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Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück

Digitale Wiederauferstehung

Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück

19.03.2026, 13.38 Uhr
von Franziska Wenzlick
Der verstorbene Val Kilmer kehrt dank Künstlicher Intelligenz auf die Leinwand zurück. Im Film "As Deep as the Grave" spielt er eine zentrale Rolle. Unterstützt wird das Projekt von seiner Familie und zahlreichen Stars wie Tom Felton und Abigail Breslin. Regisseur Coerte Voorhees spricht von einem Herzensprojekt.
Val Kilmer
Der 2025 verstorbene Val Kilmer wird als KI-Version im Film "As Deep as the Grave" zu sehen sein.  Fotoquelle: 2011 Getty Images/Jason Merritt

Sein Stern ging 1986 im Kultfilm "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" an der Seite von Tom Cruise auf: In den 90er-Jahren zählte Val Kilmer dank zahlreicher populärer Hauptrollen zu den größten Hollywoodstars. Im April 2025 starb der Schauspieler und Musiker an den Folgen einer Lungenentzündung. Im Kino soll er nun dennoch wieder zu sehen sein – dank Künstlicher Intelligenz.

Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt eine digitale Version des verstorbenen US-Amerikaners eine zentrale Rolle im Film "As Deep as the Grave" ("So tief wie das Grab"). Demnach werde ein KI-generierter Val Kilmer in dem Western einen katholischen Priester und indigenen Spiritualisten spielen.

Dem Regisseur Coerte Voorhees zufolge sei bereits 2020 vorgesehen gewesen, dass der Schauspieler den Part übernehme. Damals sei Kilmer jedoch von seiner Kehlkopfkrebserkrankung so eingeschränkt gewesen, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, ans Set zu kommen.

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"War genau das, was Val wollte"

Dass der "Batman"-Star nach seinem Tod nun doch Teil des Ensembles sein wird, sei laut Voorhees auch dessen Familie zu verdanken, die das Projekt unterstütze. Kilmers Angehörige "betonten stets, wie wichtig ihnen der Film sei und dass Val unbedingt dabei sein wollte", erklärte der Filmemacher gegenüber "Variety". "Er hielt es wirklich für eine wichtige Geschichte, die er mit seinem Namen in Verbindung bringen wollte. Diese Unterstützung gab mir das Selbstvertrauen, zu sagen: 'Okay, dann machen wir es.'" Dass das Vorhaben auch kritische Stimmen auf den Plan rufe, sei Voorhees bewusst: "Auch wenn manche es als kontrovers betrachten, war es genau das, was Val wollte."

Neben Kilmers KI-Klon sind auch zahlreiche reale Darstellerinnen und Darsteller Teil des Films. Zum Cast zählen unter anderem Tom Felton, Abigail Breslin und Wes Studi. Wann "As Deep as the Grave" in den Kinos zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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