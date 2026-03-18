Schöneberger & Raab: Kehrt der Erfolg mit Barbara an seiner Seite zurück?

Stefan Raab hatte es mit seinem TV-Comeback nicht leicht beim Publikum: Der frühere Quoten-Garant versuchte sich in jüngster Vergangenheit mit verschiedenen Formaten. Doch weder seine „Stefan Raab Show“ noch die Ratesendung „Die Unzerquizbaren“ entpuppten sich als Erfolge. Das scheint sich nun geändert zu haben.

Am Samstagabend stand Stefan Raab nun mit seiner neuen Show „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ vor der Kamera – und siehe da: Die Sendung konnte eine gute Quote holen. Mit an seiner Seite war auch TV-Liebling Barbara Schöneberger. Der Knoten scheint geplatzt zu sein: Das dynamische Duo konnte im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken.

Barbara, der Zuschauer-Magnet Barbara Schöneberger ist beim Publikum beliebt und das scheint sich auch bei dieser Sendung ausgezahlt zu haben. Ob „Verstehen Sie Spaß?“ oder die ESC-Vorentscheide: Auf Barbara Schöneberger ist Verlass. Wenn die 52-Jährige moderiert, schalten die Leuten ein.

Vorsichtiger Optimismus Auch wenn die Quoten vom Samstag Grund zur Freude geben, so darf man doch gespannt sein, wie sich die Show weiterentwickelt. Die Sendung „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ mit Michael „Bully“ Herbig hatte bei ihrer Erstausstrahlung noch 1,9 Millionen Zuschauer erreicht, die inzwischen dritte Ausgabe des Formats konnte die Millionenmarke allerdings nicht mehr knacken. Am kommenden Samstag (21.3.2026) geht es für „Wer weiß wie wann was war?“ in die nächste Runde. Los geht’s um 20.15 Uhr auf RTL.