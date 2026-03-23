Home News TV-News

Novum bei "Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie

Neues Special

Novum bei "Die Rosenheim-Cops": Das gab es in 24 Jahren noch nie

23.03.2026, 13.41 Uhr
Ab in die "schneeweißen Alpen": Im gerade abgedrehten Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops" hält ein Mord an einer Unternehmerin die Ermittler in Atem. Mit dem 90-minütigen Special setzen die Macher ein Novum in der 24-jährigen Geschichte des TV-Dauerbrenners.
"Die Rosenheim-Cops"
Das Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops", "Kalt erwischt", ist abgedreht.  Fotoquelle: ZDF / Linda Gschwentner

Erst kürzlich knackte der ZDF-Dauerbrenner "Die Rosenheim-Cops" die Marke von 600 Episoden. Doch trotz der stattlichen Anzahl ist bei dem Publikumsliebling auch nach mehr als 24 Jahren kein Ende in Sicht. Und auch für Überraschungen ist die Krimireihe nach der langen Laufzeit noch gut. Wie das ZDF am Freitag vermeldete, fiel bei den Dreharbeiten des achten Winterspecials mit dem Titel "Kalt erwischt" nun die letzte Klappe.

Inhaltlich setzt der 90-Minüter, der in Rosenheim, München und Umgebung entstanden ist, ein Novum in der Historie der "Rosenheim-Cops". Erstmals arbeiten vier Ermittler in einer Folge zusammen. Das kommt nicht von ungefähr: Im Krimi unter der Ägide von Regisseur Herwig Fischer sorgt ein Mord an einer Unternehmerin im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern für Rätselraten.

Produzentin verspricht "atemberaubenden Blick über die schneeweißen Alpen"

Um den geheimnisumwitterten Todesfall der Frau aufzuklären, hoffen Hansen (Igor Jeftić) und Beck (Michaela Weingartner) auf die Hilfe ihrer Kollegen aus Passau: Kaya (Baran Hêvî) und Stadler (Dieter Fischer). Verdächtige im Umfeld der toten Süßwarenunternehmerin gibt es genug.

Derzeit beliebt:
>>In ARD-Talk erzählt Beatrice Egli von "schlimmstem Moment" auf der Bühne
>>„Bares für Rares-“Händler von Expertise geschockt: „Alter Schwede!“
>>Podcast-Chaos und TV-Ideen: Was die Kaulitz-Brüder planen
>>Neues ZDF-Format: "XY Spuren des Verbrechens" enthüllt Geheimnisse!

Unter anderem irritiert die Ermittler die Rolle der jüngeren Schwester der Verstorbenen, Maike Haubach (Ines Honsel). Die hatte im Unternehmen nichts zu sagen – anders als ihr Mann Christian (Friedrich Witte). Obendrein finden die Ermittler heraus, dass die Tote unmittelbar vor ihrem Ableben einen Privatdetektiv anheuerte. Und dann taucht auch noch eine zweite Leiche auf ...

Wann genau das Weihnachtsspecial von "Die Rosenheim-Cops", "Kalt erwischt", im TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Produzentin Marlies Moosauer versprach aber schon einmal "einen atemberaubenden Blick über die schneeweißen Alpen".

"Influencer nehmen unsere Rollen weg": "Traumschiff"-Schauspielerin Anja Kruse mit harter Kritik
Anja Kruse äußert scharfe Kritik am deutschen Fernsehen. Sie sieht einen Jugendwahn und den Einfluss von Influencern als Bedrohung für ausgebildete Schauspieler. Mit ihrer Erfahrung aus Produktionen wie "Das Traumschiff" und "Die Schwarzwaldklinik" spricht sie aus, was viele denken.
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Die Rosenheim-Cops

Das könnte dich auch interessieren

Nach Frankfurter "Tatort": Welche Häuser sind von einer Brandkatastrophe bedroht?
Tatort Frankfurt
Tatort: Fackel
Peri Baumeister über Hass im Internet: "Wir müssen unsere Kinder besser schützen"
Im Interview
Peri Baumeister im Interview
"Eine bessere Welt": Darum geht's im TV-Film mit Peri Baumeister im ZDF
Digitale Bedrohung
"Eine bessere Welt"
Neuer Star auf dem ZDF-"Traumschiff": Das ist die Rolle!
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
"Tatort: Fackel": Kritik zum Frankfurter ARD-Krimi mit Edin Hasanovic
Frankfurter Ermittler
Tatort: Fackel
"Terra X History: Peter Maffay – Eine deutsche Legende": Darum geht's in der ZDF-Reportage
Musiklegende
Peter Maffay
Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“: So streng sind die Tanzprofis wirklich
„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“
„Nicht einmal einen Grundschritt“: Llambi zerlegt „Let’s Dance“-Kandidat
Tanzdrama bei RTL
"Let's Dance"
"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF
Promi-Quizrunde
Der Quiz-Champion
Ein norwegischer Kult-Cop ermittelt in Oslo: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Jo Nesbø's Harry Hole"
Neue Staffel "LOL: Last One Laughing": Diese Stars kommen zu Michael Bully Herbig
Lachwettstreit
"LOL: Last One Laughing"
Hans Sigl wurde gemobbt: „Bergdoktor“-Star erzählt von harter Kindheit
TV-Darsteller
Hans Sigl
Matthew McConaughey kämpft gegen Vorurteile in "Dallas Buyers Club"
Kampf gegen Vorurteile
"Dallas Buyers Club"
Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor: "Ich plante nie, mir viele Juwelen oder Ehemänner zuzulegen"
Hollywood-Ikone
Elizabeth Taylor
Nach Krankenhaus-Schock: Der Graf verrät, warum er doch zurückkehrt
Im Gespräch
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
Ryan Gosling verhilft Amazon zu historischem Kinoerfolg
Kino-Rekorderfolg
Der Astronaut - Project Hail Mary
Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
Finanzieller Erfolg
Beatrice Egli lacht.
Florian Silbereisen privat: 6 Fakten, die viele Fans überraschen
Ein Schlagerstar, der überrascht
Florian Silbereisen.
"Vanished – Vertraust du ihm": Lohnt sich die Miniserie mit Matthias Schweighöfer?
Intensive Romanze
Vanished - Vertraust du ihm
Vor Collien Fernandes: So lebte Christian Ulmen früher
TV statt Theologie
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
Neue "Harry Potter"-Serie: Snape-Darsteller bekam Morddrohungen
Rollenbesetzung
Paapa Essiedu
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
Hape Kerkeling über seine Paraderolle: "Horst Schlämmer war für mich immer eine Tortur"
Kultfigur-Comeback
Horst Schlämmer sucht das Glück
"Influencer nehmen unsere Rollen weg": "Traumschiff"-Schauspielerin Anja Kruse mit harter Kritik
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Spannendes U-Boot-Abenteuer "Nautilus" startet auf ZDFneo
Unterwasserabenteuer
Nautilus
Hugh Grant: Vom Single zum Ersatzvater in "About a Boy" im Free-TV
Unfreiwilliger Ersatzvater
About a Boy
Lauren Graham über die Zeit nach "Gilmore Girls": "Du versuchst es gar nicht erst"
Schauspielerwechsel
Lauren Graham
William Shatner und der verlorene Freundschaftsstreit mit Leonard Nimoy
Unversöhnte Freunde
Leonard Nimoy und William Shatner
"Tödlicher Himalaya – Benedikt Böhms verlorene Freundschaft": Kritik zum Beitrag in der ARD
Speedbergsteigen
Tödlicher Himalaya