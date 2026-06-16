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Silbereisen, Beatrice Egli & Co: Hier wohnen Deutschlands Schlagerstars

Ammersee & mehr

Silbereisen, Beatrice Egli & Co: Hier wohnen Deutschlands Schlagerstars

16.06.2026, 14.03 Uhr
Zwischen Bühnenjubel, TV-Shows und Tourneen brauchen auch Schlagerstars einen Ort zum Durchatmen. Wir zeigen, welche Heimatorte Vanessa Mai, Roland Kaiser, Beatrice Egli und weitere Stars ausgesucht haben.
Ein Bergdorf von oben.
Nach Jahren am österreichischen Mondsee kehrte Silbereisen 2025 in seine bayerische Heimat zurück, um seiner Mutter nahe zu sein. Heute schätzt er an Tiefenbach vor allem die Natur und den dörflichen Charme.  Fotoquelle: picture alliance / imageBROKER / Walter G. Allgöwer

Hier wohnt Vanessa Mai


Seit über einem Jahrzehnt steht Vanessa Mai erfolgreich auf den großen Pop- und Schlagerbühnen. Doch nach dem Trubel der Konzerthallen und TV-Studios zieht es die Entertainerin regelmäßig zurück in ihre Heimat Backnang. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)


Dort ist sie geboren, dort lebt ihre Familie, dort kann sie abschalten und neue Energie sammeln. Wie stark sie mit ihrer schwäbischen Heimat verbunden ist, betont sie immer wieder – wegziehen will sie nicht. Für sie gilt ganz klar: "Einmal Dorfkind, immer Dorfkind." (Fotoquelle: picture alliance / Visually / Sina Ettmer)

Hier wohnt Matthias Reim


Schlagerlegende Matthias Reim hat schon früh eine enge Verbindung zur Bodensee-Region entwickelt. Als Kind verbrachte er viel Zeit bei seinen Großeltern am See – Erinnerungen, die ihn bis heute prägen. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Michael Matthey)

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Nach Jahren im Ausland kehrte der gebürtige Hesse bewusst dorthin zurück und fühlt sich inzwischen heimisch. Am liebsten erkundet Reim seine Wahlheimat mit dem Motorrad – für ihn ist der Bodensee längst ein "Ort des Seelenfriedens" geworden. (Fotoquelle: picture alliance / imageBROKER)

Hier wohnt Vanessa Mai


Schlagerikone Andrea Berg hat in Kleinaspach ihr Zuhause gefunden – ein Ort, der für sie weit mehr ist als nur ein Wohnort. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Revierfoto)


Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie dort das Hotel Sonnenhof, das für die Sängerin zugleich Rückzugsort und Inspirationsquelle ist. In der ländlichen Ruhe kann sie spazieren gehen, abschalten und neue musikalische Ideen entwickeln. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Uli Deck)

Hier wohnt Helene Fischer


Helene Fischer begeistert auf der Bühne Millionen – am Ammersee genießt sie dagegen ihr ganz privates Glück. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Jens Kalaene)


In Inning, mit Blick auf die Alpen und viel Natur rundherum, kann sie zur Ruhe kommen und wertvolle Zeit mit ihrer Familie verbringen. Abseits von Terminen und Tourneen findet sie hier Raum zum Durchatmen und neue Inspiration. (Fotoquelle: picture alliance / ZB / euroluftbild.de / Daniel Reiter)

Hier wohnt Roland Kaiser


Roland Kaiser lebt heute im Herzen des Münsterlands. Obwohl der "Kaiser" ursprünglich aus Berlin stammt, hat er in Münster längst eine neue Heimat gefunden. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress)


Die historische Altstadt mit dem Dom, den Giebelhäusern am Prinzipalmarkt und die vielen Grünflächen machen die Stadt für ihn besonders lebenswert. Münster gilt zudem als Deutschlands "Fahrradhauptstadt" – genau dieses entspannte Lebensgefühl schätzt der Sänger bis heute. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Hier wohnt Florian Silbereisen


Florian Silbereisen, der König der TV-Show-Momente, stammt aus Tiefenbach bei Passau in Niederbayern und wuchs dort mit vier älteren Geschwistern auf. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Peter Kneffel)


Nach Jahren am österreichischen Mondsee kehrte der Schlagerstar und Moderator 2025 in seine bayerische Heimat zurück, um seiner Mutter nahe zu sein. Heute schätzt er an Tiefenbach vor allem die Natur und den dörflichen Charme. (Fotoquelle: picture alliance / imageBROKER / Walter G. Allgöwer)

Hier wohnt Schlagerstar Michelle


Schlagerstar Michelle hat im Saarland ihr Zuhause gefunden. (Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon)


Zwischen sanften Hügeln, dichten Wäldern und idyllischen Flusstälern genießt die Mutter von drei Töchtern die ruhige Lebensart der Region. Hier findet sie Zeit für ihre Familie und sammelt neue Energie. (Fotoquelle: picture alliance/robertharding)

Hier wohnt Bernhard Brink


Bernhard Brink, Schlagersänger sowie Fernseh- und Radiomoderator, lebt in Berlin. In der Hauptstadt fühlt er sich seit Jahren zu Hause und schätzt die Mischung aus Geschichte, Kultur und lebendiger Kreativszene. (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress)


Ob Spaziergänge durch große Parks oder das bunte Leben in den Szenevierteln – Berlin bietet ihm genau die Inspiration, die er für seine Arbeit zwischen Bühne, Studio und Mikrofon braucht. (Fotoquelle: picture alliance / NurPhoto / Emmanuele Contini)

Hier wohnt Howard Carpendale


"Howie", wie Howard Carpendale von seinen Fans liebevoll genannt wird, hat in Starnberg am gleichnamigen See sein Zuhause gefunden. (Fotoquelle: picture alliance / dpa / Horst Galuschka)


Die elegante Stadt mit ihren grünen Uferwegen, Cafés und der Nähe zur Natur bietet dem Entertainer eine hohe Lebensqualität. Hier verbringt er gerne ruhige Stunden, genießt Spaziergänge am Wasser und fühlt sich einfach angekommen. (Fotoquelle: picture alliance / Ulrich Wagner)

Hier wohnt Thomas Anders


Mit Modern Talking feierte er internationale Erfolge, privat ist Thomas Anders in Koblenz glücklich. Kein Wunder: Die Stadt an der Mosel liegt malerisch am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, mit historischen Bauwerken, Weinbergen und dem berühmten Deutschen Eck. (Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)


Zwischen romantischen Flussufern und der lebendigen Altstadt würden wir auch nur allzu gern ein paar entspannte Runden im Cadillac drehen! (Fotoquelle: picture alliance / Artcolor)

Hier wohnt Beatrice Egli


Mit "Mini Schwiiz, mini Heimat" hat Beatrice Egli ihrer Schweizer Heimat sogar einen eigenen Song gewidmet. Am malerischen Zürichsee hat die Schlagersängerin inmitten grüner Uferwege und viel Natur ihren Herzensort gefunden. (Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA)


Die Nähe zur Natur und die besondere Mischung aus Tradition und modernem Leben schätzt die charmante Künstlerin dort besonders. (Fotoquelle: picture alliance / Shotshop / Frank Peters)

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