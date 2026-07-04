Home News Star-News

Bettina Böttinger blickt zurück: "Mir hat statt Antidepressiva manchmal ein Glas Rotwein geholfen"

Podcast-Rückblick

Bettina Böttinger blickt zurück: "Mir hat statt Antidepressiva manchmal ein Glas Rotwein geholfen"

04.07.2026, 10.00 Uhr
Bettina Böttinger feiert ihren 70. Geburtstag. Anlässlich ihres Jubiläums blickt die gebürtige Düsseldorferin in einer besonderen Podcastfolge mit Pierre M. Krause auf eine Schlagzeile aus ihrer Vergangenheit zurück.
Podcast Zwischen den Zeilen
Pierre M. Krause interviewte Bettina Böttinger in der Geburtstagsausgabe ihres Podcasts "Zwischen den Zeilen".  Fotoquelle: Early Studios GmbH
Bettina Böttinger feiert 70. Geburtstag
In einer Podcastfolge spricht Bettina Böttinger darüber, was ihr in "schweren Zeiten" geholfen hat.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Eigentlich ist Bettina Böttinger diejenige, die in ihrem Podcast "Zwischen den Zeilen" mit prominenten Gästen über deren Zitate, Schlagzeilen und Geschichten spricht. Doch anlässlich ihres 70. Geburtstags (4. Juli) werden die Rollen getauscht. Diesmal stellt Fernsehmoderator Pierre M. Krause die Fragen. Als Böttinger eine besonders einschneidende Schlagzeile aus ihrer Vergangenheit erklärt, zeigt sich Krause schockiert.

"Morddrohungen, weil sie sich verliebt hatte", lautete die Schlagzeile, die Bettina Böttinger bis heute nicht vergessen hat. Im Podcast erinnert sich die Journalistin daran, wie sie diese einst "aus dem Augenwinkel" an einem Zeitungsständer in Köln entdeckte. Hintergrund war ihr 60. Geburtstag. Damals entstand eine Fernsehdokumentation über sie, in der sie erstmals öffentlich erzählte, dass sie als junge Frau Morddrohungen von den Eltern ihrer damaligen Freundin erhalten hatte.

"Es tut mir leid, ich habe keine Depressionen"

"Das war damals eine andere Zeit", erklärt Böttinger im Gespräch mit Pierre M. Krause. Sie beschreibt die 70er-Jahre als eine Dekade, die von großer Homosexuellenfeindlichkeit geprägt gewesen sei. Besonders dramatisch sei die Drohung des Stiefvaters ihrer ersten Freundin gewesen. Er habe ihr gesagt: "Ich komme mit dem Wagen und fahre dich an die Wand". Aus Angst um ihre Sicherheit sei Böttinger damals regelmäßig von einem befreundeten Paar abends nach Hause begleitet worden.

Derzeit beliebt:
>>Optische Verwandlung: So hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher abgenommen
>>Esther Sedlaczek über ihren Zusammenbruch: "Ich dachte, ich falle gleich um"
>>Zu Gast im eigenen Podcast "Zwischen den Zeilen": Bettina Böttinger mit einer Sonderfolge zu ihrem 70. Geburtstag
>>Vorm „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen: Vanessa Mai fühlte sich unwohl

"Das ist eine gute Basis für ein ordentliches Trauma", findet Pierre M. Krause. Doch Böttinger widerspricht: "Ich bin nicht traumatisiert, es tut mir leid, ich habe keine Depressionen." Natürlich habe sie auch "schwere Zeiten" erlebt. "Aber mir hat dann statt Antidepressiva manchmal ein Glas Rotwein geholfen."

