Home News TV-News

WM 2026: Deutschland gewinnt Gruppe E — diese Gegner drohen jetzt

So geht's weiter

WM 2026: Deutschland gewinnt Gruppe E — diese Gegner drohen jetzt

22.06.2026, 08.47 Uhr
von Julian Flimm
Deutschland steht bei der WM 2026 schon vor dem letzten Gruppenspiel als Sieger der Gruppe E fest. Der Gegner in der K.o.-Runde ist aber weiter offen.
Deniz Undav steht auf dem Platz.
Deutschland hat das zweite WM-Spiel hinter sich.  Fotoquelle: picture alliance / Kirchner-Media | Bahho Kara

Deutschland hat bei der WM 2026 den Gruppensieg in Gruppe E sicher. Nach dem klaren 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao gewann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Weil Curaçao und Ecuador anschließend 0:0 spielten, ist der DFB-Elf Platz eins in der Gruppe bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.

Damit steht auch fest, welchen Weg Deutschland nach der Gruppenphase nimmt: Als Sieger der Gruppe E trifft die DFB-Elf in der Runde der letzten 32 auf einen Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F. Der konkrete Gegner steht aber noch nicht fest, weil dafür die Rangliste der besten Gruppendritten und die vorab festgelegte FIFA-Zuordnung entscheidend sind.

Deutschland nach Sieg gegen Elfenbeinküste sicher Gruppensieger

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen, gespielt wird in zwölf Vierergruppen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen sicher die K.o.-Runde; dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Dadurch beginnt die K.o.-Phase nicht wie früher mit dem Achtelfinale, sondern mit einer Runde der letzten 32.

Derzeit beliebt:
>>"Nord Nord Mord" im TV: Neuer Fall zwischen Geisterhaus, Feuerwehr und alten Wunden
>>"Kein Wort": Kritik zum Drama mit Maren Eggert und Jona Levin Nicolai
>>ZDF-Miniserie "Dear England" über Gareth Southgate und Englands Fußballseele
>>Diese WM-Spiele laufen heute (22.6.) und in der Nacht im TV

Für Deutschland ist nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste und dem 0:0 zwischen Curaçao und Ecuador bereits klar: Die DFB-Elf zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador hat damit keinen Einfluss mehr auf Deutschlands Platzierung in Gruppe E.

WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland als Gruppensieger

Als Sieger der Gruppe E steht das Spiel in der Runde der letzten 32 für Deutschland am Montag, 29. Juni, in Foxborough an. Der Gegner wird ein Gruppendritter aus Gruppe A, B, C, D oder F.

Damit kommen nach aktuellem Turnierplan Mannschaften aus folgenden Gruppen infrage:

  • Gruppe A: Südkorea, Südafrika oder Tschechien
  • Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar oder Schweiz
  • Gruppe C: Brasilien, Marokko oder Schottland
  • Gruppe D: Paraguay oder Australien
  • Gruppe F: Niederlande, Japan oder Schweden

Welche Mannschaft es tatsächlich wird, hängt davon ab, welche acht Gruppendritten weiterkommen und welche vorab festgelegte FIFA-Zuordnung im K.o.-Baum dadurch greift. Es gibt also keine neue Auslosung nach der Gruppenphase.

In manchen Gruppen ist der Kreis der möglichen Gegner bereits kleiner geworden: So stehen sowohl Mexiko als auch die USA als Gruppensieger fest und können deshalb in diesem Szenario nicht mehr Deutschlands Gegner sein. Haiti, die Türkei und Tunesien können ebenfalls nicht mehr auf dem dritten Platz landen; sie sind ausgeschieden.

Kostenlos im TV? WM 2026: So sehen Sie die Spiele
Die Fußball-WM 2026 sprengt alle Dimensionen mit 104 Spielen. ARD und ZDF übertragen 60 Partien im Free-TV, darunter alle Deutschland-Spiele.
Fußball-Übertragung
WM 2026

Warum Deutschlands Gegner noch nicht feststeht

Obwohl Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht, ist der Gegner in der ersten K.o.-Runde noch offen. Der Grund liegt im neuen WM-Modus: Nicht alle Gruppendritten kommen weiter, sondern nur die acht besten aus den zwölf Gruppen.

