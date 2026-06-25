"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse

"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung

Die Netflix-Adaption von "Avatar – Der Herr der Elemente" geht mit einer gekürzten zweiten Staffel an den Start. Trotz nur sieben Episoden überzeugt die Serie durch straffes Erzähltempo, emotionaler Tiefe und die Einführung neuer Charaktere wie der blinden Erdbändigerin Toph Beifong.