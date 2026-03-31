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"Let's Dance": Tom und Bill Kaulitz geben Gustav Schäfer keine Unterstützung

Gustav Schäfer bei "Let"s Dance"

Kaulitz-Brüder geben keine Unterstützung für Bandkollegen bei "Let's Dance"

31.03.2026, 08.56 Uhr
von Annika Schmidt
Die Kaulitz-Zwillinge zeigen kein Interesse an der Teilnahme ihres Bandkollegen Gustav Schäfer bei "Let"s Dance". Warum Bill und Tom ihren Schlagzeuger nicht anfeuern, haben sie nun erklärt.
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.   Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

Vor 25 Jahren gründete sich "Tokio Hotel". Seitdem haben die vier Bandmitglieder viel zusammenerlebt. Mit ihrem Hit "Durch den Monsun" feierten die Magdeburger ihren Durchbruch. Dabei wurden die Musiker unter den Augen der Öffentlichkeit erwachsen. In all den Jahren lag der mediale Fokus zum großen Teil auf Bill und Tom Kaulitz. Georg Listing und Gustav Schäfer standen meist in der zweiten Reihe. Doch nicht bei "Let's Dance". Gustav Schäfer tanzt in der aktuellen Staffel der RTL-Show mit Profi-Tänzerin Anastasia Maruster. Der Zusammenhalt der alten Bandkollegen scheint jedoch nicht mehr besonders groß zu sein. Bill und Tom Kaulitz geben ihrem Schlagzeuger keine Unterstützung. Nun haben die Zwillinge erklärt, warum nicht. 

Darum feuern die Kaulitz-Zwillinge ihren Freund nicht an

Bill und Tom Kaulitz kommentieren viele Schlagzeilen aus der Medienwelt, doch bisher schwiegen sie über die Teilnahme ihres Bandkollegens bei "Let's Dance". Im RTL-Studio waren die beiden ebenfalls nicht, um Gustav Schäfer zu unterstützen. Viele Fans haben sich gefragt, warum die Zwillinge ihren Freund bei seinem "Let's Dance"-Abenteuer nicht anfeuern. Nun haben sich die 36-Jährigen dazu in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geäußert. "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist", scherzt Tom Kaulitz. "Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen ihn ja schon lange und er kann nicht tanzen", fügt Bill Kaulitz hinzu. 

Bill Kaulitz über "Let's Dance": "scheiße langweilig"

"Let's Dance" bekommt von den Zwillingen ebenfalls keine gute Bewertung, denn die Sendung sei "scheiße langweilig". Sich die RTL-Show für ihren Kollegen anzuschauen, kommt für die Musiker nicht infrage. "Ich müsste zu Gustav vorspulen, aber die Sendung kannst du ja nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?", erklärt Bill Kaulitz. Trotzdem drücken die beiden Gustav Schäfer die Daumen, doch mehr Unterstützung gibt es nicht für den 37-Jährigen. Am 5. Dezember sind Bill und Tom Kaulitz selbst in einer TV-Show zu sehen. Dann übernehmen die beiden die Sendung "Wetten dass...?". Ob die Zwillinge dann von ihren Bandkollgen unterstützt werden, wird sich zeigen. 

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