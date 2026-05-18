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"The Comeback": Lisa Kudrow spricht über eine tiefe Krise

Lisa Kudrow im Gespräch

"The Comeback": Lisa Kudrow spricht über eine tiefe Krise

18.05.2026, 09.58 Uhr
von Rachel Kasuch
Lisa Kudrow spricht offen über das Staffelfinale von "The Comeback", ihre Zweifel und einen besonderen Moment mit ihrem Sohn Julian Murray Stern. Eine Fortsetzung der Serie gilt als unwahrscheinlich, doch die Erinnerungen bleiben.
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow ist in der Fortsetzung der Comedy-Serie "The Comeback" zu sehen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Araya Doheny
"Friends"
Feierten in den 90er-Jahren Serien-Erfolge, ehe das Publikum "übersättigt" war, von links: Courteney Cox, Lisa Kudrow und Jennifer Aniston in "Friends".  Fotoquelle: NBC / Getty Images
"Friends"
Sie ist die einzige Schauspielerin, die von "Friends" gewissermaßen doppelt Abschied nehmen musste: Schließlich verkörperte Lisa Kudrow nicht nur die herrlich verquere Blondine Phoebe, sondern auch deren Zwillingsschwester Ursula.  Fotoquelle: Getty Images / Pressemitteilung
Julian Murray Stern und Lisa Kudrow
Ihren ersten gemeinsamen Dreh mit Sohn Julian Murray Stern wird Lisa Kudrow nie vergessen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Araya Doheny
Lisa Kudrow
"Es gibt nichts Besseres, als Menschen zum Lachen zu bringen", sagt "The Comeback"-Star Lisa Kudrow.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Gareth Cattermole

Manchmal endet eine Serie nicht mit einem klaren Schlussstrich. Sondern eher wie ein leiser Nachhall. So ähnlich fühlt sich das Staffelfinale von "The Comeback" an. Eine vierte Staffel gilt derzeit als unwahrscheinlich – und vielleicht passt genau das zu dieser Serie. Denn "The Comeback" war nie laut. Sondern unangenehm ehrlich.

Für Lisa Kudrow zumindest war dieses Gefühl immer zentral. "Man spürt sofort, wenn sich etwas verändert – auch wenn es niemand ausspricht", sagt sie im Gespräch mit der Agentur teleschau. Ein Satz, der nicht nur zur Serie passt – sondern auch zu ihrer eigenen Karriere. Denn Kudrow kennt diesen Moment.

Während der Zeit von "Friends" habe es eine Phase gegeben, in der sich plötzlich alles drehte. "Die Leute waren übersättigt. Plötzlich waren viele gegen uns", erinnert sich die 62-jährige. Was folgte, war kein großer Plan. "Kopf runter, keine Interviews mehr – einfach arbeiten."

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Lisa Kudrow: "Man wird ständig bewertet, ständig verglichen"

In der dritten Staffel von "The Comeback" (zu sehen bei Sky, WOW und HBO Max) kehrt Kudrow als Valerie Cherish zurück – eine Figur, die verzweifelt versucht, relevant zu bleiben. Diesmal geht es um Künstliche Intelligenz, Selbstinszenierung – und die Frage, wie viel Kontrolle wir überhaupt noch haben. "Wir hatten das Gefühl, die Welt ist an einem Punkt der Verzweiflung angekommen", sagt Kudrow gegenüber teleschau. Nicht nur in Hollywood. Sondern überall. Menschen kämpfen um Jobs. Um Sichtbarkeit. Um ihre Identität.

Eine Frage, die auch sie selbst kennt. "Man wird ständig bewertet, ständig verglichen", sagt Kudrow. Und irgendwann kommt sie unweigerlich: 'Wo gehöre ich noch hin?' Doch ihre Antwort ist heute eine andere als früher. "Ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, was mir wirklich Freude macht."

Erste Szene mit Sohn Julian: "Diesen Moment werde ich nie vergessen"

Besonders persönlich wird Kudrow, wenn sie über einen Dreh spricht, der für sie alles verändert hat. Zum ersten Mal stand sie gemeinsam mit ihrem Sohn Julian Murray Stern vor der Kamera. "Während der Szene habe ich komplett vergessen, dass er mein Sohn ist", erzählt sie. Und dann dieser Moment. Stage 24. Der Ort, an dem einst "Friends" entstand. "Ich habe ein Foto von ihm – da ist er zwei Jahre alt und steht genau dort. Und jetzt steht er wieder da. Als Schauspieler." Eine Erinnerung, die bleibt. "Das hat mich wirklich berührt. Diesen Moment werde ich nie vergessen."

Letztendlich geht es für Kudrow nicht um Erfolg, betont die US-Schauspielerin. Nicht um Schlagzeilen. Sondern um etwas viel Einfacheres. "Es gibt nichts Besseres, als Menschen zum Lachen zu bringen", sagt sie. Weil es in diesem Moment nicht um sie gehe. Sondern um das, was sie anderen geben könne.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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