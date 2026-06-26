Chris Isaak wird 70: Der Mythos um "Wicked Game"

Sanftes Meeresschaukeln, Wolken stürmen vorüber und werfen Schatten auf den feinen weißen Sandstrand, auf dem sich zwei Liebende, Mann und Frau, räkeln. Zärtlich säuselt er ihr etwas ins Ohr, streichelt sie, blickt ihr tief in die Augen. Und sie? Sie scheint es zu genießen, begehrt zu werden, ihre Gänsehaut verrät das.

Die Szenen, um die es hier geht, gehören zu einem der erotischsten Musikvideos, das zu einer der romantischsten Ballade je gedreht wurden. Was in dem Clip vor der Kamera so sexy aussieht, dazu singt die hauchzarte Rockabilly-Stimme von Chris Isaak die passenden Worte in seinem Song-Klassiker "Wicked Game" (1989): "The world was on fire and no one could save me but you".

Nicht nur die Welt, auch die Schwarzweiß-Bilder des Musikvideos von Modefotograf Herb Ritts brannten geradezu. Denn es ging heiß her im Clip zwischen dem von Isaak selbst und dem dänischen Supermodel Helena Christensen gespielten Liebespaar, das an einem Strand in irgendeinem Paradieswinkel der Erde seiner Leidenschaft frönte.

"Sie war nicht meine Freundin" Die Illusion war perfekt. Zu perfekt vielleicht, denn nicht wenige nahmen Liedtext, Stimme und Bilder für bare Münze und glaubten, Isaak und Christensen seien auch abseits des Kamerablicks ein Liebespaar gewesen. Weit gefehlt, ja, sogar im Gegenteil: Gerade die intimsten Momente vor der Kamera verdanken sich eiskalten Arbeitsbedingungen dahinter.

Er werde bis heute gefragt, ob zwischen ihm und Christensen etwas gelaufen sei, sagte Isaak in einem Videointerview, das von der Rock and Roll Hall of Fame Foundation auf Youtube geteilt wurde. "Und ich habe immer den Eindruck, ich muss ihnen erklären: 'Es ist nur ein Video. Helena ist eine gute Schauspielerin. Sie war nicht meine Freundin. Sie hatte auch keinen Sex mit mir'."

Nicht nur Christensen, auch andere Mitarbeiter sind "schuld" an den falschen Schlussfolgerungen. Etwa die Person, die die Idee hatte, über die Darsteller immer wieder einen Eimer kalten Meerwassers zu kippen. Nicht aus Böswilligkeit, sondern damit ihre Haut immer feucht war – sei es aus Gründen des Realismus (das Liebespaar befindet sich immerhin am Strand) oder weil nasse Haut fotogener sein könnte.

Chris Isaak fand das Video nicht so sexy Jedenfalls: Romantisch und sexy wie vor der Kamera war die Situation dahinter für die Darsteller ganz und gar nicht. "Es war windig und ihr (Christensen) war kalt. Sie zitterte", erinnert sich Isaak. Und indem er sie während des Drehs an sich gedrückte und sie umarmt hätte – auch das ist im Video zu sehen – habe er sie nur warmhalten wollen.

Überhaupt hatte Isaak, der am 26. Juni seinen 70. Geburtstag feiert, offenbar Schwierigkeiten, die Missverständnisse um das "Wicked Game"-Clip nachzuvollziehen. Die einen hielten die Liebespaar-Darsteller für ein echtes Liebespaar. Andere, und das dürfte so ziemlich alle sein, die es sahen, fanden überhaupt das ganze Video sexy.

Für Isaak unverständlich. Er weiß noch genau, sagte er, wie er von Mitarbeitern während der Postproduktion um seine Meinung über die Qualität des Videos gebeten worden sei. Isaak; "Sie lachten mich alle aus wegen meiner Ansicht. Ich sagte: 'Es ist schön, aber ich glaube nicht, dass sie es zeigen werden.' Sie fragen: 'Warum nicht?'. Und ich sagte: 'Es ist einfach nicht sexy'."

Auch und vor allem wegen des Videos gelang Isaak mit "Wicked Game" der Durchbruch. Er wurde sein berühmtester und blieb in der Wahrnehmung der Menschen sein einziger Hit. Dabei veröffentlichte der Musiker noch so vieles mehr, etliche Singles und gut zwei Dutzend Longplayer. Auch als Schauspieler ("Twin Peaks – Der Film", "That Thing You Do!") feierte er kleinere Erfolge. Dass dies alles neben "Wicked Game" verblasst, so der Verdacht, scheint das allzu einprägsame Musikvideo eben auch verschuldet zu haben.



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