"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 25. März und der Woche

Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.

Kai Pflaume führt von Beginn an durch die Sendung. Mit seiner charmanten Art und seinen mal mehr, mal weniger witzigen Sprüchen, wurde die Show zum Dauerbrenner und Quotengaranten. Mit ihren wechselnden Mitstreitern beantworten Bernhard Hoëcker und Elton teilweise skurrile Fragen, bei denen es weniger um reine Allgemeinbildung geht.

Gäste bei "Wer weiß denn sowas?" – 23. März bis 27. März Montag, 23. März, 18 Uhr: Max Langenhan und Julia Taubitz

Dienstag, 24. März, 18 Uhr: Marcel Reif und Arnd Zeigler

Mittwoch, 25. März, 18 Uhr: Olli Dittrich und Stefan Jürgens

Donnerstag, 26. März, 18 Uhr: Rudi Cerne und Fabian Puchelt

Freitag, 27. März, 18 Uhr: Johannes Oerding und Max Giesinger <<< Kai Pflaume im prisma-Podcast: Mit Elton und Bernhard gab es niemals Streit >>>

Für jede richtige Antwort bekommt das Team 500 Euro. Im Finale kann ein Teil oder die Gesamtsumme des erspielten Geldes gesetzt werden. Haben beide Teams nach der Finalfrage gleich viel Geld auf dem Konto, entscheidet eine Schätzfrage über Sieger und Verlierer. Das erspielte Geld der Sieger wird unter den Zuschauern, die hinter dem Gewinnerteam sitzen (sie dürfen sich ihre Plätze selbst aussuchen), aufgeteilt. Es handelt sich in aller Regel um zweistellige Euro-Beträge, mit denen nicht mehr als ein Abendessen drin ist.

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