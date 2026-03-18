Home News TV-News

Schöneberger & Raab: Kehrt der Erfolg mit Barbara an seiner Seite zurück?

So läuft die neue Show

Schöneberger & Raab: Kehrt der Erfolg mit Barbara an seiner Seite zurück?

18.03.2026, 15.31 Uhr
von Natasa Unkel
Stefan Raab feiert mit seiner neuen Show "Wer weiß wie wann was war?" auf RTL ein Comeback. An seiner Seite: Barbara Schöneberger.
Barbara Schöneberger und Stefan Raab
Barbara Schöneberger und Stefan Raab   Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Stefan Raab hatte es mit seinem TV-Comeback nicht leicht beim Publikum: Der frühere Quoten-Garant versuchte sich in jüngster Vergangenheit mit verschiedenen Formaten. Doch weder seine „Stefan Raab Show“ noch die Ratesendung „Die Unzerquizbaren“ entpuppten sich als Erfolge. Das scheint sich nun geändert zu haben.

Am Samstagabend stand Stefan Raab nun mit seiner neuen Show „Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen“ vor der Kamera – und siehe da: Die Sendung konnte eine gute Quote holen. Mit an seiner Seite war auch TV-Liebling Barbara Schöneberger. Der Knoten scheint geplatzt zu sein: Das dynamische Duo konnte im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken.

Barbara, der Zuschauer-Magnet

Barbara Schöneberger ist beim Publikum beliebt und das scheint sich auch bei dieser Sendung ausgezahlt zu haben. Ob „Verstehen Sie Spaß?“ oder die ESC-Vorentscheide: Auf Barbara Schöneberger ist Verlass. Wenn die 52-Jährige moderiert, schalten die Leuten ein.

Derzeit beliebt:
>>„Bares für Rares“: Wunschpreis? „Irgendwas im sieben- oder achtstelligen Bereich!“
>>Nach Krankenhaus-Schock: Dieser Moment brachte den Grafen zum Comeback
>>Musik-Spiel wird zur RTL-Show: Elton moderiert "Hitster"
>>Kaulitz-Brüder haben wilde Publikums-Idee für "Wetten, dass ..?"

Vorsichtiger Optimismus

Auch wenn die Quoten vom Samstag Grund zur Freude geben, so darf man doch gespannt sein, wie sich die Show weiterentwickelt. Die Sendung „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ mit Michael „Bully“ Herbig hatte bei ihrer Erstausstrahlung noch 1,9 Millionen Zuschauer erreicht, die inzwischen dritte Ausgabe des Formats konnte die Millionenmarke allerdings nicht mehr knacken. Am kommenden Samstag (21.3.2026) geht es für „Wer weiß wie wann was war?“ in die nächste Runde. Los geht’s um 20.15 Uhr auf RTL.

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Prime Video bringt Versteckte-Kamera-Sendung mit Kult-Kobold Pumuckl
Pumuckls Rückkehr
Schnick Schnack - Pumuckl treibt Schabernack
So viel hat Ross Antony bei "Let´s Dance" schon abgenommen!
Publikumsliebling
Ross Antony bei Let's Dance.
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Edin Hasanović kritisiert seinen Kollegen scharf in Schönebergers Podcast: "Du Opfer"
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten": Darum geht's im Krimi mit Veronica Ferres
Spannung in den Alpen
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten"
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
31st José Carreras Gala
"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt
Neue Rosenkavaliere
Die Bachelors
„Die verkaufen ihre Kinder“: So rechnen „Let’s Dance“-Stars mit der Show ab
Harte Kritik
Die Jury von „Let’s Dance“
Dieses Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
"Keine Zeit zu sterben" auf RTL: Der letzte Craig-Bond in der Primetime
Bond-Finale auf RTL
Keine Zeit zu sterben (2021)
Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt
Junge Zuschauer
Das Traumschiff: Auckland
Spannendes Konzept: Quizkönig Jörg Pilawa sucht Deutschlands Superhirn
"Wer ist Deutschlands Superhirn?"
Jörg Pilawa
Marie Nasemann im ARD-Drama "Louma": Einblicke in Patchwork & ihre Herausforderungen
Patchwork und Erinnerungen
Marie Nasemann im Interview
Experte spricht sich im ZDF für deutsche Beteiligung im Iran-Krieg aus
In der Straße von Hormus
ZDF-"Morgenmagazin"
Robert Pattinson als bleicher Schurke in "Dune 3": Wer oder was ist dieser Scytale?
Sci-Fi-Saga
Dune Part 3
"Den reite ich ja schon": Carmen Geiss über ihr Liebesleben mit Robert
Lange Ehe
Carmen und Robert Geiss auf dem roten Teppich.
Verstecktes Talent? Das wusstest du noch nicht über Heino Ferch!
Vielseitiges Talent
Heino Ferch sitzt auf einem Sessel und schmunzelt.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly mit ernstem Blick.
Karriere von Papa? Das machen Til Schweigers Kinder heute
Schweiger-Nachwuchs
Lilli Schweiger
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Darum hat der Unheilig-Graf keine Kinder
Einblick ins Familienleben
Der Graf gibt Einblicke in sein Privatleben und verrät, warum er keine Kinder hat.
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
Drei Frauen und ein Mord: Die Geheimnisse von "Imperfect Women"
Freundschaftsdrama
"Imperfect Women" | Apple TV
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Podcast-Ende: Amira Aly und Paula Lambert ziehen Schlussstrich
Das ist der Grund
Amira Aly
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
ARD-Politshow "Monitor" verliert Gesicht: Georg Restle verlässt Magazin
Plötzlicher Wechsel
Georg Restle
Heute im Free-TV: Jan Fedder brilliert in "Arnes Nachlass"
Melancholisches Drama
Arnes Nachlass
"The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten": Darum geht's im Film mit Clooney
Familiendrama
"The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"