Ihren 70. Geburtstag verbringt Bettina Böttinger im kleinen Kreis in ihrem Haus in der Eifel. Geplant ist ein gemeinsames Essen mit ihren Liebsten. Bereits einen Tag später, am 5. Juli, geht es für sie nach Köln, wo sie den CSD feiert und auf einem Wagen mitfahren wird.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Angst vor "Ulmen-Ultras": Collien Fernandes spricht über ihre aktuelle Situation
Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Vanessa Mai und Lola Weippert führen Fans in die Irre: "Ihr müsst stark bleiben"
Podcast-Fortsetzung
Vanessa Mai und Lola Weippert
ARD-Schalte sorgt für Lacher: Spanischer Fan platzt ins Interview
Fan-Provokation
ARD
Ewald Lienen wirft Julian Nagelsmann "Sabotage" an der eigenen Mannschaft vor
Lienen-Kritik
Ewald Lienen
"Lass es 200 bis 300 Euro sein": So niedrig ist Jürgen Drews' Rente laut seiner Tochter
Finanzielle Sicherheit
Jürgen Drews
Tom Kaulitz platzt der Kragen wegen Bruder Bill: "Es ist aber krank"
Shopping-Debatte
Tom Kaulitz und Bill Kaulitz
Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Patricia Kelly spricht über den Verlust ihrer Mutter: "Ich durfte beim Sterben dabei sein"
Patricia Kellys Schicksal
"Glow Up Your Life"
Baustellenmord in Köln: „Marie Brand“ bekommt es mit der Mafia zu tun
"Marie Brand und die Ehrenfrauen"
Marie Brand und die Ehrenfrauen
Vanessa Mai überrascht in Podcast mit Glaubensbekenntnis: "Bete jeden Abend zu Gott"
Schlagerstar im Gebet
Vanessa Mai
"Kings of Hollywood": Kritik zur Komödie mit Robert de Niro auf 3sat
Hollywood-Satire
Kings of Hollywood
"Thirteen Days": Kritik zum Politthriller mit Kevin Costner auf 3sat
Kuba-Krise im Fokus
"Thirteen Days"
"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Naomi Krauss
Mordfall auf Kreta
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
"Erzgebirgskrimi – Die Tränen der Mutter": Kritik zum ZDF-Krimi mit Kai Scheve
Mysteriöser Todesfall
"Der Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mutter"
"Sportschau: Tour de France": Der Auftakt der Tour in der ARD
Spektakulärer Auftakt
Tadej Pogačar
Familie Ingalls ist zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Unsere kleine Farm"
Zwischen Fußball-WM und Babyglück: Warum 2026 für Lea Wagner das wohl schönste Jahr ihres Lebens ist
Doppeltes Glück
TV-Moderatorin Lea Wagner sitzt in einem braunen Sessel und lächelt mit nach hinten gedrehtem Kopf entspannt in die Kamera, welche sich seitlich hinter ihr befindet.
„Das Sommerhaus der Stars“: Fielen diese Paare dem „Sommerhaus-Fluch“ zum Opfer?
Sommerhaus-Fluch
"Das Sommerhaus der Stars": Urlaub am Original-Drehort
Reality-Drehort
Drohnenaufnahme des "Sommerhaus" Barlo samt Grundstück und Gehöft, umgeben von Feldern und Wäldern.
"Die Verräter": Diese Strategien ließen Verräter und Loyale bisher triumphieren
Psychospiel mit Taktik
Drei "Verräter" stehen im Halbkreis um einen runden Tisch. Sie tragen rote Kutten und schwarze Gesichtsmasken zur Tarnung.
“Die Verräter”: Das macht die deutsche Ausgabe anders als andere Länder!
Promi-Psychospiel
Im Vordergrund steht Sonja Zietlow, die den Zeigefinger ihrer rechten Hand an ihre Lippen legt, Geste für "Ruhe", im Hintergrund sieht man die Front des Schlosses
Von Alexander Klaws bis Beatrice Egli: Das ist aus den DSDS-Gewinnern geworden
DSDS-Erfolge
2004: Alexander Klaws
Ticket-Frust beim ZDF-"Fernsehgarten": Das steckt hinter der Kritik
Zuschauerunmut
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
Kiewel sorgt mit Outfit für Skandal im "ZDF-Fernsehgarten": "Das Kleid ist durchsichtig"
Temperaturen über 30 Grad
"ZDF Fernsehgarten"
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
Nach dem Reformpaket der Bundesregierung: Carsten Maschmeyer warnt vor fatalem Trend
Rentenreform-Debatte
Carsten Maschmeyer
Pamela Reif: Jetzt nimmt die Fitness-Influencerin bewusst zu
Mehr Lebensqualität
Franka Potente schlägt Alarm: "Viele meiner Schauspieler-Freunde sind arbeitslos"
Hollywood-Kritik
Franka Potente
Giovanni Zarrella auf Tour: Ehefrau Jana Ina unterstützt ihn mit rührender Geste
"Eine italienische Sommernacht“
Giovanni Zaralle mit Ehefrau Jana Ina
Jodie Foster äußert brisanten KI-Verdacht über Kino-Hit mit Brad Pitt
KI im Blockbuster
Jodie Foster