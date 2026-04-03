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"Ferien auf Saltkrokan" im ZDF: Das passiert in der Neuverfilmung

Astrid-Lindgren-Klassiker

"Ferien auf Saltkrokan" im ZDF: Das passiert in der Neuverfilmung

03.04.2026, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
Die Geschichten von Astrid Lindgren sind beliebter denn je. An Ostern zeigt ZDFtivi die Neuverfilmung von "Ferien auf Saltkrokan", die im Stockholmer Schärengarten spielt.
"Unsere Ferien auf Saltkrokan"
Wie der zugrundeliegende Roman von Astrid Lindgren erzählt die neue Serie "Unsere Ferien auf Saltkrokan" von den Abenteuern, die Tjorven (Vega Åhman), der Hund Bootsmann und Pelle (Elton Larsson) im Stockholmer Schärengarten erleben.   Fotoquelle: ZDF/Petrus Sjövik/SF Studios
"Unsere Ferien auf Saltkrokan"
Tjorven (Vega Åhman) und ihr Hund Bootsmann warten gespannt auf die Fähre aus Stockholm. Ob sich an Bord wohl ein paar Kinder befinden?   Fotoquelle: ZDF/Petrus Sjövik/SF Studios
"Unsere Ferien auf Saltkrokan"
Melker Melkersson (Henrik Norlén) hatte sich den Sommer auf Saltkrokan ganz anders vorgestellt. Beim Versuch, das heruntergekommene Schreinerhäuschen wohnlicher zu gestalten, begibt er sich selbst in eine missliche Lage ...   Fotoquelle: ZDF/Robert Eldrim/SF Studios
"Unsere Ferien auf Saltkrokan"
Tjorven (Vega Åhman) versucht dem neuen Inselgast Melker Melkersson (Henrik Norlén) zu helfen.   Fotoquelle: ZDF/Petrus Sjövik/SF Studios
"Unsere Ferien auf Saltkrokan"
Stina (Lovisa Lindblad, links) und Tjorven (Vega Åhman) verstehen sich nicht immer so gut, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.   Fotoquelle: ZDF/Johan Paulin/SF Studios

Die Begeisterung für Astrid Lindgrens Geschichten ist auch über 20 Jahre nach dem Tod der schwedischen Kinderbuchautorin ungebrochen: Die Serien-Neuauflage von "Ronja Räubertochter" der ARD kam an Weihnachten 2024 und Ostern 2025 trotz anfänglicher Skepsis sowohl bei Kritikern, Eltern als auch bei Kindern sehr gut an. Ein Jahr später erstrahlen nun die Geschichten aus "Ferien auf Saltkrokan" (Regie: Fredrik Edfeldt, Buch: Karin Arrhenius, Fredrik Edfeldt) im ZDF in neuem Glanz: Die sechsteilige schwedische Serie "Unsere Ferien auf Saltkrokan" ist am Osterwochenende mit je zwei Folgen pro Tag (Karfreitag, 9.20 Uhr, Ostersamstag, um 8.30 Uhr, Ostersonntag, um 8.35 Uhr) im Kinderprogramm vom ZDF zu sehen.

ZDF
Unsere Ferien auf Saltkrokan
Kinderserie • 03.04.2026 • 09:20 Uhr

Die Protagonisten von "Ferien auf Saltkrokan"

Manches ist anders als in der Romanvorlage aus dem Jahr 1964 und den darauf basierenden Filmen aus demselben Jahr. Die wesentliche Geschichte bleibt jedoch erhalten: Der alleinerziehende Vater Melker Melkerson (Henrik Norlén) will die Sommerferien mit seinen Söhnen Pelle (Elton Larsson), Ivan (Bertil Mancini Block) und Elliot (Sami Fagerström Erfan) auf der fktivien titelgebenden schwedischen Schäreninsel Saltkrokan verbringen. Seine erwachsene Tochter Malin (Nora Rios) – das ist eine große Veränderung zu Lindgrens Original – wird erst in der zweiten Folge anreisen.

Gemeinsam mit dem Inselmädchen Tjorven (Vega Åhman) und Stina (Lovisa Lindblad), die hier in Begleitung ihrer Großmutter (Anna Bjelkerud) anstelle ihres Großvaters reist, erlebt Pelle einen Sommer voller Abenteuer, Spaß und viel Gelächter.

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Weitere Neuverfilmungen nach Astrid Lindgren

Die Dreharbeiten zur modernen, aber dennoch bezaubernden Serie fanden, wie bereits 1964, in der traumhaften Sommerlandschaft des Stockholmer Schärengartens statt. Ersten Berichten zufolge sollen auch Astrid Lindgrens Bücher "Brüder Löwenherz" und "Pippi Langstrumpf" neu verfilmt werden.

Unsere Ferien auf Saltkrokan – Fr. 03.04. – ZDF: 09.20 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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