Home News TV-News

"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten

Schlagerjubiläum

"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten

27.06.2026, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Florian Silbereisen feiert das zehnjährige Jubiläum seiner beliebten Musikshows unter dem Titel "Schlagerbooom" mit einer spektakulären Open Air Ausgabe.
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
Es funkelt und glitzert: Florian Silbereisen empfängt abermals aus den Kitzbüheler Alpen.   Fotoquelle: MDR/ARD/Thorsten Jander

Wenn Florian Silbereisen im Ersten auftritt, dann sind gute Quoten garantiert: Mit der von ARD und ORF koproduzierten Sendereihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" weiß der gebürtige Tiefenbacher seit über 20 Jahren Fans des Schlagers und der volkstümlichen Musik zu begeistern. Besonders beliebt in diesem Kontext ist auch die Mega-Sause "Schlagerbooom", die 2026 Zehn-Jahre-Jubiläum feiert. Durchschnittlich 5,1 Millionen Menschen schalteten in den vergangenen Jahren ein und generierten einen durchschnittlichen Gesamtmarktanteil von 19,8 Prozent. Die alljährliche Sommerausgabe "Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich" ist nun zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen.

ARD
Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich
Musikshow • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

"Nach 168 Tagen TV-Showpause kann ich endlich wieder richtig loslegen", freute sich der 44-Jährige im Vorfeld: "Endlich können wir es wieder funkeln und glitzern lassen! Endlich können wir wieder alle gemeinsam singen und feiern!" Die rund dreistündige Show wurde bereits am 5. und 6. Juni im Stadion Kitzbühel aufgezeichnet. Entstanden ist abermals eine bunte Mischung mit angesagten Stars aus der Musik- und Schlagerwelt, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder Schlagergrößen wie Beatrice Egli, Vanessa Mai, DJ Ötzi, Andy Borg, Kerstin Ott, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Maite Kelly und Claudia Jung. Ebenfalls bestätigt sind Auftritte von David Garrett, Mark Medlock und Mireille Mathieu. "Es wird eine sehr, sehr emotionale Show", verspricht Silbereisen: "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden." Der Moderator fährt fort: "Mark Medlock startet das Comeback des Jahres – und Mireille Mathieu den Countdown zu ihrem 80. Geburtstag! Wir werden Andreas Gabalier so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben! Wincent Weiss sorgt für beste WM-Stimmung und 'Feuerwerk'!"

Derzeit beliebt:
>>"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
>>"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
>>"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden
>>Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer

Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich – Sa. 27.06. – ARD: 20.15 Uhr

"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
Zum 250. Jahrestag der USA zeigen Sender Dokus und Filme über das Land. 3sat beleuchtet in "Rechtsruck im Silicon Valley", warum Tech-Eliten Trump unterstützen.
Tech-Eliten und Trump
Rechtsruck im Silicon Valley

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Helene Fischer über ihr Tourleben mit Thomas Seitel und den Kindern
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Extremtemperaturen: Helene Fischer scherzt bei Hitzekonzert über ihr „Ganzkörperkondom“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
Beiname abgelegt: Darum ist Finch nicht mehr asozial
Rapper-Revolution
Finch
"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege
Krimi-Highlight
Nord bei Nordost
Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle
"Monitor" unter neuer Leitung
Vassili Golod
Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"
Ende?
Tom und Bill Kaulitz
"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE
Geschichtsmarathon
Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)
"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat
Italienische Opernklänge
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Enola Holmes 3"
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett
DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter
Der Überblick
Deniz Undav steht auf dem Platz.
DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby
Titelkampf und Familienfreuden
Manuel Neuer
So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus
Serienkarriere
"The Bear" mit Jeremy Allen White
Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker
Unterwasser-Abenteuer
"Into The Blue"
Anna-Maria Ferchichi mit harten Worten: "Die Leute vergessen, was wir durchgemacht haben!"
Podcast-Aufreger
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt
Mega-Hochzeit
Taylor Swift und Travis Kelce
Chris Isaak wird 70: Der Mythos um "Wicked Game"
Wicked Game Mythos
"Wicked Game" von Chris Isaak
Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Serienfinale
The Bear, Staffel 5
10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe
Kultstar der 70er
Der Alleskönner
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"
DVD-Neuerscheinungen
"Die Ältern"
"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
Musikalische Leidenschaft
Power Ballad - Der Song meines Lebens
"Bergdoktor"-Star hat 14 Kilo abgenommen: Ronja Forcher verrät, wie ihr dies gelungen ist
Gewichtsverlust
Ronja Forcher
"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben
Turtles-Reboot
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Neue Routinen
Ronja Forcher