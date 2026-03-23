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Vor Collien: So lebte Christian Ulmen früher

TV statt Theologie

Vor Collien Fernandes: So lebte Christian Ulmen früher

23.03.2026, 09.04 Uhr
von Annika Schmidt
Christian Ulmen hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Wir blicken auf das Leben des Moderators, bevor Collien Fernandes an seiner Seite war und darauf, wie die Religion ihn begleitet hat.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.   Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

2011 gaben sich Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen das Ja-Wort. Letztes Jahr erfolgte die Trennung des Paares. Damit ist es die zweite Ehe, die für den Schauspieler in die Brüche geht. Heutzutage betreibt Huberta Ulmen, die erste Ehefrau des Entertainers, eine Privatpraxis für Psychoanalyse, Psychotherapie und psychologische Beratung in Potsdam. 1999 kam Christian Ulmen mit der Tochter einer Italienerin zusammen. Die beiden heirateten und bekamen einen Sohn. Nach fünf Jahren erfolgte die Scheidung. Nach dieser Trennung, verriet Christian Ulmen, dass das Ende ihrer Ehe nichts mit seinem speziellen Humor zu tun gehabt hätte. "Das war ja schon nach den ersten vier Wochen so. Daran kann es also nicht gelegen haben", erzählte er im Interview mit Bunte.  

Collien Fernandes Partner vor Christian Ulmen

Zu der Zeit, als Christian Ulmen sich scheiden ließ, trennte sich Collien Fernandes von ihrem damaligen Partner. Vier Jahre war die Schauspielerin mit dem Eiskunstläufer Rico Rex liiert. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Show "Dancing on Ice". Die beiden zeigten sich des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach ihrer Trennung verriet die 44-Jährige: "Wir haben uns am Ende fast gar nicht mehr gesehen, wie in einer WG gelebt. Das lief komplett aneinander vorbei".

Christian Ulmen und die Religion

Christian Ulmen zog es schon früh in die Medienbranche. Bereits als Jugendlicher war er Moderator bei Radio Hamburg und war für Radio 107 und OK Radio tätig. Im Offenen Kanal Hamburg erhielt er seine eigene, monatliche TV-Sendung. Schnell war der 50-Jährige bekannt für seinen schrägen Humor und seine frechen Sprüche. Auf der anderen Seite war Christian Ulmen Mitglied in der Jungschar,  einer christlich geprägten Jugendgruppen. Nach seinem Abitur 1995 schrieb sich der Moderator an der Universität Hamburg für das Fach Evangelische Theologie ein. Drei Wochen vor Semesterbeginn soll er ein Angebot von MTV erhalten haben. Daraufhin schmiss er sein Studium. Trotz seiner christlichen Prägung bezeichnete sich Christian Ulmen als "nicht gläubig".

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