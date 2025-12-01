Home News Star-News

Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet

Krebserkrankung

Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet

01.12.2025, 11.21 Uhr
Während einige seine früheren Auftritte nun in einem anderen Licht sehen, wollen andere ihre Kritik trotzdem nicht zurücknehmen.
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Das Netz diskutiert über die Diagnose von Thomas Gottschalk.  Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

Seit Thomas Gottschalk seine schwere Erkrankung öffentlich gemacht hat, bekommen frühere Kommentare zu seinen Auftritten eine neue Bedeutung. In den sozialen Netzwerken wird nun diskutiert, ob frühere Kritik im Nachhinein anders bewertet werden muss.

Gottschalk und seine Familie führen sein desorientiert wirkendes Auftreten, etwa bei der letzten "Bambi"-Verleihung, auf die Medikamente zurück, die der 75-Jährige infolge der Diagnose verschrieben bekommen hat. Wie Gottschalks Frau Karina Mroß im gemeinsamen Interview der Eheleute mit der "Bild"-Zeitung angibt, handelt es sich dabei um "starke Schmerzmittel. Opiate." Zu Hause sei Gottschalk "wie immer", so Mroß. "Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit."

Nutzer nehmen Thomas Gottschalk in Schutz

Auch bei der Romy-Verleihung am Freitag gab Gottschalks Verhalten Beobachtern Rätsel auf. Sein erneutes desorientiertes Auftreten sei ein Wendepunkt gewesen, erzählte Gottschalk der "Bild". "Ich kann nicht mehr auftreten", gesteht er sich nun ein. "Ich muss gesund werden."

Derzeit beliebt:
>>Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
>>Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
>>Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
>>ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?

In den sozialen Medien verhärten sich in Reaktion auf Gottschalks Bekanntgabe einmal mehr die Fronten. Viele mit Gottschalk sympathisierende User sehen sich in ihrer Ansicht bestätigt. "Ein Thomas Gottschalk hat Krebs und wird hier auf X seit Wochen wegen seiner TV-Auftritte aufs Übelste niedergemacht", brüskiert sich etwa ein User des Kurznachrichtendienstes X.



Ein weiterer kritisiert Tom und Bill Kaulitz dafür, dass sie forderten, keine Nachsicht mehr für Gottschalk zu zeigen. Hintergrund ihrer Aussage war ein als sexistisch aufgefasster Witz Gottschalks bei der "Bambi"-Verleihung. "Die Kaulitz-Brüder sollten sich in Grund und Boden schämen (und viele andere mit)", schreibt der User.

Krebs ist "kein Freifahrtsschein": So reagiert das Netz auf die Gottschalk-Diagnose

Andere entgegnen, dass Gottschalks Kritikerinnen und Kritikern auf Basis seiner schweren Erkrankung kein Vorwurf gemacht werden kann, weil diese noch nicht öffentlich bekannt war, "Natürlich konnte keiner ahnen, dass Thomas Gottschalk Krebs hat", kommentiert ein User darauf hin. "Aber wenn jemand mit 75 mal ein wenig schusselig wirkt, dann muss man vielleicht auch nicht mit Anlauf reintreten."

Allerdings stand nicht nur lediglich Gottschalks desorientiert wirkendes Verhalten in der Kritik, sondern kontroverse Aussagen, die er währenddessen gemacht hat. Unter anderem hatte die TV-Legende beim Bambi gesagt, die Pop-Sängerin Cher sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe". Eine weitere Userin schrieb deshalb:"Nur weil jemand Krebs hat, ist das kein Freifahrtschein, problematische Aussagen und Verhalten aus der Vergangenheit gutzuheißen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
"Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer": Henning Baum kritisiert Umgang mit soziale Medien
Soziale Medien
Henning Baum im Interview
Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
Im ZDF-"Morgenmagazin"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Jeder Mann sollte eine gesunde Robustheit haben": Henning Baum über Debatten über Männlichkeit
Im Interview
Henning Baum im Interview
Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
"Polizei"
Polizei
Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek
Henning Baum spricht Klartext über Männlichkeit: "Jeder Mann sollte sich eine gesunde Robustheit zulegen"
Männlichkeit im Fokus
Henning Baum im Interview
"Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen": Stefanie Reinsperger über ihre neue Rolle
Karriere-Wendepunkt
Stefanie Reinsperger im Interview
"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht
Spannende Fakten
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.
Familienkonflikt bei Florian Silbereisen: Bruder packt aus
Eklat in der Familie
Florian Silbereisens älterer Bruder sprach mit den Medien. Seine Aussagen sorgten für "viel Stress" innerhalb der Familie.
Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Schlager-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer gegen Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Body Positivity trifft Influencer-Welt: Diese Klinik-Romanze trifft ins Herz
"Liebesbrief an Jenny"
Liebesbriefe an Jenny
„Harry Potter“-Backshow startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
"Harry Potter: Wizards of Baking"
"Harry Potter: Wizards of Baking"
"Terra X" enthüllt im ZDF: So gefährdet war Europa im Krisenjahr 2025
"Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025"
Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"