"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten

Wenn Florian Silbereisen im Ersten auftritt, dann sind gute Quoten garantiert: Mit der von ARD und ORF koproduzierten Sendereihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" weiß der gebürtige Tiefenbacher seit über 20 Jahren Fans des Schlagers und der volkstümlichen Musik zu begeistern. Besonders beliebt in diesem Kontext ist auch die Mega-Sause "Schlagerbooom", die 2026 Zehn-Jahre-Jubiläum feiert. Durchschnittlich 5,1 Millionen Menschen schalteten in den vergangenen Jahren ein und generierten einen durchschnittlichen Gesamtmarktanteil von 19,8 Prozent. Die alljährliche Sommerausgabe "Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich" ist nun zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen.

Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich Musikshow • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

"Nach 168 Tagen TV-Showpause kann ich endlich wieder richtig loslegen", freute sich der 44-Jährige im Vorfeld: "Endlich können wir es wieder funkeln und glitzern lassen! Endlich können wir wieder alle gemeinsam singen und feiern!" Die rund dreistündige Show wurde bereits am 5. und 6. Juni im Stadion Kitzbühel aufgezeichnet. Entstanden ist abermals eine bunte Mischung mit angesagten Stars aus der Musik- und Schlagerwelt, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder Schlagergrößen wie Beatrice Egli, Vanessa Mai, DJ Ötzi, Andy Borg, Kerstin Ott, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Maite Kelly und Claudia Jung. Ebenfalls bestätigt sind Auftritte von David Garrett, Mark Medlock und Mireille Mathieu. "Es wird eine sehr, sehr emotionale Show", verspricht Silbereisen: "Andrea Berg feiert 25 Jahre 'Tausendmal belogen'. Nena wird endlich wieder ihre '99 Luftballons' steigen lassen. Und Michelle wird zum allerletzten Mal als Sängerin auf der Bühne stehen und sich verabschieden." Der Moderator fährt fort: "Mark Medlock startet das Comeback des Jahres – und Mireille Mathieu den Countdown zu ihrem 80. Geburtstag! Wir werden Andreas Gabalier so erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben! Wincent Weiss sorgt für beste WM-Stimmung und 'Feuerwerk'!"

Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich – Sa. 27.06. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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