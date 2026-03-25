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Heino enterbt seinen Sohn - das passiert mit dem Erbe

Familienstreit

Heino enterbt seinen Sohn - das passiert mit dem Erbe

25.03.2026, 11.57 Uhr
von Pamela Haridi
Heino (87) zieht einen Schlussstrich: Anstatt seines Sohnes setzt der Schlagerstar seinen Manager als Erben ein. Welche Überlegungen stecken hinter dieser Entscheidung?
Heino und sein Sohn Uwe im Jahr 2008.
Heino und sein Sohn Uwe im Jahr 2008.  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa | Horst Ossinger

Seine Entscheidung beinhaltet neben den juristischen Folgen in erster Linie emotionales Gewicht: Heinos eigener Sohn wird in seinem Testament nicht berücksichtigt. Dieser Schritt belegt die Tiefe des Grabens, der sich zwischen den Familienmitgliedern aufgetan hat. Damit erlischt der letzte Funken Hoffnung auf eine Versöhnung.

Es ist keine Affekthandlung, die mit einer spontanen Reaktion zu erklären wäre. Heinos Entscheidung ist das Resultat eines jahrelangen Konflikts, der sich immer weiter zugespitzt hat. Funkstille, gegenseitige Vorwürfe und unerfüllte Erwartungen führten schließlich zu dem Punkt, an dem der Sänger einen endgültigen Schlussstrich zog.

Heino und Sohn Uwe: Viele Jahre der Entfremdung gipfelten im endgütigen Zerwürfnis

Heino und sein Sohn Uwe (66) leiden bekanntermaßen seit langem unter einem belasteten Vater-Sohn-Verhältnis, insofern überrascht dieser Konflikt niemanden. Ihr Kontakt wurde über die Jahre hinweg immer spärlicher, bis letztendlich überhaupt kein nennenswerter Austausch mehr stattfand. Für den 87-Jährigen Schlagersänger wiegt offenbar insbesondere das Verhalten seines Sohnes in der Zeit nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore († 81) im Jahr 2023 schwer. In dieser äußerst belastenden Lebensphase, geprägt von Trauer und Verlust, hätte sich Heino Beistand gewünscht. Stattdessen fühlte er sich nach eigenen Angaben von seinem Sohn im Stich gelassen.

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Heino beklagt, dass selbst zu für ihn wichtigen Anlässen wie dem Weihnachtsfest und Geburtstagen kein Lebenszeichen von seinem Sohn zu vernehmen gewesen sei. Für ihn war dies ein klares Indiz dafür, dass Uwe das Interesse an seinem Vater verloren habe. Welche tiefgreifenden Verletzungen daraus für den Entertainer entstanden sind, macht er unter anderem dadurch deutlich, dass er seinen Sohn öffentlich als die „größte Enttäuschung“ seines Lebens bezeichnet.

Somit ist es nur folgerichtig, dass Uwe – im Gegensatz zu Heinos Neffen, Nichten und Cousins – bei der Premiere von Heinos TV-Dokumentation „HEINO – Karamba, Karacho, Kult“ am 13. März in Kitzbühel nicht anwesend war. Die Entscheidung zur Anwesenheit wurde ihm von seinem Vater abgenommen, indem dieser ihn gar nicht erst zu dem Event einlud.

Wer wird Heinos Erbe?

Die Konsequenzen des zerrütteten Verhältnisses sind gravierend. Heino hat sein Testament dahingehend geändert, dass sein Sohn Uwe nicht mehr der Alleinerbe seines Vermögens sein wird. Da ihm nach deutschem Recht ein Pflichtteil zusteht, wird Uwe zwar nicht völlig leer ausgehen, der Haupterbe des nicht unerheblichen Nachlasses wird jedoch jemand anderes sein.

Gemeint ist sein langjähriger Manager Helmut Werner (41), der eine zentrale Rolle in Heinos Leben spielt. Heinos Entscheidung beruht nicht auf geschäftlichen, sondern zutiefst persönlichen Gründen – ganz im Sinne einer folgenschweren Bekräftigung der Tatsache, dass Blut nicht zwangsläufig dicker sein muss als Wasser.

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Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.

„Er ist wie ein Sohn für mich“: Vertrauen statt Blutsverwandtschaft

Helmut Werners Stellenwert in Heinos Leben ist das Resultat einer jahrelangen zwischenmenschlichen Beziehung. Er ist für ihn viel mehr als bloß „der Manager“. Heino beschreibt ihn als Person an seiner Seite, auf die er sich immer verlassen könne, die ihn unterstütze und ihm Halt gebe. Charakterzüge, die er sich zweifellos von seinem leiblichen Sohn gewünscht hätte.

