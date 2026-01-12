Home News TV-News

Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt

Promis auf dem Parkett

Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt

12.01.2026, 12.24 Uhr
von Ingo Gatzer, Anja Kratz
"Let's Dance" startet mit einer neuen, aufregenden Staffel. Erfahre, welche prominenten Persönlichkeiten sich der Herausforderung stellen und auf dem Tanzparkett glänzen möchten.
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi
Die beliebte "Let's Dance"-Jury: Jorge González (58, l.), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61, r.) bewerten auch in der 19. Staffel der RTL-Show die teilnehmenden prominenten Tänzerinnen und Tänzer.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

„Let’s Dance“ ist die erfolgreichste deutsche Tanzshow. Das Salz in der Suppe sind dabei die prominenten Teilnehmenden. Doch wer wird in der kommenden Staffel – die wahrscheinlich im Februar oder März 2026 startet – das Tanzbein schwingen? Eine bunte Truppe!

Anna-Carina Woitschack

Die Sängerin erlangte durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ Bekanntheit. Obwohl sie dort nur Platz acht erreichte, war das der Startschuss einer erfolgreichen Musikkarriere. Die 33-Jährige hat „noch nie etwas mit professionellem Tanzen am Hut gehabt“.

Betty Taube

Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Das allein dürfte Betty Taube, die einst das Halbfinale bei „Germany’s Next Topmodel“ erreichte, aber nicht viel auf dem Tanzparkett helfen, zumal sich die Tanzerfahrungen der 31-Jährigen auf „Dorffeste“ beschränken.

Ross Antony

Der Entertainer bringt reichlich Bühnenerfahrung mit – schließlich stand Ross Antony schon mit „Bro’Sis“, im Musical („Tabaluga“) und als Schlagerstar im Rampenlicht. Der 50-Jährige ist bekannt für seine überschäumende Energie und gute Laune, doch genau die könnte ihm beim präzisen Standard- und Lateintanz auch im Weg stehen. Antony selbst nimmt die Herausforderung mit Humor: „Ich habe keine Ahnung, ob ich elegant bin – aber ich werde alles geben und ganz viel Spaß haben.“ Für die Zuschauer dürfte er damit jetzt schon einer der größten Stimmungsgaranten der Staffel sein.



Esther Schweins

Esther Schweins ist mit 55 Jahren die älteste Teilnehmerin, die bisher zugesagt hat. Der Durchbruch gelang ihr in den 1990ern mit „RTL Samstag Nacht“. Die Schauspielerin ist „irre aufgeregt“, vielleicht auch, weil sie ebenfalls wenig Vorwissen mitbringt: „Ich freue mich darauf, tanzen zu lernen.“

Gustav Schäfer

Mit Trommelwirbeln kennt sich Gustav Schäfer aus. Schließlich ist der 37-Jährige Schlagzeuger bei „Tokio Hotel“. Über das für das Tanzen erforderliche Rhythmusgefühl dürfte er also verfügen. Wie sieht es aber mit seinen Tanzskills aus? Der Drummer gibt sich geheimnisvoll: „Es wird eine Überraschung für alle.“

Jan Kittmann

Einige Zuschauer dürften Jan Kittmann aus der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kennen. Der Schauspieler ist sich der großen Herausforderung bewusst: „Das wird ein Brett.“ Dennoch gibt sich der 42-Jährige kämpferisch: „Vorgenommen habe ich mir, mich nicht zu schonen, alles zu geben.“

Joel Mattli

Die für das Tanzen nötige Beweglichkeit bringt Joel Mattli auf jeden Fall mit. Denn der Schweizer ist seit Jahren ein erfolgreicher „Ninja Warrior“-Athlet und hält zudem den Weltrekord im Stangenflug. Die Teilnahme bei der Tanzshow ist für den 29-Jährigen „wie ein Traum, der wahr wird“.

Nadja Benaissa

Nadja Benaissa wollte bekanntlich Sonnenlicht sein, muss sich aber nun tänzerisch beweisen. Als Sängerin bei den „No Angels“ ist sie ein großes Publikum gewohnt und dürfte als gelernte Fitnesstrainerin auch die Kondition mitbringen. Am meisten freut sich die 43-Jährige auf „Training“ und „Kostüme“.

Simon Gosejohann

Jetzt wird’s komisch. Denn der vor allem durch seine Pranks bekannte Simon Gosejohann ist in dieser Staffel ebenfalls mit von der Partie. Damit tritt der Comedian in die Tanzschuhe von Kollege Bastian Bielendorfer. Der 49-Jährige will die Herausforderung ernst nehmen und verspricht: „Das wird wirklich wild.“

Sonya Kraus

„Endlich mache ich bei Let’s Dance mit“, freut sich Sonya Kraus. Die Moderatorin will in der Show angeblich schon seit 20 Jahren das Tanzbein schwingen. Auch wenn sich die 52-Jährige selbstironisch als „alte Schachtel“ bezeichnet, sollte sie niemand unterschätzen.

Vanessa Borck

Einige tun Vanessa Borck gerne „nur“ als Influencerin oder Reality-TV-Star („Princess Charming“) ab. Doch die 29-Jährige hat unter anderem einen Master in Wirtschaftspsychologie. „Nessi“ möchte beim Training „fleißig“ sein, aber „niemals den Spaß am Tanzen verlieren“.

Willi Whey

Auch Willi Whey ist Influencer. Da er seinen Followern viel Content aus dem Bereich Fitness bietet, dürften die körperlichen Anstrengungen des Tanzens für ihn wohl kein Problem darstellen. Den 31-Jährigen reizt die Herausforderung: „Ich will meine Komfortzone verlassen.“

