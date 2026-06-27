Bill Kaulitz hemmungslos: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"

Diese Kooperation hat sich für Netflix bezahlt gemacht: Mit "Kaulitz & Kaulitz" landete der Streaming-Anbieter einen Volltreffer. Fans von Bill und Tom Kaulitz sind verrückt nach den privaten Einblicken in den Alltag der Tokio-Hotel-Zwillinge. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die dritte Staffel des Reality-Formats, die im August beim Streamer startet. Dazu trug nun auch eine Ankündigung von Bill Kaulitz auf der Digitalmesse OMR bei. Wie "Bild" berichtet, sagte der Sänger hinsichtlich der neuen Episoden: "Alle Wände werden gebrochen. Es wird ganz wild!"

Bill Kaulitz offener als es seinem Bruder lieb ist Die erste Staffel sei noch "ein Herantasten" gewesen, blickte Kaulitz auf die Debütstaffel 2024 zurück. Nach den ersten Erfahrungen scheinen beim generell sehr offenen Musiker nun endgültig alle Hemmungen gefallen zu sein. "Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann", gab Bill preis, "all in" zu gehen. Damit stoße er selbst bei Bruder Tom bisweilen an Grenzen. "Tom guckt mich oft an: 'Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden'", erklärte der 36-Jährige. "Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen."

Die wilde Vergangenheit von Bill Kaulitz Randale im Hotelzimmer, Liebesfrust, feucht-fröhliche Partys – in der Vergangenheit nahm Bill Kaulitz kein Blatt vor den Mund, egal ob in der Netflix-Serie oder dem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills". Teilweise gerät er deswegen auch mit Bruder Tom aneinander. Schon 2025 kündigte Bill im Podcast über die anstehende "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel an: "Es werden Tränen fließen."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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