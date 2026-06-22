Home News TV-News

WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen auf einen Blick

Schlaflose Nächte für Fans

WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen auf einen Blick

22.06.2026, 09.12 Uhr
von Natasa Unkel
Von der Gruppenphase bis zum Finale: Alle Spiele der WM 2026 mit Anstoßzeiten, Ergebnissen und TV-Infos im Überblick.
Joshua Kimmich spielt Fußball.
Joshua Kimmich im Länderspiel gegen Ghana im April.  Fotoquelle: picture alliance / Maximilian Koch

Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.

So sieht die Auslosung aus

  • Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Tschechien
  • Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
  • Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
  • Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
  • Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
  • Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
  • Gruppe G: Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
  • Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
  • Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
  • Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
  • Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
  • Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama 

Das sind die Termine für die Gruppenspiele

WM-Spiele am 11. Juni

  • Mexiko (2) – Südafrika (0) (Gruppe A), 21 Uhr

WM-Spiele am 12. Juni

  • Republik Korea (2) – Tschechien (1) (Gruppe A), 4 Uhr
  • Kanada (1) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 13. Juni

  • USA (4) – Paraguay (1) (Gruppe D), 3 Uhr
  • Katar (1) – Schweiz (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 14. Juni

  • Brasilien (1) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
  • Haiti (0) – Schottland (1) (Gruppe C), 3 Uhr
  • Australien (2) – Türkei (0) (Gruppe D), 6 Uhr
  • Deutschland (7) – Curaçao (1) (Gruppe E), 19 Uhr
  • Niederlande (2) – Japan (2) (Gruppe F), 22 Uhr

WM-Spiele am 15. Juni

  • Elfenbeinküste (1) – Ecuador (0) (Gruppe E), 1 Uhr
  • Schweden (5) – Tunesien (1) (Gruppe F), 4 Uhr
  • Spanien (0) – Kap Verde (0) (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien (1) – Ägypten (1) (Gruppe G), 21 Uhr

WM-Spiele am 16. Juni

  • Saudi-Arabien (1) – Uruguay (1) (Gruppe H), 0 Uhr
  • IR Iran (2) – Neuseeland (2) (Gruppe G), 3 Uhr
  • Frankreich (3) – Senegal (1) (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 17. Juni

  • Irak (1) – Norwegen (4) (Gruppe I), 0 Uhr
  • Argentinien (3) – Algerien (0) (Gruppe J), 3 Uhr
  • Österreich (3) – Jordanien (1) (Gruppe J), 6 Uhr
  • Portugal (1) – DR Kongo (1) (Gruppe K), 19 Uhr
  • England (4) – Kroatien (2) (Gruppe L), 22 Uhr

WM-Duell gegen Ecuador: Alle Infos zur TV-Übertragung
Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel auf Ecuador. Hier gibt es alle Details zu Anstoß, Free-TV und Livestream.
Wer zeigt die Partie?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026

WM-Spiele am 18. Juni

  • Ghana (1) – Panama (0) (Gruppe L), 1 Uhr
  • Usbekistan (1) – Kolumbien (3) (Gruppe K), 4 Uhr
  • Tschechien (1) – Südafrika (1) (Gruppe A), 18 Uhr
  • Schweiz (4) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 19. Juni

  • Kanada (6) – Katar (0) (Gruppe B), 0 Uhr
  • Mexiko (1) – Republik Korea (0) (Gruppe A), 3 Uhr
  • USA (2) – Australien (0) (Gruppe D), 21 Uhr

WM-Spiele am 20. Juni

  • Schottland (0) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
  • Brasilien (3) – Haiti (0) (Gruppe C), 2:30 Uhr
  • Türkei (0) – Paraguay (1) (Gruppe D), 5 Uhr
  • Niederlande (5) – Schweden (1) (Gruppe F), 19 Uhr
  • Deutschland (2) – Elfenbeinküste (1) (Gruppe E), 22 Uhr

WM-Spiele am 21. Juni

  • Ecuador (0) – Curaçao (0) (Gruppe E), 2 Uhr
  • Tunesien (0) – Japan (4) (Gruppe F), 6 Uhr
  • Spanien (4) – Saudi-Arabien (0) (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien (0) – IR Iran (0) (Gruppe G), 21 Uhr

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Die Konkurrenz wirkt stark, doch das DFB-Team bringt eigene Waffen mit. Vor allem Flexibilität, Tempo und junge Kreativität könnten den Unterschied machen.
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.

Derzeit beliebt:
>>WM-Duell gegen die Elfenbeinküste: Alle Infos zur TV-Übertragung
>>"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
>>WM 2026: Deutschland gewinnt Gruppe E — diese Gegner drohen jetzt
>>"Kein Wort": Kritik zum Drama mit Maren Eggert und Jona Levin Nicolai

WM-Spiele am 22. Juni

  • Uruguay (2) – Kap Verde (2) (Gruppe H), 0 Uhr
  • Neuseeland (1) – Ägypten (3) (Gruppe G), 3 Uhr
  • Argentinien – Österreich (Gruppe J), 19 Uhr, ARD
  • Frankreich – Irak (Gruppe I), 23 Uhr, ARD

WM-Spiele am 23. Juni

  • Norwegen – Senegal (Gruppe I), 2 Uhr
  • Jordanien – Algerien (Gruppe J), 5 Uhr, ZDF
  • Portugal – Usbekistan (Gruppe K), 19 Uhr, ARD
  • England – Ghana (Gruppe L), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 24. Juni

