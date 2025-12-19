Nach Krebsdiagnose: So feiert Thomas Gottschalk dieses Jahr Weihnachten

Abschied von der großen Samstagabendbühne, unglückliche öffentliche Auftritte sowie Krebsdiagnose und -behandlung: Für Thomas Gottschalk neigt sich ein anstrengendes Jahr 2025 dem Ende entgegen. Doch vor dem Jahreswechsel gibt es ja noch das Weihnachtsfest. Wie läuft das denn beim Entertainer ab?

Familie Gottschalk feiert beschaulich und traditionell Eigentlich lässt sich ja nur spekulieren, wie Prominente Weihnachten verbringen – es sei denn, sie plaudern aus dem Nähkästchen. Genau das taten Thomas Gottschalk und seine Frau Karina bei der Verleihung des „Bambi“ in diesem Jahr. Wie läuft das Fest der Liebe also bei dem Ehepaar ab? Der 75-Jährige verrät, dass es „beschaulich“ und eher klassisch werden soll: „Erst gehen wir in die Kirche.“

Das Essen gibt es danach nicht im Edelrestaurant, sondern daheim. Dabei klingt der Essensplan für einen Paradiesvogel wie „Thommy“ erstaunlich traditionell: „Karina macht die Weihnachtsgans.“ Auch für die passende musikalische Untermalung ist gesorgt, wie der TV-Rentner erklärt: „Ich spiele ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ auf dem Klavier.“ Das klingt so sehr nach einem Idyll, dass sich der Entertainer einen kleinen selbstironischen Zusatz nicht verkneifen kann: „Aber der Sprung zu ‚heilige Nacht‘, den kriege ich selten hin.“

Darum wird Weihnachten für das Ehepaar „eine ganz komische Nummer“ Warum wird dann aber Weihnachten laut Karina trotz dieses vermeintlichen Idylls dennoch „eine ganz komische Nummer“? Weil sich das Ehepaar gerade mitten in einem Umzug befindet und Baden-Baden den Rücken kehrt. Die Gottschalks sind gerade dabei, ein neues Haus in der beschaulichen Gemeinde Gräfelfing zu beziehen, die an München grenzt.

Bis im neuen Domizil alles picobello ist, bleibt jedoch noch einiges zu tun. Als Zwischenlösung dient den beiden eine Mietwohnung in der bayerischen Landeshauptstadt. „Wir sitzen auf Umzugskartons“, wie Karina verrät. Dadurch könnte das Weihnachtsfest dann doch etwas weniger beschaulich und traditionell ablaufen.

Schwingt „Thommy“ zum Fest der Liebe die Kettensäge? Zudem droht ein weiteres Problem – nämlich mit dem gottschalkschen Weihnachtsbaum. Dabei fällt das Gewächs nicht etwa zu mickrig aus – ganz im Gegenteil. Es handelt sich nämlich um einen großen und imposanten Weihnachtsbaum, wie er vor allem in Gottschalks zweiter Heimat, den USA, beliebt ist. Dummerweise ist der Baum aber für das derzeitige Domizil schlicht zu groß. Ehefrau Karina hat dafür aber schon eine Lösung parat: „Dann muss die Kettensäge herhalten!“

Thomas Gottschalk überrascht und verabschiedet sich Überraschung: Im Hause Gottschalk ist zwar das Kochen Frauensache. Das gilt jedoch nicht für die weihnachtliche Dekoration. So erklärt Karina: „Thomas dekoriert!“ Der bestätigt die Aussage seiner Frau nicht nur, sondern feixt auch sichtlich gut gelaunt: „Ich kann mehr, als man denkt!“ Es wäre „Thommy“ zu wünschen, dass ein hartes Jahr ab Weihnachten dann herzlich ausklingt.

Seine Fans hatte der ewig „Herbstblonde“ schon vor einigen Tagen in einem Instagram-Video zu beruhigen versucht: „Macht euch bitte um mich keine Sorgen.“ Die Schlussworte des Clips deuten zudem darauf hin, dass wir von dem Entertainer wohl dieses Jahr nicht mehr viel hören und sehen werden: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, euer Thomas.“