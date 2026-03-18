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"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage

Ballett-Doku

"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen": Darum geht's in der Ballett-Reportage

18.03.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
"Becoming a Swan" beleuchtet die harte Realität des Balletts: Disziplin, Hingabe, aber auch Schmerz und kulturelle Vielfalt werden gezeigt. Im Fokus stehen Églantine Chappaz und Adji Cissoko.
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
Was auf der Bühne beinahe mühelos wirkt, ist das Ergebnis jahrelanger Disziplin und innerer Entschlossenheit.  Fotoquelle: BR/NIGHTFROG GmbH/Emily Binding
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
"Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen" öffnet den Blick für die kulturelle Vielfalt der heutigen Ballettszene.  Fotoquelle: BR/NIGHTFROG GmbH/Emily Binding
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
Ballett ist weit mehr als nur ein ästhetisches Bühnenerlebnis.  Fotoquelle: BR/NIGHTFROG GmbH/Emily Binding

Kraft und Anmut, Flexibilität und Präzision, Ausdauer und vor allem mentale Stärke: Das sind die Grundpfeiler des professionellen Balletts. Was auf der Bühne schwerelos und beinahe mühelos wirkt, ist in Wahrheit das Ergebnis jahrelanger Disziplin, unermüdlichen Trainings und großer innerer Entschlossenheit. Hinter der scheinbaren Leichtigkeit verbirgt sich ein Alltag, der dem Körper alles abverlangt und auch die Seele fordert. Der Dokumentarfilm "Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen" wirft einen Blick hinter die Kulissen dieser Kunstform und begleitet neben der zehnjährigen Églantine Chappaz an der Pariser Opéra auch die professionellen Tänzer des Bayerischen Junior Balletts.

BR
Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen
Dokumentation

Die Dokumentation, die der BR in seinem Dritten Programm zeigt, nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise durch die vielschichtigen Facetten der klassischen Tanzausbildung. Sie zeigt nicht nur die körperlichen Anforderungen, sondern beleuchtet ebenso die mentalen Herausforderungen und stellt die zentrale Frage: Wie viel Hingabe und Leidenschaft verlangt der Traum vom Tanz tatsächlich?

Ebenso zeichnet der Film den Wandel in der Ballettpädagogik nach. Wo früher häufig autoritäre Lehrmethoden dominierten, setzt man heute zunehmend auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper und Geist gleichermaßen in den Blick nimmt. Stellvertretend dafür begleitet die Kamera den Tanzpädagogen Pascal Molat. Seine Arbeit steht für eine neue Generation von Lehrenden, die Förderung nicht mit Strenge und Distanz, sondern mit Respekt, Empathie und individueller Unterstützung verbinden.

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Die Schattenseiten des Balletts

Doch "Becoming a Swan" blendet auch die Schattenseiten nicht aus. Verletzungen, Essstörungen und missbräuchliche Strukturen finden ebenso Raum wie persönliche Zweifel und Krisen. Themen, über die in der Ballettwelt lange geschwiegen wurde, werden offen angesprochen und sensibel eingeordnet. Der Film macht deutlich, dass der Weg auf die Bühne nicht nur von Applaus begleitet wird, sondern auch von Schmerz, Verzicht und innerem Ringen.

Zugleich öffnet die Dokumentation den Blick für die kulturelle Vielfalt der heutigen Ballettszene. Die Tänzerin Adji Cissoko vom Alonzo King Lines Ballet berichtet von ihren Erfahrungen als schwarze Ballerina und spricht über die Notwendigkeit, neue Perspektiven und Geschichten in den klassischen Tanz einzubringen.

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Ein Poträt der Kunstform

Mit emotionalen Interviews, intensiven Probenmomenten und berührenden Bühnenbildern entfaltet die Dokumentation ein vielschichtiges Porträt des Balletts. Gedreht wurde an bedeutenden Schauplätzen wie der Opéra Bastille und der École de danse de l'Opéra de Paris, wo seit Jahrhunderten die Elite des klassischen Tanzes ausgebildet wird. Renommierte Persönlichkeiten der internationalen Ballettszene kommen zu Wort, darunter Élisabeth Platel (Direktorin der École de danse de l'Opéra de Paris), Grace Holmes (Direktorin der San Francisco Ballet School) und Ivan Liška (Künstlerischer Direktor des Bayerischen Junior Balletts München).

"Becoming a Swan" zeigt, dass Ballett weit mehr ist als ein ästhetisches Bühnenerlebnis. Es ist ein Lebensentwurf, geprägt von Disziplin und Zweifel, von Schmerz und Schönheit. Es ist die Geschichte von Menschen, die bereit sind, alles zu geben, um für einen flüchtigen Moment vollkommene Leichtigkeit Wirklichkeit werden zu lassen.

Becoming a Swan: Vom Traum zu Tanzen – Mi. 18.03. – BR: 22.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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