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Das Wichtigste zur Fußball-WM im TV: Spiele, Anstoßzeiten und mehr

XXL-WM 2026

WM 2026: Alles Wichtige zur XXL-Fußball-Weltmeisterschaft

07.06.2026, 10.47 Uhr
von Eric Leimann
Die Fußball-WM 2026 verspricht ein Mega-Event zu werden: 104 Spiele, 48 Mannschaften und Spiele in vier Zeitzonen. Was Fans über TV-Übertragungen und Public Viewing wissen müssen.
Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Testspiel seiner Elf gegen Ghana in Stuttgart am 30. März. Nun geht die Zeit der Vorbereitung zu Ende: Das letzte Testspiel der Deutschen findet - bereits auf amerikanischem Boden in Chicago - gegen Gastgeber USA statt. RTL, das keine Rechte an den eigentlichen WM-Partien hält, überträgt.   Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein
Fußball WM 2026
Mit dieser Choreografie verabschiedeten die deutschen Fans ihre Nationalmannschaft am 31. Mai beim letzte Testspiel des Teams auf deutschem Boden vor der Abreise in die USA. Die Partie gegen Finnland in Mainz endete 4:0.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Grimm
Fußball-WM 2026
Deutschlands Deniz Undav war mit zwei Toren und einer Vorlage einer der Matchwinner beim vorletzten Test der Deutschen gegen Finnland in Mainz vor dem ersten WM 2026-Pflichtspiel gegen Curaçao am Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr (ARD). Was, wo, wann? Alles, was man über die WM in den USA, Kanada und Mexiko wissen muss, findet sich hier in kompakter Form.   Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Grimm
Joshua Kimmich
Derzeit einer der wichtigsten Spieler im DFB-Team: Joshua Kimmich wird alles dafür tun, den WM-Test gegen Finnland möglichst positiv zu gestalten.  Fotoquelle: Getty Images/Shaun Botterill
Fußball-WM 2026
Letzter Test gegen Finnland auf deutschem Boden vor der WM (von links): Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Rückkehrer Manuel Neuer schauen sich den Fußballplatz in Mainz vor dem Spiel an. Manuel Neuer musste dem späteren Spielgeschehen noch leicht verletzt zuschauen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alex Grimm
 
Robin Gosens
Italien-Profi Robin Gosens hat es nicht in den deutschen Nationalmannschaftskader für die WM 2026 geschafft. Kurzfristig wechselte der Außenverteidiger mit Offensivdrang nun zur ARD. Dort trifft er auf die Moderatoren Alex Schlüter, Esther Sedlaczek, Alexander Bommes und Lea Wagner sowie die Co-Experten Almuth Schult, Thomas Broich.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Alexander Hassenstein
Friederike Kromp
Friederike "Fritzy" Kromp gilt als eine der am besten ausgebildeten Fußballtrainerinnen Deutschlands. Ab Donnerstag, 11. Juni, bildet die 41-Jährige mit Christoph Kramer und Per Mertesacker wieder das ebenso launige wie bewährte Fußball-Expertentrio im ZDF.  Fotoquelle: ZDF und NOI CREW
Katrin Müller-Hohenstein
Katrin Müller-Hohenstein moderiert den Testspiel-Abend im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Nadine Rupp
Johannes B. Kerner
Johannes B. Kerner moderiert die Fußball-WM 2026 bei Magenta. Wer alle 104 Spiele sehen will, braucht einen MagentaTV-Zugang. Alle deutschen Partien des Turniers und insgesamt 60 Spiele werden aber auch bei ARD oder ZDF zu sehen sein.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Schult
Thomas Müller
Thomas Müller ist bei der WM 2026 als TV-Experte für MagentaTV am Start.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Rich Storry
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp gibt bei der WM sein Experten-Comeback.  Fotoquelle: 2025 Red Bull/Handout
PaniniStickeralsbum WM2026
Für viele - vor allem jüngere Fußballfans - bedeutet nur ein prall gefülltes Sticker-Sammelalbum eine erfolgreiche WM. Diesmal gibt es viel zu kleben: Mit 48 Mannschaften nehmen so viele Teams wie niemals zuvor am Turnier teil.  Fotoquelle: Panini

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bricht mit allem, was Fans bisher kannten: Sie ist mit 39 Tagen Dauer deutlich länger als die letzten drei Turniere (29 bis 32 Tage), und es nehmen mit 48 Mannschaften so viele wie noch nie teil. Zudem wird in drei großen Flächenländern in insgesamt vier Zeitzonen gekickt. Wer hierzulande alle 104 Spiele sehen will, braucht einen Magenta TV-Zugang. Alle deutschen Partien des Turniers und insgesamt 60 Spiele werden aber auch bei ARD oder ZDF zu sehen sein. Die WM in Kanada, Mexiko und den USA startet am Donnerstag, 11. Juni, und endet am Sonntag, 19. Juli, mit dem Finale in New Jersey. Die 104 Spiele werden in 16 Stadien ausgetragen. Davon finden 78 Partien in elf Stadien in den USA statt. In Mexiko (drei Stadien) und Kanada (zwei Stadien) gehen jeweils 13 Partien über die Bühne.

Das Eröffnungsspiel der WM, die Partie von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika (Anpfiff 21.00 Uhr in Mexiko-Stadt) überträgt am 11. Juni das ZDF. Den WM-Countdown ab 17.15 Uhr moderieren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beiträge, Schaltgespräche und Talks stimmen aufs bevorstehende Turnier ein. Beim Auftakt mit dabei ist die ZDF-Expertenriege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie mit Trainerin Friederike Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer.

