Jetzt Traumreise gewinnen: Ein Urlaub auf dem Hausboot

Eine Rundreise durch das aufregende Marokko, eine Radtour durch die Weinlandschaft der Mosel, ein Ausflug in einen Freizeitpark oder ein Städtetrip in das Herz der Toskana: Im Rahmen des prisma-Reisesommers können Sie insgesamt zehn spannende Traumreisen gewinnen. In dieser Ausgabe verlosen wir mit unserem Partner einen Hausbooturlaub für bis zu vier Personen. Für alle, die schon eigene Reisepläne haben, gibt es außerdem die Möglichkeit, 3000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen. Mit ein bisschen Glück wandert der Betrag schon bald auf Ihr Konto.

Urlaub auf dem Hausboot Ein Hausbooturlaub ist der Traumurlaub für alle Freiheitsliebenden und Wasserfans und so individuell wie jede Crew – egal, ob Seenlandschaft oder Flussfahrt. Vorkenntnisse oder ein Führerschein sind nicht notwendig. Am Starthafen bekommen die Urlauber eine Einweisung in Bootstechnik und Navigation und schon startet das ganz persönliche Abenteuer. Die schwimmenden Ferienwohnungen von Le Boat sind auch für Neulinge leicht zu manövrieren. Wir verlosen mit dem bekannten Anbieter für führerscheinfreie Hausbootferien einen Kurzaufenthalt auf einem Zweikabinenboot. Der Gewinner verbringt wahlweise drei Nächte beispielsweise an der Mecklenburger Seenplatte, in den Niederlanden, auf einem Städtetrip nach Gent oder Brügge oder im Elsaß oder Burgund.

Alle Infos rund um Hausbootferien: www.leboat.com/de

Verlosung:

prisma und Le Boat verlosen einen viertägigen Aufenthalt mit drei Übernachtungen für bis zu vier Personen auf einem Zweikabinenboot in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich oder Belgien

Einfach bis zum 4.7.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.