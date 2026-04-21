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Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte

"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"

Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte

21.04.2026, 13.46 Uhr
von Annika Schmidt
Nach außen wirkten sie oft harmonisch, doch am Set soll es für Collien Fernandes schwierig geworden sein. Der Grund überrascht nicht ganz.
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".   Fotoquelle: picture alliance / dpa | Sebastian Kahnert

Kennengelernt haben sich Collien Fernandes und Christian Ulmen 2010 bei den Dreharbeiten zu „Snob“. Schon dieses erste Aufeinandertreffen blieb der Moderatorin offenbar besonders im Gedächtnis: In der Talkshow „Kölner Treff“ erzählte sie später, wie Ulmen damals mit einem Bonbon im Mund hereinkam und es kurzerhand an ihre Moderationskarte klebte „Und ich dachte so: 'Entschuldige mal bitte, was ist da denn los?'“, erinnert sich Collien Fernandes in der Talkshow „Kölner Treff“ an das Kennenlernen.

Es folgten die Hochzeit, die Geburt ihrer Tochter und die Scheidung. Vor ihrer Trennung standen die beiden für TV-Produktionen gemeinsam vor der Kamera. Collien erklärte bereits vor einigen Jahren, warum dies für sie unangenehm sei. Zudem hat sich eine weitere Kollegin dazu geäußert, wie die Zusammenarbeit hinter den Kulissen mit Christian Ulmen gelaufen ist. 

Warum Collien Fernandes nicht gern mit Christian Ulmen drehte

Gemeinsam mit Christian Ulmen vor der Kamera zu stehen, sei für Collien Fernandes „ein bisschen anstrengend“. Warum das so sei, erklärte die 44-Jährige im RTL-Interview mit einem Beispiel. „Dann sagte er morgens vor dem Dreh 'Willst du das wirklich anziehen?!' und solche Sachen“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin und fügt hinzu, dass man solche Worte kurz vor Drehstart „nicht hören möchte“.

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Obwohl die beiden für mehrere TV-Produktionen zusammenarbeiteten, soll es für Collien „schon immer so gewesen sein“, dass sie nicht gerne mit ihrem Mann berufliche Projekte verfolgt. Christian Ulmen würde sich bei solchen Sprüchen nichts dabei denken: „Das purzelt einfach so aus ihm raus.“

Nora Tschirner packt über Christian Ulmen am Set aus

Von 2013 bis 2021 ermittelten Christian Ulmen und Nora Tschirner im Weimarer „Tatort“. „Es hat lange gedauert, bis ich meine Angst vor Christian abgelegt hatte. Ich hatte wirklich Schiss vor ihm“, verriet die 44-Jährige im Interview mit der Morgenpost. „Er war so klug und sarkastisch. Als wir unsere erste gemeinsame Sendung gemacht haben, war ich lange nicht sicher, ob er das nur macht, um mich zu verarschen. Mir wurde erst viel später klar, dass er mich wirklich auch gut fand“, erklärt die Ex-„Tatort“-Kommissarin.

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Doch es soll auch zu heftigen Streitereien gekommen sein. „Es gab zwischendurch immer einmal drei Tage Funkstille. So richtig Eiseskälte, wo man völlig schockiert vom anderen denkt: Das war es jetzt für immer“, berichtet die Schauspielerin.

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