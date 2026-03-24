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„Du musst auch nicht gut stöhnen“: Christian Ulmen in brisantem Interview

Einblick in seine Jugend

Christian Ulmen in pikantem Interview: „Du musst auch nicht gut stöhnen“

24.03.2026, 16.49 Uhr
von Annika Schmidt
Der Schauspieler Christian Ulmen verrät in einem Podcast, wie er in seiner Jugend mit Telefonsex Geld verdiente. Als Frau getarnt, spielte er mit Männern, bis es ihm langweilig wurde.
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.
Christian Ulmen gab vor acht Jahren in einem Podcast einen Einblick in seine Jugend.  Fotoquelle: picture alliance / Soeren Stache/dpa | Soeren Stache

2018 gab Christian Ulmen im „Zeit“-Podcast „Frisch an die Arbeit" ein Interview, in dem er verriet, auf welche pikante Art er in seiner Jugend Geld verdiente. Damals soll sich der 50-Jährige als Frau ausgegeben haben. 

Christian Ulmen und das pikante Interview

Die Äußerungen von dem Ex-MTV-Moderator in einem „Zeit“-Podcast lassen nun aufhorchen. Darin erzählt der 50-Jährige, wie er in seiner Jugend auf einschlägigen Plattformen Geld verdiente. Es soll um Telefonsex gegangen sein. „Auf diesen Plattformen waren aber nur Männer. Keine einzige Frau hat da je angerufen wahrscheinlich. Ich habe mir mit Freunden überlegt, lass uns doch da anrufen und einfach mit verstellten Stimmen Frauen spielen und mit Männern flirten. Einfach aus Spaß“, erzählt der „Jerks“-Schauspieler. Das war der Anfang, danach soll Christian Ulmen damit Geld verdient haben. „Irgendwann haben wir den Männern Telefonsex angeboten. Aber gegen Geld. Wir haben dann für 30 Mark Telefonsex gemacht“. Es sei „wahnsinnig einfach“ gewesen, erklärt er in dem Podcast, wie welt.de berichtet. 

Christian Ulmen machte sich ein Scherz auf Kosten anderer Männer

Einen großen Spaß soll es gemacht haben, wenn die Männer mit einer dominanten Frau telefonieren wollten. „Wir haben dann ‚Wieher wie ein Pferd‘ von den Männern verlangt“, erinnert sich Christian Ulmen. Es sei alles sehr einfach gewesen. „Und du musst auch nicht gut stöhnen“, stellte der Vater zweier Kinder fest. Es hätte schon gereicht, in den Hörer zu atmen, um die Männer zu erregen. Nach einer Zeit soll er das Interesse an dem Telefonsex verloren haben. „Irgendwann war das langweilig, weil es so einfach gewesen ist. Weil man nie aufgeflogen ist“, erklärt der Schauspieler. 

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