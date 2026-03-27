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„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt Schock bei Premiere

Nervenaufreibender Moment

„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt Schock bei Premiere

27.03.2026, 11.50 Uhr
von Annika Schmidt
Marisa Burger startet nach dem „Rosenheim-Cops“-Aus auf der Bühne neu. Doch ausgerechnet bei der Premiere erlebt die Schauspielerin einen heiklen Moment.
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Beche

Über 20 Jahre lang war Marisa Burger als Miriam Stockl eines der bekanntesten Gesichter der "Rosenheim-Cops". Im Oktober 2025 stand die Schauspielerin letztmals für die ZDF-Serie vor der Kamera, die letzten Folgen mit ihr sollen im Herbst im Fernsehen laufen. Ihren Ausstieg begründete die 52-Jährige mit dem Wunsch nach neuen beruflichen Erfahrungen. Lange auf das nächste Projekt warten musste sie nicht: Kurz nach dem Abschied von der Kultserie übernahm Burger eine Hauptrolle im Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden". Dort sorgte die Premiere allerdings direkt für einen äußerst nervenaufreibenden Moment.

Marisa Burger spricht offen über ihr Lampenfieber

Obwohl Marisa Burger eine erfahrene Schauspielerin ist, spielten die Nerven der 52-Jährigen bei der Theaterpremiere verrückt. "Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag", verriet der Ex-"Rosenheim-Cop"-Star im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch". Bei der Generalprobe sei noch alles gutgelaufen, doch vor dem großen Publikum kam es zu Problemen. Marisa Burger wurde vom Lampenfieber gepackt. "Was ich da dann ganz extrem hab: Ich kriege einen verdammt trockenen Mund. Ich hab das Gefühl, ich hab keine Spucke mehr. Jeder Satz ist hölzern, so kommt mir das vor", beschreibt die Wahl-Österreicherin den besonderen Moment auf der Bühne. "Du hörst dich Sachen sagen, wo du denkst: Wieso sage ich das?", waren ihre Gedanken bei der Premiere.

Marisa Burger nach Premieren-Schock: So ging es für sie weiter

Danach sei der TV-Star "klitschnass geschwitzt gewesen". "Es sei die Hölle", gibt Marisa Burger zu. Trotz heftigem Herzschlag und Mundtrockenheit gehört die Schauspielerei dennoch zu ihrer Leidenschaft. Die Nerven würden nämlich nur in der ersten Minute auf der Bühne verrücktspielen. "Und dann ist alles gut", erklärt die 52-Jährige. So war es auch bei der Theaterpremiere in Hamburg. Nachdem Marisa Burger die brisante erste Minute überstanden hatte, wurde es ein erfolgreicher Abend. "Es lief trotzdem gut. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Wir hatten Spaß auf der Bühne, ich glaub, die Leute im Publikum hatten auch Spaß", zieht der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star ein positives Fazit. 

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„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Wie viel verdient man in rund 25 Jahren bei den „Rosenheim-Cops“? Nicht so viel, wie man verdient hätte – behauptet zumindest die Schauspielerin Marisa Burger.
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.

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