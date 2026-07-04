Bettina Böttinger blickt zurück: "Mir hat statt Antidepressiva manchmal ein Glas Rotwein geholfen"

Eigentlich ist Bettina Böttinger diejenige, die in ihrem Podcast "Zwischen den Zeilen" mit prominenten Gästen über deren Zitate, Schlagzeilen und Geschichten spricht. Doch anlässlich ihres 70. Geburtstags (4. Juli) werden die Rollen getauscht. Diesmal stellt Fernsehmoderator Pierre M. Krause die Fragen. Als Böttinger eine besonders einschneidende Schlagzeile aus ihrer Vergangenheit erklärt, zeigt sich Krause schockiert.

"Morddrohungen, weil sie sich verliebt hatte", lautete die Schlagzeile, die Bettina Böttinger bis heute nicht vergessen hat. Im Podcast erinnert sich die Journalistin daran, wie sie diese einst "aus dem Augenwinkel" an einem Zeitungsständer in Köln entdeckte. Hintergrund war ihr 60. Geburtstag. Damals entstand eine Fernsehdokumentation über sie, in der sie erstmals öffentlich erzählte, dass sie als junge Frau Morddrohungen von den Eltern ihrer damaligen Freundin erhalten hatte.

"Es tut mir leid, ich habe keine Depressionen" "Das war damals eine andere Zeit", erklärt Böttinger im Gespräch mit Pierre M. Krause. Sie beschreibt die 70er-Jahre als eine Dekade, die von großer Homosexuellenfeindlichkeit geprägt gewesen sei. Besonders dramatisch sei die Drohung des Stiefvaters ihrer ersten Freundin gewesen. Er habe ihr gesagt: "Ich komme mit dem Wagen und fahre dich an die Wand". Aus Angst um ihre Sicherheit sei Böttinger damals regelmäßig von einem befreundeten Paar abends nach Hause begleitet worden.

"Das ist eine gute Basis für ein ordentliches Trauma", findet Pierre M. Krause. Doch Böttinger widerspricht: "Ich bin nicht traumatisiert, es tut mir leid, ich habe keine Depressionen." Natürlich habe sie auch "schwere Zeiten" erlebt. "Aber mir hat dann statt Antidepressiva manchmal ein Glas Rotwein geholfen."

Ihren 70. Geburtstag verbringt Bettina Böttinger im kleinen Kreis in ihrem Haus in der Eifel. Geplant ist ein gemeinsames Essen mit ihren Liebsten. Bereits einen Tag später, am 5. Juli, geht es für sie nach Köln, wo sie den CSD feiert und auf einem Wagen mitfahren wird.