"Als es merkwürdig wurde": Darum verließ Christian Ulmen plötzlich MTV

Frisch, frech, frei – das zeichnete Christian Ulmen schon in seiner Jugend aus. Nicht jeder hat in seiner Teenie-Zeit schon solche Entertainer-Qualitäten. Bereits in jungen Jahren war er als Moderator für Radio Hamburg, Radio 107 und OK Radio tätig. Es folgte eine eigene, monatliche TV-Sendung im Offenen Kanal Hamburg. 1995 machte der Schauspieler sein Abitur und erhielt danach ein Jobangebot, das alles für ihn verändern sollte. Man glaubt es kaum, aber eigentlich war sein Plan evangelische Theologie zu studieren. Für das Fach war er an der Universität in Hamburg eingeschrieben. Doch dann meldete sich drei Wochen vor Semesterbeginn der Sender MTV bei ihm.

Plötzlich verließ Christian Ulmen MTV Die Art von Christian Ulmen gefiel einem US-amerikanischen Talentscout, der das Talent des Moderators erkannte. So bekam der damals 20-Jährige einen Job bei MTV Europe und zog dafür nach London. Sein betont deutscher Akzent kam bei den Engländern besonders gut an. Die eindrurcksvolle Karriere bei dem Musiksender nahm Fahrt auf. 1998 bekam MTV eine deutsche Ausgabe. Dadurch konnte Christian Ulmen mehrere Formate auf dem Sender übernehmen. Ein Jahr später endete plötzlich die Zusammenarbeit des Entertainers mit MTV.

Christian Ulmen: „Es wurde merkwürdig" In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte der 50-Jährige, er hätte damals bei MTV gekündigt, „als es merkwürdig wurde". Es soll zu Differenzen mit der neuen Programmdirektion gekommen sein. „Plötzlich bekam ich so ein sonderbares Vera-am-Mittag-Image angetragen. Ich sollte mit Wahrsagerinnen sprechen", erinnert sich der Moderator. Das war nicht das einzige, was Christian Ulmen an dem neuen Konzept missfiel. "Dann lief auch häufiger Modern-Talking-Musik, oder es kam aus dem Nichts auf einmal Eberhard Diepgen als Gast", berichtet er im Interview. Politiker in einer Musiksendung, war nicht nach dem Geschmack des Entertaineres.