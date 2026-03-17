Home News TV-News

In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!

Gaststar in Kindersendung

In dieser Kult-Kindershow ist Motsi Mabuse bald zu sehen!

17.03.2026, 11.49 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Tänzerin Motsi Mabuse und Komikerin Carolin Kebekus sind in der neuen Staffel der deutschen Sesamstraße als prominente Gäste zu sehen. Mabuse tanzt mit Elmo, während Kebekus ein musikalisches Gastspiel gibt.
Motsi Mabuse
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse veröffentlichte bei Instagram ein Statement gegen Bodyshamimg.   Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Auch in der neuen Staffel der deutschen Fassung der "Sesamstraße" bekommen es die Puppen Kermit, Elmo und Co. mit so mancher Prominenz zu tun. Unter anderem werden "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Komikerin Carolin Kebekus Gastauftritte in der neuen Ausgabe der Kindersendung haben.

Tänzerin, Tanztrainerin und Wertungsrichterin Mabuse ist in einer der neuen Folgen offenbar mit Elmo zum Tanzen verabredet. "Ich war aufgeregter als bei 'Let's Dance'", sagte die 44-Jährige laut Nachrichtenagentur dpa am Rande der Dreharbeiten. Diese haben demnach Anfang März begonnen. Insgesamt soll die neue Staffel 13 Episoden umfassen.

Als Kind habe sie leidenschaftlich gerne die "Sesamstraße" geschaut, nämlich die südafrikanische Adaption der Kultsendung, bei der sie gemeinsam mit ihrer Familie vor dem Fernseher saß, verriet Mabuse weiter. "Das war meine gesamte Kindheit." Dass sie nun Teil der Sendung sei, bezeichnet sie als "Full Circle Moment". Heißt: Ein Kreis wird geschlossen.

Derzeit beliebt:
>>"Schweigeminute": Kritik zum romantischen Klassiker mit Siegfried Lenz
>>Drogen auch Mallorca? Ina Müller über ihre Erfahrungen
>>"Ich könnte dazu jetzt was sagen" Joachim Llambi beteuert Liebesgerüchte bei "Let's Dance"
>>Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!

Weitere prominente Gäste

Carolin Kebekus' Auftritt in der "Sesamstraße" soll laut dpa um das Thema "Nein sagen" kreisen. Dabei soll es auch bei ihrer Gastvisite musikalisch zugehen. Gemeinsam mit den Puppen soll die 45-Jährige ein Lied namens "Nein, so wie ich es will" singen.

Zu den prominenten Gästen in der neuen Staffel gehört außerdem der Fernsehmoderator Tobias Krell, bekannt aus der nach ihm bekannten Kindersendung "Checker Tobi". Bei seinem Auftritt soll der 40-Jährige Elmo dabei helfen, Blumen vor der Sommerhitze zu schützen.

Die Dreharbeiten sollen insgesamt vier Wochen dauern. Ab Oktober sind die neuen Folgen dann beim Kindersender Kika, im NDR sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Norddeutsche Rundfunk sicherte sich Anfang 1972 die Rechte für die deutsche Fassung der "Sesamstraße". Seitdem produziert er die Sendung als Vertragspartner des amerikanischen Originals.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
Verdrängte Wahrheiten
Im toten Winkel
"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet
Bodyshaming-Debatte
Motsi Mabuse
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
Zurück im Großstadtrevier: Neue Staffel, neue Gesichter
"Großstadtrevier"
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Warum die zwei neuen "Großstadtrevier"-Folgen gar nicht neu sind
NDR-Kultserie
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
"Große Fluktuation auf den Hotelfluren": Heiner Lauterbach blickt auf Party-Exzesse zurück
Heiner Lauterbachs Wandel
Heiner Lauterbach
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
"Wahnsinnig peinlich" – Wie Katja Riemann einen Talk-Eklat auf dem "roten Sofa" auslöste
Erfolgsgeschichte
DAS! Rote Sofa
Schnack-Jubiläum in Hamburg
"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa"
35 Jahre "DAS! Rote Sofa"
„Bares für Rares“: 15.000 Mark weg – drastischer Wertverfall schockt Händler
Ausgabe vom 17. März
Horst Lichter
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Edin Hasanović kritisiert seinen Kollegen scharf in Schönebergers Podcast: "Du Opfer"
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Er trat Elvis gegen das Schienbein – Die Filmkarriere von Kurt Russell
Hollywoodlegende
Der Tritt gegen den King
"Zurück in die Zukunft"-Star Matt Clark stirbt mit 89 Jahren
Hollywood-Ikone
USA - A Million Ways To Die In The West
"Auftrag Rache": Mel Gibsons unerwartetes Comeback als grimmiger Rächer
Mel Gibson als Rächer
Auftrag Rache (2010)
Von Kultrollen bis Hochspannung: Deswegen sind die "Rosenheim-Cops" so erfolgreich
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
"Rosenheim Cops": (v.l.n.r.): Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Marisa Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Müller, Karin Thaler, Baran Hevi.
Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger über Lampenfieber: "Die Hölle"
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Koboldspaß in Spielfilmlänge: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Pumuckl und das große Missverständnis"
Hitlers französische Soldaten (1/2): Alle Infos zu der ARTE-Dokumentation
Kollaboration im Zweiten Weltkrieg
Hitlers französische Soldaten
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.": Darum geht's in der ZDF- Dokumentation mit Sebastian Lege
Fast-Food-Insiderwissen
besseresser: Die Tricks von Burger King & Co.
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres
Spannung in den Alpen
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Berliner "Cold Case" von 1986 lösen
Cold Case Berlin
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors
„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab
Harte Kritik
Die Jury von „Let’s Dance“
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller