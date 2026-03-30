Home News Star-News

"Traumschiff"-Star Anja Kruse kritisiert TV-Sender scharf: "So ein Schwachsinn"

Schauspielkritik

"Traumschiff"-Star Anja Kruse kritisiert TV-Sender scharf: "So ein Schwachsinn"

30.03.2026, 09.21 Uhr
von Ingo Gatzer
Die frühere „Traumschiff“-Schauspielerin spart nicht mit Kritik. Vor allem zwei Entwicklungen im Fernsehen bringen die 69-Jährige deutlich auf die Palme.
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Anja Kruse war lange beim "Traumschiff" dabei. Jetzt kritisiert sie das deutsche Fernsehen scharf.  Fotoquelle: picture alliance / Roman Zach-Kiesling

Anja Kruse zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens und kennt die Branche seit Jahrzehnten aus nächster Nähe. Ob im „Traumschiff“, in der „Schwarzwaldklinik“ oder bei „Forsthaus Falkenau“ – die Schauspielerin war in zahlreichen Erfolgsformaten präsent. Umso ernüchternder fällt ihr Blick auf das heutige TV aus: In einem Interview mit dem „Stern“ im Januar übte die 69-Jährige deutliche Kritik an Entwicklungen, die ihr schon länger missfallen.

Anja Kruse kritisiert den Jugendwahn im deutschen Fernsehen

Wollen die deutschen Fernsehzuschauer vor allem junge Menschen auf der Mattscheibe sehen? Dieser Auffassung scheinen jedenfalls die Verantwortlichen zu sein, wenn man Anja Kruse glaubt: „Bei vielen deutschen Sendern regiert der Jugendwahn.“ Aber wie werden dann die Rollen von älteren Menschen besetzt? Die deutsche Schauspielerin liefert dafür ein drastisches Beispiel: „Großmütter werden von 40-Jährigen gespielt, die dann entsprechend geschminkt werden.“ Während der Corona-Pandemie hieß es in diesem Zusammenhang, ältere Darsteller zählten zur Risikogruppe und könnten angeblich nicht versichert werden. Anja Kruse hat dazu eine klare Meinung: „So ein Schwachsinn.“

Influencer im TV: Anja Kruse rechnet mit dem Trend ab

Das ist aber nicht Anja Kruses einziger Kritikpunkt am deutschen Fernsehen. Eine andere Entwicklung findet sie sogar „noch schlimmer“, nämlich „die ganzen Influencer, die den ausgebildeten Schauspielern die Rollen wegnehmen“. Kruse selbst hat ihr Handwerk an der renommierten Folkwang-Schule in Essen für Schauspiel und Gesang gelernt. Von den schauspielerischen Leistungen der Influencer ist sie hingegen wenig angetan: „Sie mögen viele Follower haben, aber mit Qualität vor der Kamera hat das nichts zu tun.“

Derzeit beliebt:
>>„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter
>>Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
>>So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
>>Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars

Single oder vergeben? Das wissen wir über Florian Silbereisen!
Florian Silbereisen, der beliebte Schlagerstar und Traumschiff-Kapitän, gilt als einer der begehrtesten Junggesellen. Aber ist er wirklich Single? Eine Aussage gibt interessanten Einblick.
Was steckt dahinter?
Immer wieder wird über Florian Silbereisens Liebesleben spekuliert.



Was für Anja Kruses Vorwürfe gegen das TV spricht

Ältere Mimen haben es im Fernsehen nicht einfach. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Anja Kruse könnte hier seit geraumer Zeit entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. So datieren ihre letzten größeren TV-Auftritte im deutschen Fernsehen aus den Jahren 2018 und 2021 – in den Serien „Um Himmels Willen“ bzw. „Die Rosenheim Cops“. Seltene Engagements bedeuten aber weniger Geld. Wohl auch deswegen engagiert sich Anja Kruse seit 2020 als Schirmherrin der „IVQS Stiftung – gegen Altersarmut bei Schauspielern“.

Der Trend von Auftritten schauspielerisch oft eher mäßig begabter Influencer zeigt sich – etwa mit Auftritten von Caro Daur oder Cathy Hummels – ausgerechnet in der Serie „Das Traumschiff“, in der Kruse mehrfach zu sehen war. Dass allerdings auch Influencer erfolgreich und überzeugend als Schauspieler agieren könnten, bewies Julia Willecke. Die als Influencerin unter dem Namen Julia Beautx bekannte Künstlerin wirkt bereits seit 2018 in der ZDF-Serie „Frühling“ mit. 2022 erhielt sie in der vielfach gelobten Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ sogar eine Hauptrolle.

Was Anja Kruse heute macht

Anja Kruse war in den letzten Jahren vor allem auf der Bühne aktiv. So gehört sie derzeit zum Ensemble der Komödie „Schlaflos in Hamm“ am Theater an der Kö in Düsseldorf. Ihre Vorliebe für die „Bretter, die die Welt bedeuten“, erklärt die Schauspielerin folgendermaßen: „Am Theater entwickelt man sich weiter und lernt immer etwas Neues.“ Aber auch abseits des Theaters könnten Fans Anja Kruse bald wiedersehen. So befindet sich das von Jean-Louis Daniel inszenierte Drama „Neon Angel“, in dem sie mitspielt, aktuell in der Postproduktion. Mit „Fragile Men“ und „Sophie’s War“ stehen zudem zwei weitere Filme mit der deutschen Schauspielerin an. Diese befinden sich jedoch beide erst in der Vorproduktion.

Inspiration fürs Wochenende gesucht? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche Gewinnspiele, Rezepte, Rätsel und natürlich TV-News und Streaming-Tipps. Hol dir deinen wöchentlichen Ideen-Boost bequem ins Postfach – jetzt direkt anmelden:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich
Vom Drogeriemarkt zur Serie
"Die Rosenheim-Cops"
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt Schock bei Premiere
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Gestrandet im Paradies: Wie Dubais Influencer den Krieg zur Content-Maschine machen
Influencer-Krise
Burj Khalifa höchstes Gebäude der Welt von oben in Downtown in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly mit ernstem Blick.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Trauer um "The Crown"-Star Jane Lapotaire
Karriere einer Ikone
Jane Lapotaire
„Traumschiff“-Debatte: Barbara Wussow äußert sich zu Florian Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"
"ARD History: Die Apple Story": Kritik zum Auftakt der ARD-Reihe
Apple-Mythos
Steve Jobs
"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner
ZDF-Krimi
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Wenn Hunde zur Therapie müssen: "Eat Pray Bark" auf Netflix
Hundetherapie
Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV
Schockdrama
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
"Bridgerton"-Star Yerin Ha: "Ich musste mich einfach dem Moment hingeben"
Schauspieldebüt
Bridgerton
"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film
Familiendrama
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Polizeiruf 110: Goldraub": Kritik zum ARD-Krimi mit Frank Leo Schröder
Goldraub in Potsdam
Polizeiruf 110: Goldraub
25 Jahre – zum Jubiläum: Was wurde aus den "Mädchen, Mädchen"-Stars?
Kultfilm von 2001
Mädchen, Mädchen!
"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino
Schwule Liebesgeschichte
Baumgeflüster
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF
Orang-Utan-Auswilderung
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
"Das Traumschiff": Dieser Kuss auf Island ist historisch
Gleichgeschlechtliche Liebe
"Das Traumschiff: Island"
Was Downton Abbey uns über Macht lehrt
Macht und Vermächtnis
Julian Fellowes
Clint Eastwoods Meisterwerk "Gran Torino" im TV
Eastwoods Meisterwerk
Gran Torino
Comeback der Hip-Hop-Ikonen: Salt 'n' Pepa zurück auf der Bühne
Hip-Hop-Pionierinnen
Salt 'n' Pepa
Darum geht's in der VOX-Sendung "So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Rock- und Pop-Bands“
Bandlegenden
So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Pop- und Rockbands
Filmkritik zu „Spider-Man: Far From Home“ auf ProSieben
Auf Klassenfahrt durch Europa
Spider-Man: Far From Home
Ostern im TV: Warum "Winnetou" trotz "Verbots"-Aufregung weiter im ZDF reitet
Winnetou-Mythos
Winnetou 2. Teil