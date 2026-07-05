Nach Peinlichkeiten: ZDF-Fernsehgarten verbietet Alkohol

Nach einem Video, das letztes Jahr viral ging, hat der ZDF-Fernsehgarten zum Start der neuen Saison die Reißleine gezogen. Während der Live-Sendung wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Die Besucher dürfen auch keine alkoholischen Getränke mit auf den Lerchenberg bringen.

Junggesellenabschieden und Geburtstagspartys im ZDF-Fernsehgarten Des Öfteren haben die ZDF-Fernsehgarten-Gäste die Live-Sendung genutzt, um Junggesellenabschiede oder Geburtstagspartys zu feiern. Je mehr der Alkohol geflossen ist, desto extrovertierter haben sich manche Fans benommen. Dieses Verhalten sorgte für störende Situationen während der Aufzeichnungen. Bei der Mallorca-Ausgabe der Kult-Show hatte das ZDF vorgesorgt und als Experiment auf dem Lerchenberg ein Alkoholverbot ausgesprochen. Aus dem Experiment ist 2026 nun die Regel geworden. Vorbei die Zeiten, in denen die Gäste zu Schlagermusik mit Bier, Weinschorle oder Cocktail anstoßen konnten. Besonders ein Vorfall hat zu dieser Entscheidung geführt.

Video aus dem ZDF-Fernsehgarten ging viral Im Netz kursieren zahlreiche Videos von Gästen, die durch Kostüme, bemalte Schilder, Tanzen oder sonstigen Auffälligkeiten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Es war allerdings ein bestimmter Vorfall, der den Stein ins Rollen gebracht haben soll. Im vergangenen Sommer entstand ein Video, das sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitete. Darin war zu sehen, wie ein Zuschauer unmittelbar hinter Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel während der laufenden Sendung sein Bier auf Ex trank und anschließend demonstrativ in die Kamera blickte. Die Szene entwickelte sich zu einem viel diskutierten Beispiel für das Verhalten einzelner Gäste.