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"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 24. März und der Woche

ARD-Quizshow

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche

24.03.2026, 09.46 Uhr
von Annika Schmidt
Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?   Fotoquelle: picture alliance / dpa | Christian Charisius

Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.

Kai Pflaume führt von Beginn an durch die Sendung. Mit seiner charmanten Art und seinen mal mehr, mal weniger witzigen Sprüchen, wurde die Show zum Dauerbrenner und Quotengaranten. Mit ihren wechselnden Mitstreitern beantworten Bernhard Hoëcker und Elton teilweise skurrile Fragen, bei denen es weniger um reine Allgemeinbildung geht. 

Gäste bei "Wer weiß denn sowas?" – 23. März bis 27. März

  • Montag, 23. März, 18 Uhr: Max Langenhan und Julia Taubitz
  • Dienstag, 24. März, 18 Uhr: Marcel Reif und Arnd Zeigler
  • Mittwoch, 25. März, 18 Uhr: Olli Dittrich und Stefan Jürgens
  • Donnerstag, 26. März, 18 Uhr: Rudi Cerne und Fabian Puchelt
  • Freitag, 27. März, 18 Uhr: Johannes Oerding und Max Giesinger

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Für jede richtige Antwort bekommt das Team 500 Euro. Im Finale kann ein Teil oder die Gesamtsumme des erspielten Geldes gesetzt werden. Haben beide Teams nach der Finalfrage gleich viel Geld auf dem Konto, entscheidet eine Schätzfrage über Sieger und Verlierer. Das erspielte Geld der Sieger wird unter den Zuschauern, die hinter dem Gewinnerteam sitzen (sie dürfen sich ihre Plätze selbst aussuchen), aufgeteilt. Es handelt sich in aller Regel um zweistellige Euro-Beträge, mit denen nicht mehr als ein Abendessen drin ist.

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