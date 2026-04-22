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"Als es merkwürdig wurde": Christian Ulmen verrät Grund für seinen MTV-Abgang

Karriere des Darstellers

"Als es merkwürdig wurde": Christian Ulmen verrät Grund für seinen MTV-Abgang

22.04.2026, 10.44 Uhr
von Annika Schmidt
Christian Ulmen blickt auf seine Zeit bei MTV zurück und erzählt, warum er den Musiksender trotz großer Chancen plötzlich verließ.
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.  Fotoquelle: picture alliance / Soeren Stache/dpa

Schon früh sammelte Christian Ulmen Erfahrung vor Mikrofon und Kamera: Noch vor seinem großen TV-Durchbruch arbeitete er für mehrere Radiosender und bekam eine eigene Sendung im Offenen Kanal Hamburg. Nach dem Abitur schien sein Weg zunächst in eine ganz andere Richtung zu führen, denn eigentlich wollte er evangelische Theologie studieren. Doch kurz vor Semesterstart kam ein Angebot, das sein Leben komplett verändern sollte: MTV meldete sich.

Warum Christian Ulmen MTV überraschend verließ

Die Art von Christian Ulmen gefiel einem US-amerikanischen Talentscout, der das Talent des Moderators erkannte. So bekam der damals 20-Jährige einen Job bei MTV Europe und zog dafür nach London. Sein betont deutscher Akzent kam bei den Engländern besonders gut an. Die eindrucksvolle Karriere bei dem Musiksender nahm Fahrt auf. 1998 bekam MTV eine deutsche Ausgabe. Dadurch konnte Christian Ulmen mehrere Formate auf dem Sender übernehmen. Ein Jahr später endete plötzlich die Zusammenarbeit des Entertainers mit MTV. 

Christian Ulmen: „Es wurde merkwürdig"

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte der 50-Jährige, er hätte damals bei MTV gekündigt, „als es merkwürdig wurde". Es soll zu Differenzen mit der neuen Programmdirektion gekommen sein. „Plötzlich bekam ich so ein sonderbares Vera-am-Mittag-Image angetragen. Ich sollte mit Wahrsagerinnen sprechen", erinnert sich der Moderator.

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Das war nicht das einzige, was Christian Ulmen an dem neuen Konzept missfiel. "Dann lief auch häufiger Modern-Talking-Musik, oder es kam aus dem Nichts auf einmal Eberhard Diepgen als Gast", berichtet er im Interview. Politiker in einer Musiksendung, war nicht nach dem Geschmack des Entertainers. 

Zu weit gegangen: Diese Sendung mit Christian Ulmen wurde nie veröffentlicht
Für seine Rollen ging Christian Ulmen oft weit. Doch ein Auftritt in einer früheren TV-Sendung sorgte offenbar für besonders große Zweifel.
Was war da los?
Christian Ulmen mit kritischem Blick.

Doch es dauerte nicht lange, da kehrte Christian Ulmen zu MTV zurück – dieses Mal als Produzent der Sendung „Unter Ulmen". Für dieses Format stand er bis 2003 als Moderator vor der Kamera. Danach folgte die Sendung „Ulmens Auftrag", die für eine hohe Einschaltquote für MTV sorgte. Anschließend baute Christian Ulmen seine schauspielerische Karriere weiter aus. 

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