Erst wenn alle Gruppenspiele beendet sind, steht fest, welche Drittplatzierten die Runde der letzten 32 erreichen. Danach greift der feste Zuordnungsschlüssel der FIFA. Für Deutschland bedeutet das: Der Gegner kommt sicher aus Gruppe A, B, C, D oder F, der konkrete Name ergibt sich aber erst aus der Kombination der weiterkommenden Gruppendritten.

Welcher Gegner im Achtelfinale warten könnte

Gewinnt Deutschland sein Spiel in der Runde der letzten 32, würde die DFB-Elf im Achtelfinale auf den Sieger aus Match 77 treffen. Dort spielt der Sieger der Gruppe I gegen einen Gruppendritten aus Gruppe C, D, F, G oder H.

In Gruppe I spielen Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen; der Gruppensieger dieser Gruppe steht noch nicht fest. Damit ist auch offen, auf welche Mannschaft Deutschland im Achtelfinale treffen könnte, falls beide Teams ihre erste K.o.-Runde überstehen.

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Die Konkurrenz wirkt stark, doch das DFB-Team bringt eigene Waffen mit. Vor allem Flexibilität, Tempo und junge Kreativität könnten den Unterschied machen.
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.

Deutschland bei der WM 2026: Das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador

Für Deutschland steht trotz des feststehenden Gruppensieges noch ein Gruppenspiel an. Am Donnerstag, 25. Juni, trifft die DFB-Auswahl auf Ecuador in New Jersey. Parallel spielt Curaçao gegen die Elfenbeinküste.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-"Fernsehgarten": Aussage des "Bergdoktor" Hans Sigl löste Buh-Rufe aus
Fußballfieber
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
Privates Familienglück
Manuel Neuer
Diese WM-Spiele laufen heute (20.6.) und in der Nacht im TV
WM-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
"Kiwi" live im Pool: Moderatorin gönnt sich im "ZDF-Fernsehgarten" Abkühlung
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"
"Toubab": Dieser Film sorgt für Lacher und Tränen
Preisgekrönte Dramedy
"Toubab"
Ein Mordfall, viele Motive und ein Kiez voller Geheimnisse
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"House of the Dragon": Die verrückteste Episode aller Zeiten?
Targaryen-Dynastie
House of the Dragon
Emma D"Arcy über die Entwicklung von Rhaenyra in "House of the Dragon"
Spannende Veränderungen
House of the Dragon Season 3
"Jonas Brothers"-Star Nick Jonas spricht über Ängste und Erfolge
Nick Jonas' Einblicke
Power Ballad
So haben sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen wirklich kennengelernt: „Florian war immer da"
Schlagersängerin klärt auf
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Inka Bause spricht über ihren Backstage-Zwischenfall mit Helene Fischer
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
So wohnt der Schlagerstar: Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause
Privatleben
Beatrice Egli lächelt.
Beatrice Egli: Ihr Umgang mit Bodyshaming
"Man kann die Menschen nicht ändern"
"Volle Kanne"
Darum fliegt „Immer wieder sonntags“ wirklich aus dem TV-Programm
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross verrät seinen "Lebenstraum"
Das Leben des Volksmusikstars
Stefan Mross
"Immer wieder sonntags" kurz vor dem Aus: Stefan Mross reagiert emotional
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Matt Smith über den Dreh der neuen "House of the Dragon"-Staffel: "Es war viel"
Start der dritten Staffel
"House Of The Dragon" Staffel 3
"Kick It Like Beckham": Mehr als nur ein Fußballfilm
Frauenpower im Fußball
Kick it like Beckham
Christoph Maria Herbst: Entkommen aus Strombergs Schatten?
Wandelbarer Schauspieler
Stromberg
Ein kleines Mädchen überlebt einen Dreifachmord – und könnte den Täter kennen
"Tatort: Blinder Fleck"
"Tatort: Blinder Fleck"
Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf
"Es ist nur eine Phase, Hase"
Es ist nur eine Phase, Hase