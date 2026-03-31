Münchner Kommissare klären zum „Tatort“-Abschied über Gagen-Mythos auf

Bevor das beliebte Münchner Ermittler-Duo Batic und Leitmayr zum Osterfest in der „Tatort“-Doppelfolge mit dem Titel „Unvergänglich“ ein letztes Mal einen Mord aufklären wird, nahmen die beiden Hauptdarsteller Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) ein Interview mit HÖRZU zum Anlass, sich unter anderem zum Gagen-Mythos zu äußern. Echtes Licht brachten sie dabei nicht ins Dunkel, denn bezüglich der Höhe ihrer tatsächlichen Einkünfte hielten sie sich nach wie vor bedeckt.

Udo Wachtveitl verriet jedoch, dass die seit Jahren in den Medien kursierenden Zahlen keinesfalls der Wahrheit entsprächen. Er erklärte, dass ein bekanntes Printmedium damals eine Tabelle veröffentlicht habe, in welcher auch die Gage der beiden Darsteller genannt worden sei. Woher die Zahlen damals gestammt hätten, sei ihm zwar nicht bekannt, jedoch seien diese nicht seriös recherchiert gewesen, denn „mindestens eine Stelle darin stimmte definitiv nicht“ – nämlich diejenige, die das Münchener „Tatort“-Gespann betreffe.

Worum geht es beim „Tatort“ Gagen-Mythos? Im „Tatort“-Universum geht seit Jahren der sogenannte „Gagen-Mythos“ umher. Dieser besagt im Kern, dass die Schauspieler pro Folge weit höhere Gagen bekämen als andere TV-Darsteller. Über manche von ihnen existieren sogar Gerüchte, sie seien durch ihre Rolle Millionäre geworden.

Bezüglich des Münchner Teams heißt es, Nemec und Wachtveitl würden pro Folge extrem hohe Summen kassieren, wobei die exakten Zahlen geheim seien. Darüber hinaus befeuern Schlagzeilen über einzelne besonders gutverdienende „Hauptkommissare“, darunter auch das Team aus Münster, den Mythos zusätzlich. Die Medien arbeiten hierzu regelmäßig mit Schätzungen, denn tatsächlich bleiben Details über die konkrete Bezahlung der Darsteller meist inoffiziell.

Der Gagen-Mythos in Zahlen – Wer verdient wieviel? Je nach Quelle, Team und Zeitpunkt der Veröffentlichung variieren die genannten Summen erheblich und erlauben somit aufgrund der großen Spannbreite keine verlässliche Einordnung. Seitens der Sender oder den Schauspielagenturen gibt es keine offiziellen Gehaltsangaben. Alle genannten Summen sind somit Produkte journalistischer Schätzungen, denen sich einzelne Medien, Promi-Portale oder Branchenseiten zu gerne bedienen.

Hiernach werden beispielsweise für Eva Mattes (71) oder das Wiener Ermittler-Duo Adele Neuhauser (67) und Harald Krassnitzer (65) in älteren Berichten Werte um 60.000 bis 70.000 Euro pro Folge genannt. Die Kölner Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 66) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 65) erhalten schätzungsweise pro Folge 90.000 Euro, ebenso der Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58). Die von Ulrike Folkerts (64) dargestellte Kommissarin Lena Odenthal befindet sich ebenfalls mit einer geschätzten Gage von 85.000 bis 90.000 Euro pro Folge im Mittelfeld. Die vermuteten Werte für Ulrich Tukur (68) oder Axel Milberg (69) liegen dagegen etwa bei rund 120.000 Euro pro Folge. Zu den bestbezahlten Ermittlern im ARD-„Tatort“ gehört demnach Charlotte Lindholm mit einem Spitzenverdienst von ca. 200.000 bis 220.000 Euro pro Folge. Die Schauspielerin Maria Furtwängler (59) wird angeblich nur von den Kollegen Jan Josef Liefers (61) als Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl (66) als Hauptkommissar Frank Thiel aus Münster getoppt. Zu beiden kursieren Schätzungen von etwa 200.000 bis 250.000 Euro pro Folge.

Schätzungen zu den Münchner Ermittlern Batic und Leitmayr Zurück zum Ermittler-Duo aus München: Hier variieren die Angaben erheblich. Während beide Darsteller in älteren Berichten oft auf rund 75.000 Euro pro Folge geschätzt wurden, schrieben ihnen spätere Medienberichte deutlich höhere Summen zu, teils bis zu 90.000 Euro pro Folge. Somit lagen Batic und Leitmayr meist im oberen Mittelfeld der „Tatort“-Stars, etwa gleichauf mit den Kölner Ermittlern, aber immer noch deutlich unterhalb der vermutlichen Spitzenverdiener aus Münster oder Hannover. Die immer wieder nach oben korrigierten Schätzwerte zeigen, wie eng der Münchner „Tatort“ mit der öffentlichen Debatte um Honorar, Ruhm und Medienmythen verbunden ist.

Ein kleiner Rest Mythos Die publicityträchtige Geheimniskrämerei um die Gagen der Münchner „Tatort“-Kommissare rührt vor allem daher, dass sämtliche Zahlen auf Medienberichten, Branchen-Schätzungen und teilweise höchst widersprüchlichen Angaben beruhen. Sie sind bis dato keineswegs offiziell veröffentlicht oder bestätigt worden. Je nach Jahr und Quelle lassen sich beträchtliche Schwankungen erkennen. Sämtliche Zahlen sind vielmehr ein Indiz für die hohe Marktstellung des Teams als exakte, verifizierbare Fakten. Darüber hinaus lebt der Mythos auch davon, dass die Höhe der „Tatort“-Gagen oft mit Wiederholungsvergütungen, Sondervereinbarungen und Zusatzterminen vermischt wird, was das Gesamteinkommen somit zusätzlich größer erscheinen lässt.

Das Fünkchen Wahrheit im Gagen-Mythos Der „Tatort“ ist für viele Darsteller zweifellos ein äußerst lukratives Format. Immerhin liegen die führenden Rollen wohl tatsächlich im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich pro Folge. Wie bereits erwähnt, werden verlässliche Daten nicht von offizieller Seite veröffentlicht – Artikel, die vollmundig „alle Tatort-Gagen“ enthüllen, sind demnach mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Es mag gegebenenfalls durchaus ein Fünkchen Wahrheit im Gagen-Mythos zu finden sein - man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass wir hier über Schätzungen, gegenseitige Medienzitationen und Vergleichszahlen sprechen.

Lang lebe der Gagen-Mythos! Als Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl im Interview versuchten, mit dem Gagen-Mythos aufzuräumen, beinhaltete dies keineswegs die Offenlegung ihrer tatsächlichen Bezüge, sondern lediglich ein Dementi bezüglich der weit verbreiteten Annahme, es würde so etwas wie eine „offizielle“ oder verlässliche Gagenliste existieren. Letztendlich machten sie zwar auf eine fehlerhafte oder ungenaue Medienangabe aufmerksam, ohne jedoch reale Summen zu verraten – eine wahrhaftige Lebensversicherung für den Fortbestand des Gagen-Mythos!

Wir stellen fest: Unabhängig davon, ob die Ausstrahlung des allerletzten Falls der Münchner „Tatort“-Kommissare kurz bevorsteht oder weitere 35 Jahre mit über 100 neue Fällen geplant wären – ohne konkrete Zahlen bleibt die Debatte über die Münchner „Tatort“-Gagen zwangsläufig hochspekulativ. Ein Ende des Gagen-Mythos ist demnach auf absehbare Zeit nicht in Sicht.

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