Home News TV-News

"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 30. März und der Woche

ARD-Quizshow

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche

30.03.2026, 10.09 Uhr
von Annika Schmidt
Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.   Fotoquelle: © ARD/Morris Mac Matzen/ARD-Programmdirektion

Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.

Kai Pflaume führt von Beginn an durch die Sendung. Mit seiner charmanten Art und seinen mal mehr, mal weniger witzigen Sprüchen, wurde die Show zum Dauerbrenner und Quotengaranten. Mit ihren wechselnden Mitstreitern beantworten Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möring teilweise skurrile Fragen, bei denen es weniger um reine Allgemeinbildung geht. Zehn Jahre lang war Elton der Gegenspieler von Bernhard Hoëcker. Im April 2025 räumte er seinen Stuhl und überließ Wotan Wilke Möring das Raten bei "Wer weiß denn sowas?"

Gäste bei "Wer weiß denn sowas?" – 30. März bis 3. April

  • Montag, 30. März, 18 Uhr: Joe Bausch und Christine Urspruch
  • Dienstag, 31. März, 18 Uhr: Johannes Lochner und Philipp Raimund
  • Mittwoch, 01. April, 18 Uhr: Sasha und Frank Schöbel
  • Donnerstag, 02. April, 18 Uhr: Jürgen Vogel und Christoph Maria Herbst
  • Freitag, 03. April, 18 Uhr: Sendung entfällt

<<< Kai Pflaume im prisma-Podcast: Mit Elton und Bernhard gab es niemals Streit >>>

Derzeit beliebt:
>>Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich
>>Mit nur 42 Jahren: US-Comedian und Schauspieler Alex Duong gestorben
>>"Traumschiff"-Star Anja Kruse kritisiert TV-Sender scharf: "So ein Schwachsinn"
>>„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter

Für jede richtige Antwort bekommt das Team 500 Euro. Im Finale kann ein Teil oder die Gesamtsumme des erspielten Geldes gesetzt werden. Haben beide Teams nach der Finalfrage gleich viel Geld auf dem Konto, entscheidet eine Schätzfrage über Sieger und Verlierer. Das erspielte Geld der Sieger wird unter den Zuschauern, die hinter dem Gewinnerteam sitzen (sie dürfen sich ihre Plätze selbst aussuchen), aufgeteilt. Es handelt sich in aller Regel um zweistellige Euro-Beträge, mit denen nicht mehr als ein Abendessen drin ist.

Relevante Themen dieses Artikels
Wer weiß denn sowas?

Das könnte dich auch interessieren

Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
„Sehr peinlich“
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"
"ARD History: Die Apple Story": Kritik zum Auftakt der ARD-Reihe
Apple-Mythos
Steve Jobs
"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner
ZDF-Krimi
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Wenn Hunde zur Therapie müssen: "Eat Pray Bark" auf Netflix
Hundetherapie
Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV
Schockdrama
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
"Bridgerton"-Star Yerin Ha: "Ich musste mich einfach dem Moment hingeben"
Schauspieldebüt
Bridgerton
"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film
Familiendrama
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Polizeiruf 110: Goldraub": Kritik zum ARD-Krimi mit Frank Leo Schröder
Goldraub in Potsdam
Polizeiruf 110: Goldraub
25 Jahre – zum Jubiläum: Was wurde aus den "Mädchen, Mädchen"-Stars?
Kultfilm von 2001
Mädchen, Mädchen!
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF
Orang-Utan-Auswilderung
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino
Schwule Liebesgeschichte
Baumgeflüster
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich
Vom Drogeriemarkt zur Serie
"Die Rosenheim-Cops"
"Das Traumschiff": Dieser Kuss auf Island ist historisch
Gleichgeschlechtliche Liebe
"Das Traumschiff: Island"
Was Downton Abbey uns über Macht lehrt
Macht und Vermächtnis
Julian Fellowes
Clint Eastwoods Meisterwerk "Gran Torino" im TV
Eastwoods Meisterwerk
Gran Torino
Comeback der Hip-Hop-Ikonen: Salt 'n' Pepa zurück auf der Bühne
Hip-Hop-Pionierinnen
Salt 'n' Pepa
Darum geht's in der VOX-Sendung "So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Rock- und Pop-Bands“
Bandlegenden
So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Pop- und Rockbands
Filmkritik zu „Spider-Man: Far From Home“ auf ProSieben
Auf Klassenfahrt durch Europa
Spider-Man: Far From Home
Ostern im TV: Warum "Winnetou" trotz "Verbots"-Aufregung weiter im ZDF reitet
Winnetou-Mythos
Winnetou 2. Teil
"Ostfriesentotenstille": Kritk am 14. Fall mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
"Ostfriesentotenstille"
Das sind Babara Schönebergers prominente Gäste in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“
Lachtränen garantiert
Verstehen Sie Spaß?
Die Fortsetzung von Bullys Hit bei RTL+: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Kultige Neustarts
"Das Kanu des Manitu"
Collien Fernandes spricht am Sonntag bei "Caren Miosga"
Digitale Gewalt
Collien Fernandes
Mehr Drama bei „Neuer Wind im Alten Land“: Alle Sendetermine 2026
Neue Folgen
Beke, Pauk und David liegen eng beieinander am Strand.
Katrin Eigendorf im Gespräch: "Gewalt erzeugt immer neue Gewalt"
Friedensstrategien
Katrin Eigendorf / "auslandsjournal - die doku: So geht Frieden!"
Vom Werkzeugmacher zur Schlagerlegende: Olaf der Flipper wird 80
Schlager-Ikone
Olaf Malolepski