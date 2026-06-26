"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden

Auf Instagram hat sich die Sängerin Nena mit beunruhigenden Worten an ihre Fans gewandt. Die 66-Jährige erklärte in einem Beitrag, der sie mit einem blauen Gips am linken Arm zeigt, dass sie einen Unfall hatte und operiert werden müsse. Am Samstag, 27. Juni, wird die "99 Luftballons"-Sängerin in der ARD-Schlagershow "Schlagerbooom Open Air" zu sehen sein.

"Alles ist gut", versichert Nena zu Beginn ihres Statements und erklärt: "Gestern Abend bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und hab mir dabei mein Handgelenk gebrochen. Das ist mein erster Knochenbruch ever." Sie sei ziemlich beeindruckt von dieser Erfahrung, gesteht die Sängerin, "aber ich bin wohlauf und vor allem voller Dank, dass nicht mehr passiert ist."

Trotzdem müsse sie sich am Freitagmorgen einer Operation unterziehen. Die Musikerin gibt sich optimistisch und betont, in guten Händen zu sein. Auswirkungen auf ihre geplanten Auftritte hat der Eingriff dennoch.

Nena muss nach Unfall zwei Konzerte absagen So teilt Nena mit, dass ihr geplanter Auftritt beim "Würth Open Air" am Freitag und das Konzert am Sonntag in Hannover, aufgrund des Vorfalls ausfallen müssen. Für den Auftritt in Hannover gebe es bereits einen Ersatztermin am 12. Juli, die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert in Würth dagegen könne aufgrund der "besonderen Festivalsituation leider nicht nachgeholt werden". Die 66-Jährige dankt ihren Fans für ihr Verständnis.

Der Auftritt von Nena beim "Schlagerbooom Open Air", der am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist, ist durch ihren Unfall indes nicht beeinträchtigt. Die Sendung wurde bereits im Vorfeld aufgezeichnet.

Auf Instagram sind unter dem Beitrag der Musikerin viele Genesungswünsche zu lesen: "Das kam unerwartet.... Gute Besserung", schreibt ein Follower. Ein weiterer betont: "Oh Gott, gute gute Besserung und ganz viel Liebe für dich! Denken morgen an dich!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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