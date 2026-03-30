Home News TV-News

"Nachts aufgewacht": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall

Tanzwettbewerb

"Nachts aufgewacht": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall

30.03.2026, 15.33 Uhr
Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov erzielen bei "Let"s Dance' ihre persönliche Rekord-Punktzahl. Joachim Llambi lobt ihre Leistung, die Choreografie überzeugt die Jury.
"Let's Dance"
Im Britney-Spears-Look präsentierte Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" gemeinsam mit Evgeny Vinokurov einen Jive.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Let's Dance"
Große Freude bei Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov: Sie bekamen von der "Let's Dance"-Jury nicht nur 27 Punkte, sondern schafften es auch in die nächste Live-Show.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Für Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov gab es am Sonntagabend bei "Let's Dance" allen Grund zur Freude. Sie erzielten nicht nur eine neue persönliche Rekord-Punktzahl durch die Jury – es gab sogar Lob von Joachim Llambi höchstpersönlich.

Der Jive des Tanzduos sei "sehr, sehr gut" gewesen, bestätigte Llambi und verkündete dann: "Diese Woche hast du die Tür zum Finale aufgemacht!" Die Choreografie zu Britney Spears' "...Baby One More Time" überzeugte die Jury. Und auch von Tanzlehrer Evgeny gab es viel Lob für Woitschack.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärte Vinokurov: "Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Wir verbessern uns Woche zu Woche und das finde ich, ist wirklich ein gutes Tempo."

Derzeit beliebt:
>>Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
>>Nach fast 20 Jahren: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie
>>80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus
>>Jan Köppen über seine Karriere: Vom "Dschungelcamp" zu "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack beschäftigt "Let's Dance" "nachts, morgens, abends, auf Toilette"

Woitschack selbst zeigte sich ebenfalls zufrieden – gab jedoch zu, dass das harte, wochenlange Training auch seine Spuren hinterlässt. "Ich muss wirklich sagen, mich beschäftigt 'Let's Dance' extrem. Auch nachts, morgens, abends, auf Toilette", gestand die 33-Jährige. "Du denkst immer wieder an die Schritte. Was hat er gesagt? Worauf muss ich achten?"

Dies sei zuletzt sogar so weit gegangen, dass die Sängerin von der RTL-Show – oder besser gesagt von ihrem Tanzprofi – träumte. "Letztens erzählte mir sie, du warst in meinem Traum und hast mir gesagt, dass ich falsch schlafe", erinnerte sich Vinokurov lachend. Anna-Carina berichtete, sie sei "nachts aufgewacht", weil sie "richtig vor Augen gehabt" habe, wie ihr Tanzlehrer sie während ihres Schlafs in ihrer Haltung korrigierte. "Und ich habe nur gesagt, was machst du in meinem Zimmer?"

Zumindest eine große Sorge bestätigte sich nicht in der vierten Show: Anna-Carina Woitschack fürchtete, aufgrund ihrer Rechts-Links-Schwäche Probleme bei den Kick-Bewegungen des Jives zu bekommen. Vor der Jury lief glücklicherweise alles glatt, doch die Musikerin weiß: "Das ist tatsächlich ein Problem." Auch kurze Blackouts beim Training machen ihr demnach zu schaffen: "Dann weiß ich nicht mehr, wie es geht", erklärte Woitschack, betonte aber gleichzeitig: "Es fängt sich dann auch wieder."

Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Gustav Schäfer und Anastasia Maruster haben es trotz der Kritik von Bill und Tom Kaulitz in die nächste Runde von "Let's Dance" geschafft. Die Tokio Hotel-Kollegen unterstützen ihn dennoch.
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Katja Burkard bewundert Ricarda Langs "Heldenreise"
Ricarda Langs Entwicklung
Katja Burkard / Ricarda Lang
Mirja du Mont über ihre Dschungelcamp-Teilnahme: "War die beste Therapie"
Phobie überwunden
Mirja du Mont
Wilde Kombi: Stefan Raab und Herbig kommentieren Länderspiel
DFB-Spiel-Übertragung
"Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli"
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis": Start der Wiederholungsfolge mit Veronica Ferres
RTL-Krimi
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis"
Podcast-Chaos und TV-Ideen: Was die Kaulitz-Brüder planen
Podcast live
Bill und Tom Kaulitz
Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
Finanzieller Erfolg
Beatrice Egli lacht.
Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“: So streng sind die Tanzprofis wirklich
„haben vermutlich meine Kollegen noch nicht erlebt“
Comedian Simon Gosejohann und Tänzerin Ekaterina Leonova bei „Let’s Dance“
„Nicht einmal einen Grundschritt“: Llambi zerlegt „Let’s Dance“-Kandidat
Tanzdrama bei RTL
"Let's Dance"
"Meine Liebe": Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss überrascht Fans mit froher Kunde
Bachelor-Verlobung
Sebastian Preuss
Oliver Geissen privat: Ehe, Kinder und Leben mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Brendan Fraser als Papa zum Mieten: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Filmneuheiten
"Rental Family"
HBO-Max zeigt ersten Trailer für Harry-Potter-Serie – und gibt Startdatum bekannt
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter
Horst Schlämmer sucht das Glück: Ein Kinoerlebnis der besonderen Art
Kino-Highlights
Horst Schlämmer sucht das Glück
Wackelt die neue „Fernsehgarten“-Saison mit Andrea Kiewel?
Das sagt das ZDF
Andrea Kiewel auf der Bühne
Kontroverse um Sydney Sweeney: Darum will eine Hollywood-Ikone nicht von ihr gespielt werden
Streit um Biopic
Sydney Sweeney
Collien Fernandes ermutigt Frauen bei Caren Miosga: "Geht raus!"
Digitale Gewalt
Caren Miosga
"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen
BAP-Legende
Wolfgang Niedecken und Frau Tina
Geniale Stars: Diese Promis haben einen hohen IQ
Genialität in Hollywood
Emma Watson
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich
"völlig schockiert vom anderen"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
Mit nur 42 Jahren: US-Comedian und Schauspieler Alex Duong gestorben
US-Comedy-Star
Alex Duong
"Traumschiff"-Star Anja Kruse kritisiert TV-Sender scharf: "So ein Schwachsinn"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
„Rosenheim-Cops“ verlassen – und dann? So ging es für die Stars weiter
Was wurde aus ihnen?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina
„Sehr peinlich“
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"ARD History: Die Apple Story": Kritik zum Auftakt der ARD-Reihe
Apple-Mythos
Steve Jobs
"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner
ZDF-Krimi
Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis
Wenn Hunde zur Therapie müssen: "Eat Pray Bark" auf Netflix
Hundetherapie
Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
Die Rückkehr von Christiane F.: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erneut im TV
Schockdrama
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
"Bridgerton"-Star Yerin Ha: "Ich musste mich einfach dem Moment hingeben"
Schauspieldebüt
Bridgerton