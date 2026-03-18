Der Graf von Unheilig: Darum hat er keine Kinder

Seit November 2025 ist der Frontmann der Band Unheilig wieder zurück auf der Bühne. Bisher hielt der Graf sein Privatleben weitgehend geheim. Doch seit seinem Comeback verrät der 56-Jährige immer mehr aus seinem Leben, abseits der Öffentlichkeit. Seine Frau lernte der Musiker bereits mit fünf Jahren bei einem Familienurlaub kennen. Während des Aufenthalts am Bodensee verbrachten die beiden Kinder viel Zeit miteinander. Nach dem Urlaub soll der Graf zu seiner Mutter gesagt haben: "Wenn ich groß bin, heirate ich sie". Und so war es dann auch einige Jahre später. Die Liebesgeschichte des "Geboren um zu leben"-Sängers ist besonders romantisch. Kinder hat der 56-Jährige aber nicht. Warum das so ist, hat der Graf nun in einem Interview erklärt.

Unheilig-Frontmann: Der Graf und sein Leben ohne Kinder "Ich wurde so erzogen, dass man erst ein Kind bekommen sollte, wenn man hundertprozentig dafür sorgen kann", erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit Bild. Vor seiner Musikkarriere arbeitete der Graf als Hörgeräteakustiker. 1999 gründete der Musiker mit seinen Bandkollegen Unheilig. Danach setzte er alles auf eine Karte und versuchte mit seiner Band, Geld zu verdienen. In dieser Zeit wurde er von seiner Frau finanziell unterstützt. Wenig später konnte sich die Band Unheilig über ihren großen Erfolg freuen. Trotzdem bekamen der Graf und seine Ehefrau keine Kinder.