  • Panama – Kroatien (Gruppe L), 1 Uhr
  • Kolumbien – DR Kongo (Gruppe K), 4 Uhr, ARD
  • Schweiz – Kanada (Gruppe B), 21 Uhr, ARD
  • Bosnien und Herzegowina – Katar (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 25. Juni

  • Schottland – Brasilien (Gruppe C), 0 Uhr
  • Marokko – Haiti (Gruppe C), 0 Uhr, ZDF
  • Tschechien – Mexiko (Gruppe A), 3 Uhr
  • Südafrika – Republik Korea (Gruppe A), 3 Uhr
  • Curaçao – Elfenbeinküste (Gruppe E), 22 Uhr
  • Ecuador – Deutschland (Gruppe E), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 26. Juni

  • Japan – Schweden (Gruppe F), 1 Uhr
  • Tunesien – Niederlande (Gruppe F), 1 Uhr, ARD
  • Türkei – USA (Gruppe D), 4 Uhr
  • Paraguay – Australien (Gruppe D), 4 Uhr, ARD
  • Norwegen – Frankreich (Gruppe I), 21 Uhr, ZDF
  • Senegal – Irak (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 27. Juni

  • Kap Verde – Saudi-Arabien (Gruppe H), 2 Uhr, ARD
  • Uruguay – Spanien (Gruppe H), 2 Uhr
  • Ägypten – IR Iran (Gruppe G), 5 Uhr
  • Neuseeland – Belgien (Gruppe G), 5 Uhr
  • Panama – England (Gruppe L), 23 Uhr
  • Kroatien – Ghana (Gruppe L), 23 Uhr, ZDF

WM-Spiele am 28. Juni

Termine fürs Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 28. Juni

  • Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B, 21 Uhr

WM-Spiele am 29. Juni

  • Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F, 19 Uhr
  • Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F, 22:30 Uhr

WM-Spiele am 30. Juni

  • Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C, 3 Uhr
  • Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I, 19 Uhr
  • Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H, 23 Uhr

WM-Spiele am 1. Juli

  • Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I, 3 Uhr
  • Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K, 18 Uhr
  • Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J, 22 Uhr

WM-Spiele am 2. Juli

  • Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J, 2 Uhr
  • Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J, 21 Uhr

WM-Spiele am 3. Juli

  • Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L, 1 Uhr
  • Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J, 5 Uhr
  • Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G, 20 Uhr

WM-Spiele am 4. Juli

  • Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H, 0 Uhr
  • Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L, 3:30 Uhr

Termine fürs Achtelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 4. Juli

  • Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75, 19 Uhr
  • Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77, 23 Uhr

WM-Spiele am 5. Juli

  • Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78, 22 Uhr

WM-Spiele am 6. Juli

  • Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84, 21 Uhr

WM-Spiele am 7. Juli

  • Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88, 18 Uhr
  • Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87, 22 Uhr 

Termine fürs Viertelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 9. Juli

  • Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90, 22 Uhr

WM-Spiele am 10. Juli

  • Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94, 21 Uhr

WM-Spiele am 11. Juli

  • Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92, 23 Uhr

WM-Spiele am 12. Juli

  • Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96, 3 Uhr

Termine fürs Halbfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 14. Juli

  • Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98, 21 Uhr

WM-Spiele am 15. Juli

  • Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100, 21 Uhr

Termin fürs Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 18. Juli

  • Verlierer Spiel 101 – Verlierer Spiel 102, 23 Uhr

Termin fürs Finale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 19. Juli

  • Sieger Spiel 101 – Sieger Spiel 102, 21 Uhr, ZDF

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

Joseph Fiennes spielt Gareth Southgate – und macht Fußball zur Charakterstudie
"Dear England"
Dear England
Diese WM-Spiele laufen heute (22.6.) und in der Nacht im TV
TV-Überblick
Fußball-Weltmeisterschaft
ZDF-"Fernsehgarten": Aussage des "Bergdoktor" Hans Sigl löste Buh-Rufe aus
Fußballfieber
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
Privates Familienglück
Manuel Neuer
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Tim Mälzer scheiterte mit Bewerbung als DFB-Koch: "Wurde gar nicht in Betracht gezogen"
Mälzer und die Nationalelf
Tim Mälzer
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden
Disney-Kontroversen
"Der Glöckner von Notre Dame"
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
"Die Bachelors": Sebastian verweigert Rosenvergabe und sorgt für Schockmoment
Gerüchteküche brodelt
Die Bachelors
25 Jahre später: "Fast & Furious" soll zu Paul Walkers Ursprungsidee zurückkehren
Action-Kultreihe
The Fast and the Furious (2001)
Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten
Kino-Highlights der Woche
The Death of Robin Hood
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers
ZDF zeigt das Trump-Biopic, das Donald Trump offenbar stoppen wollte
"The Apprentice – The Trump Story"
The Apprentice - The Trump Story
007-Ranking mit Überraschung: Warum Daniel Craig nicht ganz oben landet
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Let’s Dance" vor großer Veränderung: Nach 20 Jahren ist Schluss
Beliebte Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.
Nach 24 Jahren: Mike Myers bestätigt "Austin Powers"-Fortsetzung
Comeback-Pläne
Mike Myers in "Austin Powers"
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue DVD-Releases
"Hoppers"
"Harry vs. William" und "Kate Superstar": Alle Infos zu den ARTE-Dokus
Britische Royals
"Harry vs. William - Der royale Bruderzwist" / "Kate Superstar"