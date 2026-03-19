"Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage

Flugzeuge wurden zu Beginn der Flugära aus Holz gebaut. Sie aus Metall zu produzieren, galt lange als unvorstellbar. Bis dann die "Junkers F 13" kam, die "Mutter aller Passagierflugzeuge" genannt, mit der Hugo Junkers 1926 seine internationale Fluglinie "Luft Hansa" gründete. Die zweiteilige Dokumentation über die Lufthansa zeigt die beiden Gesichter der Marke als Fracht- und Passagierfluglinie, aber auch als Waffenschmiede und von Hitler gerne genutztes Propagandainstrument. Dem Neustart nach der Stunde Null und dessen anhaltendem Erfolg widmet sich der zweite Teil der sehenswerten Doku.

Die zwei Leben der Lufthansa (1/2) Doku • 19.03.2026 • 20:15 Uhr

Zu den Pionierzeiten der Fluglinie saßen die Passagiere zwar im Trockenen, die Piloten aber waren Wind und Wetter ausgesetzt. Gestartet wurde auf Graspisten mit 165 PS unter der Haube. Bald starteten 176 Exemplare des Wellblechmodells F13 auf allen Kontinenten. Doch bereits früh wurde die Gesellschaft verstaatlicht, Flugzeuge wurden als wichtige Kriegswaffe eingeplant. "Mit der Lufthansa die Welt erobern", hieß fortan der doppeldeutige Slogan, wenngleich von der Kriegsplanung offiziell nie die Rede war. Hitler aber machte mit dem Flugzeug seinen letztlich erfolgreichen Wahlkampf von 1932, bereiste neun Städte an manchen Tagen, die Zahl der Begeisterten wuchs von hunderten auf zehntausende an.

Die "Junkers 52", "Tante Ju" genannt, wurde zum geheimen Bomber der deutschen Luftwaffe, jedes Exemplar der 700 Maschinen musste zum Bomber umrüstbar sein. Hugo Junkers selbst wurde 1933 kaltgestellt und enteignet, sein Justitiar Klaus Bonhoeffer gehörte dem Widerstandskreis des 20. Juli an und wurde 1945 von den Nazis erschossen.

Dagegen ist die Geschichte des Neuanfangs nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichsweise unspektakulär. Es ist die Geschichte eines 1955 einsetzenden Durchsetzungsvermögens wider die internationale Konkurrenz. Der Film geht aber auch auf triste Momente wie die Entführung der "Landshut" 1977 durch Terroristen oder den Selbstmord-Flug eines German-Wings-Piloten von 2015 ein. Airlines aus dem Nahen Osten und Billigflieger machen in der Gegenwart dem Unternehmen Konkurrenz. Gezeigt wird jedoch, "wie Wandel und Wachstum, Rückschläge und Erfolge, Verantwortung und Neubeginn die Geschichte der Lufthansa bis heute prägen", so die Macher des Films.

Die zwei Leben der Lufthansa (1/2) – Do. 19.03. – ARTE: 20.15 Uhr