Der erste WM-Anstoß im Ersten ist die Partie Kanada gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag, 12. Juni, 21.00 Uhr. Auch das Erste hat seine TV-Mannschaft längst nominiert: Die Moderatoren Alex Schlüter, Esther Sedlaczek, Alexander Bommes und Lea Wagner begrüßen als Experten Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Broich und Neuzugang Robin Gosens.

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Die prominenteste und wohl auch teuerste WM-Riege findet sich bei MagentaTV. Johannes B. Kerner führt durch die Sendung. Laura Wontorra begrüßt als Experten – in der Regel vor Ort an den Spielorten – Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp. Wolff Fuss wird zumindest alle Deutschland-Spiele bei MagentaTV live kommentieren.

Wann spielt Deutschland?

Die drei Vorrunden-Partien der Gruppe E der deutschen Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann:

Sonntag, 14. Juni, Deutschland – Curaçao, 19 Uhr (ARD) Samstag, 20. Juni, Deutschland – Elfenbeinküste, 22 Uhr (ZDF) Donnerstag, 25. Juni, Ecuador – Deutschland, 22 Uhr (ARD)

Die Gruppe E scheint "auf dem Papier" gut zu bewältigen: Außenseiter Curaçao nimmt zum ersten Mal an einer WM teil, Ecuador und die Elfenbeinküste sind solide, gelten aber nicht als Topfavoriten. Deutschland, das in der Reihenfolge in Houston, Toronto und New York/New Jersey antritt, dürfte als klarer Gruppenfavorit gehandelt werden. Als Sieger der Gruppe E würde Deutschland sein Sechzehntelfinale am Montag, 29. Juni, um 22.30 Uhr, deutscher Zeit in Boston bestreiten. Der Gegner wäre dann ein noch unbekannter Gruppendritter – aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Im Falle eines Weiterkommens der deutschen Nationalmannschaft gibt es live im ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale, die ARD zeigt ein Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live.

Wann und wo wird gespielt?

Da das Turnier in vier Zeitzonen ausgetragen wird, müssen sich Fans in Deutschland auf Anstoßzeiten am späten Abend oder in den frühen Morgenstunden einstellen. Es wird während des Turniers 16 verschiedene Anstoßzeiten geben. Die Spanne reicht von 19.00 Uhr bis hin zu 06.00 Uhr morgens. Die meisten Top-Spiele der Gruppenphase finden jedoch zwischen 21 Uhr und 1 Uhr deutscher Zeit statt.

Die mexikanischen Spielorte sind Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey. Auf kanadischem Boden wird in Toronto und Vancouver gekickt. Die US-amerikanischen Austragungsorte sind New York/New Jersey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Seattle und San Francisco/Santa Clara.

So funktioniert der Turniermodus

Die 48 Teams werden auf zwölf Gruppen à vier Mannschaften verteilt. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen ins neue Sechzehntelfinale ein – die K.o.-Phase beginnt also mit 32 Teams. Das bedeutet: Von 48 Mannschaften scheiden in der Gruppenphase nur 16 aus. Neu ist, dass durch die zwölf Gruppen mehr Mannschaften eine Chance auf das Weiterkommen haben: Wer Dritter wird, ist noch nicht automatisch ausgeschieden, sondern kann darauf hoffen, einer der acht besten Gruppendritten zu sein. Die Chance auf das Weiterkommen ist damit deutlich größer als bei früheren Weltmeisterschaften. Ab dem Sechzehntelfinale gibt es nur noch K.o.-Spiele.

Wie sieht es mit Public Viewing aus?

Aufgrund der oft späten oder sogar nächtlichen Anstoßzeiten, wird Public Viewing diesmal voraussichtlich ungewöhnlich "klein" ausfallen. Public Viewing ist zwar grundsätzlich auch diesmal möglich, das ganz große gemeinschaftliche Fußballfest auf öffentlichen Fanmeilen mit Zehntausenden wird 2026 aber weitgehend nicht stattfinden. Zahlreiche Städte haben große öffentliche Veranstaltungen abgesagt – darunter Hamburg, Berlin und die großen Städte in Nordrhein-Westfalen wie Köln, Düsseldorf und Dortmund. Auch München, Nürnberg und die anderen bayerischen Großstädte verzichten auf offizielles Public Viewing. Als Gründe werden neben den Anstoßzeiten auch schwindendes Interesse genannt. Kleinere Ausnahmen gibt es vereinzelt: In Recklinghausen dürfen bis zu 7.500 Zuschauer Spiele bis 22 Uhr gemeinsam verfolgen, in Hückelhoven bis zu 3.000.

Das Gros der Public-Viewing-Angebote liegt in privater Hand – oft mit Eintrittsgeld. Eine Bundesverordnung erlaubt dabei Ausnahmen vom Lärmschutz, sodass Übertragungen bis tief in die Nacht möglich sind. Zu den größten privaten Events zählen das Freigelände der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen mit bis zu 40.000 Plätzen und die Arena auf Zeche Ewald in Herten für bis zu 10.000 Besucher. Wer die WM trotzdem in Gemeinschaft erleben möchte, weicht am besten auf Biergarten oder Kneipe aus – und sollte sich rechtzeitig um einen Platz kümmern.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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