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"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky

DNA-Aufklärung

"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky

27.06.2026, 06.30 Uhr
von Wilfried Geldner
Im 74. Fall der "Wilsberg"-Reihe sorgt eine DNA-Analyse für Aufregung. Während Wilsberg sein Testament verfasst, entdeckt Overbeck eine Verbindung zu einem alten Mordfall, die auf Ekki Talkötter verweist. Doch ist Ekki wirklich ein Mörder? Und wer ist der ominöse Halbbruder?
Wilsberg - Gene lügen nicht
Noch ist es äußerst komisch: Vorsichtig lernen sich die Halbbrüder Ekki (Oliver Korittke, links) und Bernhard (Dieter Landuris) kennen. Sollte Berni wirklich ein Mörder sein?  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Sophie Henkelmann (Esther Schweins) hatte Wilsberg (Leonard Lansink, Mitte) einen günstigen Kredit für ein neues Auto versprochen. Wegen Wilsbergs DNA-Analyse verweigert sie ihn jedoch. Was aber bespricht die Bankdirektorin mit ihrem Mann Adrian (Michael Ehnert), der eine andere Frau in München hat?  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Neuer Kick für die Karriere: Overbeck (Roland Jankowsky) leitet eine Taskforce zur Lösung alter Mordfälle mithilfe von DNA-Analysen in der Stammbaumforschung.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Ekkis Tante Annegret (Hedi Kriegeskotte) kennt ein Geheimnis, das Ekkis Mutter bis zu Ihrem Tod gehütet hatte.  Fotoquelle: ZDF / Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Der Fahrradladenbesitzer Bernhard (Dieter Landuris) entpuppt sich als Ekkis Halbbruder. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, allerdings wird Bernhard des Mordes verdächtigt.   Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Ekkis verstorbene Mutter hatte offenbar einst ein Techtelmechtel mit Volker Schnee (Reiner Schöne, mit Judith Jakob). Das Ergebnis dieser Liaison ist Bernhard, Ekkis Halbbruder.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Mit der Hilfe von Merle (Janina Fautz) findet Wilsberg (Leonard Lansink) heraus, mit wem Ekkis Mutter einst zusammen war. So stoßen sie auf Ekkis Halbbruder.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Ein Traum von einem Abschlag: Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Golfplatz, was tut man nicht alles, um einen Mord aufzukläern und seinen besten Freund zu entlasten?  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost
Wilsberg - Gene lügen nicht
Als Overbeck seines neuesten Erkenntnisse zu innovativen Aufklärungsmethoden erklärt, sind Kommissarin Anna Springer (Rita Russek, rechts) und Polizistin Isabel Wolfangel (Sarah Alles) ganz Ohr.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Kost

Während Habenichts Wilsberg (Leonard Lansink) gerade sein Testament verfasst und fürchten muss, dass alles dem Staat zufällt, entdeckt Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky), dass die DNA-Analyse in einem zehn Jahre zurückliegenden Mordfall ausgerechnet auf Ekki Talkötter (Oliver Korittke), Wilsbergs Freund und Helfer, verweist. Immerhin stimmen 25 Prozent der Gene mit den damals aufgefundenen Täterspuren überein. Sollte Ekki wirklich ein Mörder sein? Immerhin sagt es doch schon der Titel dieses Falls der sympathischen "Wilsberg"-Reihe: "Gene lügen nicht". Das ZDF wiederholt den Film am Samstagabend zur Primetime, ehe es um 22 Uhr weitergeht mit der Fußball-WM.

ZDF
Wilsberg – Gene lügen nicht
Krimi • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

Es muss, wenn man den neuen US-Erkenntnissen über längst aufgegebene Fälle ("Cold Cases") folgt, zumindest einen nahen Verwandten Talkötters geben, auf den die damals entdeckte DNA-Spur verweist. In einem Wettlauf der Kriminalisten machen sich Overbeck und Steuerfahnder Talkötter auf die Suche nach dem ominösen "Halbbruder". Der eine, um auf der Karriereleiter hochzuklettern, der andere, um die Unschuld seines unbekannten Verwandten zu beweisen.

Ohne Frage hat das bei allem Aberwitz einigermaßen komisches Potenzial, das der Regisseur Philipp Osthus ("Hubert und Staller") denn auch ausnutzen kann. Ekki taucht mit Wilsberg tief in die eigene unbekannte Familiengeschichte ein. Mit wem hatte sein verstorbener Vater was? "Sie hat ihr Leben ausgekostet, sie war immer die Mutigere von uns beiden!", behauptet jedenfalls Tante Annegret über die Mutter – ein furios präziser Auftritt für Hedi Kriegeskotte. Ein Tagebucheintrag zeigt zudem auf: Halbbruder Berni wurde einst zur Adoption freigegeben.

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Litt Ekkis Halbbruder unter Verfolgungswahn?

Ekkis Suche ist lange Zeit ein munteres Spiel – nicht nur Bernis Vater, ein Kneipenwirt, sondern auch dieser selbst wird dank der US-amerikanischen Methode geoutet. Berni betreibt ein Fahrradgeschäft. Dessen Hinterzimmer ist mit allerlei geheimnisvollen Buchstaben bepflastert. Der Da-Vinci-Code? Nein, sondern Algorithmen zu DNA-Analysen. Der Halbbruder (eine etwas schmale Rolle für Dieter Landuris), wenn er es denn sei, litt unter mächtigem Verfolgungswahn. Ein Umstand, der sich auf verschlungenen Drehbuch-Pfaden (Markus B. Altmeyers dritter "Wilsberg"-Fall) als keineswegs aus der Luft gegriffen erweist.

Richtig betrachtet, wird von Wilsberg und Co. fast die gesamte bessere Gesellschaft Münsters hochgenommen. Eine Samenbank und deren Besitzer spielen dabei eine ebenso gewichtige Rolle wie ein Genlabor, das nicht nur Wilsbergs Bank mit allen Daten beliefert, die seine Kreditwürdigkeit infrage stellen. Die Datenbanken und der gläserne Mensch: Das Sujet wurde unlängst in der Wilsberg-Episode "Überwachen und Belohnen" ausführlich behandelt.

Dass die Verquickung des Politthemas mit einem Mordfall keine leichte Sache ist, zeigt stattdessen dieser 74. Fal von 2022l. Vielleicht liegt die fehlende Leichtigkeit aber auch daran, dass Wilsberg nach einem Wasserrohrbruch im Antiquariat noch immer mit einer (Corona-bedingten) backsteinernen Notbehausung auskommen muss und dass es der damals neuen Jura-Kraft an seiner Seite (Patricia Meeden) noch am familiären Einverständnis fehlt. Kein "Cold Case" also, wie der Angeber Overbeck sagen würde, aber eben doch ein eher lauwarmer Fall.

Im April war der 89. und letzte neue Film der "Wilsberg"-Reihe zu sehen, sieben weitere sind bereits angekündigt und zum Teil gedreht. Wann der 90. Film mit dem Arbeitstitel "Der Fluch der guten Taten" zu sehen ist, steht noch nicht fest, ebenso wie die weiteren Ausstrahlungstermine.

Wilsberg – Gene lügen nicht – Sa. 27.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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