel zu politisch", befürchtet die Österreicherin. "Dafür kenne ich mich wirklich nicht gut genug aus." In den Augen der Öffentlichkeit könne sie in diesem Zusammenhang "sowieso nur Falsches sagen".

"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Marlene Lufen, bekannt aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen und Promi Big Brother, äußert sich besorgt über die aktuellen Sparmaßnahmen und Entlassungen bei ProSiebenSAT.1 und RTL.
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Edin Hasanović kritisiert seinen Kollegen scharf in Schönebergers Podcast: "Du Opfer"
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala
„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab
Harte Kritik
Die Jury von „Let’s Dance“
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
ORF stoppt Doku-Ausstrahlung: So geht es Natascha Kampusch heute
Ärzte und Opferhilfe begrüßen Entscheidung
Natascha Kampusch im Jahr 2019.
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Howard Carpendale mit heftiger Kritik an Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Darum hat der Unheilig-Graf keine Kinder
Einblick ins Familienleben
Der Graf gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, warum er keine Kinder hat.
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
ARD-Politshow "Monitor" verliert Gesicht: Georg Restle verlässt Magazin
Plötzlicher Wechsel
Georg Restle
Heute im Free-TV: Jan Fedder brilliert in "Arnes Nachlass"
Melancholisches Drama
Arnes Nachlass
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"
"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage
Ballett-Doku
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März
Ungeklärte Verbrechen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"So haben wir dich nicht erzogen": Kritik zur ARD-Komödie mit Brigitte Hobmeier
So haben wir dich nicht erzogen
"So haben wir dich nicht erzogen"
"Das Deutsche Volk": Alle Infos zur Doku über die Hanau-Morde
Behördenversagen
Das Deutsche Volk
"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Geldwäsche enthüllt
Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
Vertragsbruch? Lilly Becker verklagt „Bild“-Unterhaltungschefin Tanja May
Schwere Vorwürfe
Lilly Becker trägt ein rotes Kleid.
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!
Gaststar in Kindersendung
Motsi Mabuse
"Schweigeminute": Kritik zum romantischen Klassiker mit Siegfried Lenz
Verbotene Liebe
Schweigeminute
Drogen auch Mallorca? Ina Müller über ihre Erfahrungen
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
„Bares für Rares“: 15.000 Mark weg – drastischer Wertverfall schockt Händler
Ausgabe vom 17. März
Horst Lichter
Er trat Elvis gegen das Schienbein – Die Filmkarriere von Kurt Russell
Hollywoodlegende
Der Tritt gegen den King
"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren
Hollywood-Ikone
USA - A Million Ways To Die In The West