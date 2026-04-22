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Beatrice Egli verrät mehr über neue Pläne: „2026 ist ein Jahr der Veränderung“

Projektstart für die Schlagersängerin

Beatrice Egli spricht über ihre neuen Pläne: „2026 ist ein Jahr der Veränderung“

22.04.2026, 07.26 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli beendet nach acht Ausgaben ihre erfolgreiche Show, um sich auf neue Projekte und die kommende Tournee 2026 zu konzentrieren. Auf Instagram verrät sie mehr über ihre Pläne.
Beatrice Egli geht den nächsten Schritt in ihrer Karriere.
Beatrice Egli geht den nächsten Schritt in ihrer Karriere.   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Es war sicherlich kein leichter Schritt für Beatrice Egli nach acht Ausgaben ihre gleichnamige Show aufzugeben. Seit 2022 konnte sich die Schlagersängerin über eine solide Einschaltquote freuen. Nur die letzte Sendung im April 2025 lockte etwas weniger Zuschauer vor die Bildschirme. Das kleine Quotentief soll aber nicht ausschlaggebend für das Aus der "Beatrice Egli Show" gewesen sein. Es war der Wunsch der Schweizerin, keine weiteren Ausgaben zu produzieren. „In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren“, schrieb die 37-Jährige zum Show-Aus auf Instagram. 

Beatrice Eglis neue Pläne

Nach dieser Ankündigung wurde in den sozialen Medien zahlreich spekuliert, was Beatrice Egli für neue Pläne haben könnte. Da der Schlagerstar in früheren Interviews von dem Wunsch berichtet hat, eine Familie gründen zu wollen, fragte sich so mancher Fan, ob die 37-Jährige schwanger sein könnte. Eine weitere Überlegung war, ob Beatrice Egli am ESC teilnehmen wird. Doch diese Gerüchte haben sich bislang nicht bestätigt. Nun hat die ausgebildete Friseurin mehr über ihre Pläne in ihrem "Jahr der Veränderung" verraten. 

Der nächste Schritt für Beatrice Egli

In einer Instagram-Story soll der Schlagerstar über ihren nächsten Schritt informiert haben, wie merkur.de berichtet. „Ich unterschreibe gleich einen riesen Vertrag, einen langfristigen Vertrag“, erklärt Beatrice Egli und verkündet zudem, es soll noch „so viel Neues“ kommen. In dem Video ist zu sehen, wie die Musikerin ein Dokument unterschreibt. „Auch für euch, also seid gespannt“. Konkreter wird die Sängerin allerdings nicht. Mehr dürfe sie noch nicht verraten. Fest steht, dass Beatrice Egli im Herbst 2026 mit ihrer  „Tanzen – Lachen – Leben - Die Tournee 2026“ unterwegs sein wird und dabei über 20 Konzerte geben wird. 

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