Um Werners Familie herum, namentlich Ehefrau Nicole (35) und Sohn Lennie (3), ist für den Schlagerbarden ein soziales Netzwerk gewachsen, das er selbst als seine „neue Familie“ bezeichnet. In diesem Kontext fällt regelmäßig ein Satz, der deutlicher nicht sein könnte: Helmut Werner sei für ihn „wie ein Sohn“. Dieses Statement drückt einerseits die Nähe der beiden Männer zueinander aus, gleichzeitig betont es die Distanz zum eigenen Kind umso deutlicher.

Eine Geschichte – zwei Versionen

Heino erläutert seine Sicht der Dinge klar und nüchtern. Wie gestaltet sich die Sichtweise der anderen Seite? Diese widerspricht Heinos Ausführungen vehement und schildert den Konflikt aus einer gänzlich anderen Perspektive. Laut Uwes Ehefrau Vera Kramm (68) liegt der Grund für die Funkstille nicht am mangelnden Interesse, sondern vielmehr an der wiederholten Ausgrenzung von Uwe durch seinen prominenten Vater. Beispielsweise habe es keine Einladungen zu wichtigen Familienereignissen gegeben, darunter auch Heinos achtzigster Geburtstag. Eine Einladung zu Uwes 60. Geburtstag sei unbeantwortet geblieben.

Ihr Kritikpunkt: Man dürfe einen Menschen nicht ausschließen und ihm anschließend vorwerfen, den Kontakt abgebrochen zu haben. Die Verantwortung für die Entfremdung zwischen Vater und Sohn sieht sie daher auf Heinos Seite. Gegenüber „Bild“ sagte Heinos Schwiegertochter: „Ein Sohn ist doch kein Möbelstück, das man nach Belieben austauschen oder entsorgen kann! An meinem Mann ist nichts Böses oder Berechnendes.“

Der Streitpunkt ist Anerkennung – Geld war immer Nebensache

Die Frage nach den Hintergründen des Konflikts ist ein besonders sensibler Punkt. Während Heino seinem Sohn fehlende Wertschätzung vorwirft, betont die Gegenseite, dass finanzielle Aspekte nie im Vordergrund gestanden hätten.

Uwe sei es stets um die Anerkennung seiner Person gegangen. Um die Wertschätzung durch seinen Vater und explizit nicht um dessen Vermögen. Diese Darstellung lässt die Auseinandersetzung noch tragischer erscheinen, da sie zeigt, dass es um emotionale Bedürfnisse geht, die offenbar beidseitig unerfüllt geblieben sind. Möglicherweise sehnen sich Vater und Sohn letzten Endes nach Demselben?

Vermittlungsversuche und verpasste Chancen

Helmut Werner weist den Vorwurf zurück, die treibende Kraft hinter dem Zerwürfnis gewesen zu sein. In seiner Darstellung hätte das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn bereits lange vor seiner Rolle als Manager existiert. Er habe versucht, zwischen den Fronten zu vermitteln, wie beispielsweise im Zusammenhang mit Hannelores Beerdigung. Diese Versuche seien letztlich erfolglos geblieben. Seine Einschätzung der Situation: Der Konflikt sei über Jahre stetig gewachsen und irgendwann eskaliert.

Ein Leben zwischen Erfolg und Verlust

In Heinos Vita ist dieses permanent schwelende Familiendrama nicht der einzige Belastungsfaktor. Neben Uwe hatte Heinz Georg Kramm, so Heinos bürgerlicher Name, noch die um das Jahr 1969 geborene Tochter Petra Bell. Sie ging aus einer Jugend-Affäre des späteren Schlagerstars hervor. Laut eigenen Angaben erfuhr Heino erst von der Existenz seiner Tochter, als diese bereits in die Schule ging. Petra verlor im Jahr 1988 ihre Mutter, sodass Heino und Hannelore sie bei sich aufnahmen. Petra Bell beging 2003 Suizid – ein Schicksalsschlag, der tiefe Spuren hinterlassen hat.

Der endgültige Bruch mit seinem Sohn wirkt vor diesem Hintergrund umso tragischer, denn damit erscheint die letzte Verbindung zu einem seiner Kinder als unwiderruflich gekappt. Es hat den Anschein, als würde sich ein weiteres Kapitel seines, von Verlust geprägten Lebens schließen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Trotz der seit langer Zeit verhärteten Fronten erscheint eine Chance auf Versöhnung nicht völlig ausgeschlossen. Es heißt auf der Seite von Uwes Familie, dass die Tür für Heino weiterhin offenstehe. Derzeit überwiegt jedoch die Distanz. Heinos Entscheidung, das Testament zu Ungunsten seines Sohnes zu ändern, symbolisiert ein deutliches Zeichen. Eines, das in emotionaler Hinsicht nur schwer rückgängig zu machen ist. Ob es dennoch irgendwann zu einer Annäherung kommen könnte, bleibt offen. Sicher bleibt nur die Erkenntnis, dass selbst große Karrieren nicht vor persönlichen Tragödien schützen.

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