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Nach Peinlichkeiten: ZDF-Fernsehgarten verbietet Alkohol

Video ging viral

Nach Vorfall vor laufenden Kameras: ZDF-Fernsehgarten verbietet Alkohol

05.07.2026, 10.31 Uhr
von Annika Schmidt
Im ZDF-Fernsehgarten wird ab sofort kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Diese Maßnahme soll störendes Verhalten während der Live-Sendungen verhindern. Auslöser dafür soll ein Video sein, das im vergagenen Jahr viral gegangen ist.
Ein Video von einem ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer, der hinter Andrea Kiewel saß, ging viral. Das Verhalten des Gastes löste anscheinend eine Debatte im ZDF aus.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Nach einem Video, das letztes Jahr viral ging, hat der ZDF-Fernsehgarten zum Start der neuen Saison die Reißleine gezogen. Während der Live-Sendung wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Die Besucher dürfen auch keine alkoholischen Getränke mit auf den Lerchenberg bringen. 

Junggesellenabschieden und Geburtstagspartys im ZDF-Fernsehgarten

Des Öfteren haben die ZDF-Fernsehgarten-Gäste die Live-Sendung genutzt, um Junggesellenabschiede oder Geburtstagspartys zu feiern. Je mehr der Alkohol geflossen ist, desto extrovertierter haben sich manche Fans benommen. Dieses Verhalten sorgte für störende Situationen während der Aufzeichnungen. Bei der Mallorca-Ausgabe der Kult-Show hatte das ZDF vorgesorgt und als Experiment auf dem Lerchenberg ein Alkoholverbot ausgesprochen. Aus dem Experiment ist 2026 nun die Regel geworden. Vorbei die Zeiten, in denen die Gäste zu Schlagermusik mit Bier, Weinschorle oder Cocktail anstoßen konnten. Besonders ein Vorfall hat zu dieser Entscheidung geführt. 

Video aus dem ZDF-Fernsehgarten ging viral

Im Netz kursieren zahlreiche Videos von Gästen, die durch Kostüme, bemalte Schilder, Tanzen oder sonstigen Auffälligkeiten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Es war allerdings ein bestimmter Vorfall, der den Stein ins Rollen gebracht haben soll. Im vergangenen Sommer entstand ein Video, das sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitete. Darin war zu sehen, wie ein Zuschauer unmittelbar hinter Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel während der laufenden Sendung sein Bier auf Ex trank und anschließend demonstrativ in die Kamera blickte. Die Szene entwickelte sich zu einem viel diskutierten Beispiel für das Verhalten einzelner Gäste.

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Alkoholverbot für die Saison 2026

Mit der neuen Regelung möchte das ZDF den Fokus wieder stärker auf das Unterhaltungsprogramm legen und das Erlebnis für Familien angenehmer gestalten. Ob das Alkoholverbot auch über die Jubiläumssaison hinaus Bestand haben wird, hat der Sender bislang jedoch noch nicht entschieden.

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