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"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres

Spannung in den Alpen

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres

17.03.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im dritten "Alpentod"-Krimi verschwinden ein Tourist und eine verkohlte Leiche wird gefunden. Jonas Becker und sein Team müssen den Fall im Salzburger Land lösen. Die Ermittlungen führen zu unerwarteten Wendungen und persönlichen Dramen.
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und Birgit Reincke (Veronica Ferres) ermitteln in "Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten" zum nunmehr dritten Mal zusammen.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Birgit Reincke (Veronica Ferres) und Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) suchen in den Überresten des abgebrannten Hauses nach Spuren.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und Marie Sonnleitner (Salka Weber) scahuen sich in der Hütte um, von der aus der Tourist zu seiner Wanderung aufbrach.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Die Zukunftspläne von Birgit Reincke (Veronica Ferres) gefallen ihrem Vorgesetzten Felix Simon (Heiko Ruprecht) gar nicht.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) wird von Birgit Reincke (Veronica Ferres) in ihre Pläne eingeweiht.   Fotoquelle: RTL / Stefanie Leo

Anfang 2025 schickte RTL mit "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" eine neue Filmreihe am "Tödlichen Dienst-Tag" an den Start. Das Besondere dabei: Neben dem Kripo-Neuling Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und der Ex-Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres) arbeitet hier die forensische Archäologin Marie Sonnleitner (Salka Weber) tatkräftig an der Aufklärung der Fälle mit. Nach den ersten beiden Fällen "Alte Wunden" und "Gemeinsame Ziele" sind nun zwei neue Fälle zur besten Sendezeit zu sehen.

RTL
Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten
Krimi • 17.03.2026 • 20:15 Uhr

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten" (Regie: Felix Herzogenrath, Buch: Lucas Flasch) beginnt mit einem Vermisstenfall: Ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen ist vor drei Tagen zu einer Wanderung im Salzburger Land aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Die Düsseldorfer LKA-Ermittlerin Barbara Brunner (Merle Wasmuth) hat deshalb Amtshilfe angefordert. Doch noch ehe sie gemeinsam mit Jonas Becker und Birgit Reincke die Klamm, wo sein Handy zuletzt geortet wurde, genauer in Augenschein nehmen kann, wird Birgit zu einem anderen Tatort gerufen: Ein abgelegenes Holzhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. In den Trümmern wurde eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden.

Ein Ausweis und eine verkohlte Leiche

Bei der Leiche handelt es sich vermutlich um einen Mann zwischen 30 und 50 Jahren. Die Beschreibung passt auf Theo Hölzner, den Bewohner des Hauses. Sein aufgelöster Cousin Wenzel Hölzner (Christoph Luser) gibt an, dass er am Morgen noch mit ihm telefoniert habe: Theo habe die Heizung reparieren wollen, dabei, so glaubt er, kam es wohl zu dem Unfall. Da das Feuer und der Löschschaum alle Spuren verwischt haben, bittet das Team abermals Marie Sonnleitner um Hilfe. An den verkohlten Überresten des Hauses kann diese Reste eines Brandbeschleunigers sowie Blutspuren sicherstellen, die vermutlich vom Opfer stammen. Auch die Obduktion der Leiche ergibt spannende Details: "Der Mann ist nicht im Feuer gestorben", erkennt Sonnleitner: "Jemand hat ihm vorher das Genick gebrochen."

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Becker und Brunner finden derweil einen Personalausweis in der Klamm. Er stammt jedoch nicht von dem vermissten Touristen, sondern von einem Luxemburger ...

Der vierte Fall steht bereits bevor

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten" erzählt einen spannenden Kriminalfall, der jedoch bald größere Ausmaße annimmt als gedacht, und so manche Überraschung bereithält. Spannend ist aber auch die Frage, welche privaten Sorgen Birgit Reincke umtreiben. Denn die Kommissarin scheint offensichtlich etwas zu beschäftigen ... Hinzukommen wie immer traumhafte Aufnahmen von der Region um Salzburg.

Die ersten beiden Fälle der "Alpentod"-Reihe erreichten im März 2025 insgesamt 3,08 Millionen beziehungsweise 2,79 Millionen Menschen (Gesamtmarktanteil bei 12,9 und 12,2 Prozent). Das Interesse erstreckte sich dabei vor allem auf die ältere Zielgruppe, bei der jüngeren (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) sicherten 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ersten Fall einen Marktanteil von 7,4 Prozent.

Ein vierter Film unter dem Titel "Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis" wird am Dienstag, 24. März, um 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen sein. Der Fund einer Gletscherleiche sorgt dann für Aufregung, während gleichzeitig in einem Bergdorf ein offensichtlich ermordeter Mann Rätsel aufgibt. Eine Woche später, am Dienstag, 31. März, wiederholt RTL den Auftaktfilm "Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden", ebenfalls um 20.15 Uhr.

Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten – Di. 17.03. – RTL: 20.15 Uhr

"Alpentod - Ein Bergland-Krimi": Alles zur neuen RTL-Serie mit Veronica Ferres
RTL präsentiert ein neues Krimi-Highlight mit Veronica Ferres. Als resolute und schlagfertige Ermittlerin wird sie Teil eines unschlagbaren Trios. Gedreht an atemberaubenden Schauplätzen in Bayern und Österreich.
Neues TV-Highlight für Krimi-Fans
Veronica Ferres ermittelt im neuen RTL-Highlight "Alpentod - Ein Bayern-Krimi".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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