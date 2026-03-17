In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!

Auch in der neuen Staffel der deutschen Fassung der "Sesamstraße" bekommen es die Puppen Kermit, Elmo und Co. mit so mancher Prominenz zu tun. Unter anderem werden "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Komikerin Carolin Kebekus Gastauftritte in der neuen Ausgabe der Kindersendung haben.

Tänzerin, Tanztrainerin und Wertungsrichterin Mabuse ist in einer der neuen Folgen offenbar mit Elmo zum Tanzen verabredet. "Ich war aufgeregter als bei 'Let's Dance'", sagte die 44-Jährige laut Nachrichtenagentur dpa am Rande der Dreharbeiten. Diese haben demnach Anfang März begonnen. Insgesamt soll die neue Staffel 13 Episoden umfassen.

Als Kind habe sie leidenschaftlich gerne die "Sesamstraße" geschaut, nämlich die südafrikanische Adaption der Kultsendung, bei der sie gemeinsam mit ihrer Familie vor dem Fernseher saß, verriet Mabuse weiter. "Das war meine gesamte Kindheit." Dass sie nun Teil der Sendung sei, bezeichnet sie als "Full Circle Moment". Heißt: Ein Kreis wird geschlossen.

Weitere prominente Gäste Carolin Kebekus' Auftritt in der "Sesamstraße" soll laut dpa um das Thema "Nein sagen" kreisen. Dabei soll es auch bei ihrer Gastvisite musikalisch zugehen. Gemeinsam mit den Puppen soll die 45-Jährige ein Lied namens "Nein, so wie ich es will" singen.

Zu den prominenten Gästen in der neuen Staffel gehört außerdem der Fernsehmoderator Tobias Krell, bekannt aus der nach ihm bekannten Kindersendung "Checker Tobi". Bei seinem Auftritt soll der 40-Jährige Elmo dabei helfen, Blumen vor der Sommerhitze zu schützen.

Die Dreharbeiten sollen insgesamt vier Wochen dauern. Ab Oktober sind die neuen Folgen dann beim Kindersender Kika, im NDR sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Norddeutsche Rundfunk sicherte sich Anfang 1972 die Rechte für die deutsche Fassung der "Sesamstraße". Seitdem produziert er die Sendung als Vertragspartner des amerikanischen Originals.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels