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"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März

Ungeklärte Verbrechen

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März

18.03.2026, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
In der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" unterstützt Rudi Cerne die Polizei bei der Suche nach einem Vergewaltiger und Mörder in Berlin. Können neue Erkenntnisse den Fall nach 40 Jahren lösen?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Eine Frau wurde bei ihrer Arbeit in einer Kneipe nachts vergewaltigt und schließlich umgebracht. Seit Jahrzehnten sucht die Polizei nach dem Täter.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Ein Mann schläft auf dem Sofa ein. Als er aufwacht, stehen zwei falsche Polizisten vor ihm.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Rudi Cerne stellt neue Fälle vor, die von der Kriminalpolizei noch nicht aufgeklärt werden konnten.  Fotoquelle: ZDF/Tobias Schult

Auch vierzig Jahre, nachdem die 44-jährige Renate Pollaczek während ihrer Nachtschicht in der beliebten Kiez-Kneipe "Schultheiß-Baude" in Berlin-Charlottenburg vergewaltigt und anschließend ermordet wurde, ist der Täter noch immer auf freiem Fuß. Doch die zuständigen Ermittlungsbehörden haben neue Erkenntnisse und versprechen sich nun den entscheidenden Durchbruch in der März-Ausgabe des ZDF-True-Crime-Formats "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Wie immer ist es Rudi Cerne, der den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause in Gesprächen mit den Behörden sowie nachgestellten Spielszenen die wichtigsten Details im Fall vor Augen führt. Kann der Mörder so nun endlich gefunden werden?

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 18.03.2026 • 20:15 Uhr

Entscheidende Hinweise erhofft sich die Polizei auch im Fall um zwei falsche Polizisten: Die beiden Männer, von denen einer ein Shirt mit dem Aufdruck "Polizei" trug, waren im Oktober 2023 nachts in ein Privathaus in Köln eingedrungen. Sie weckten dabei den auf dem Sofa schlafenden Bewohner. Erst später wurde ihm klar, dass es sich bei den Fremden gar nicht um Polizisten, sondern um Räuber gehandelt haben muss. Weitere Fälle erzählten von einem elfjährigen Jungen, der, als er allein zu Hause war, Zeuge eines Einbruchs wurde, und von einer älteren Dame, die während eines Überfalls auf ihren Bungalow heimlich mit ihrer Tochter telefonierte.

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 18.03. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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