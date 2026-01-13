Home News TV-News

„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer

"WaPo Bodensee"

„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer

13.01.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Zum Auftakt der achten Staffel der "WaPo Bodensee" wird ein neuer Mordfall am Dreiländereck untersucht. Die Serie begeistert mit prominenten Gastauftritten und spannenden Wendungen.
"WaPo Bodensee"
Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Paul Schott (Tim Wilde) können nicht glauben, wer sie zur Leiche geführt hat.  Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
"WaPo Bodensee"
Viktoria Fildermann (Marion Mitterhammer) meldet das Verschwinden ihres Mannes.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper,
"WaPo Bodensee"
Ist der Anwalt Sven Leitmayer (Eray von Egilmez) in den Vermisstenfall verwickelt?   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
"WaPo Bodensee"
Jakob Frings (Max König) und Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) ermitteln am Bodensee.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
"WaPo Bodensee"
Julia Demmler (Wendy Güntensperger) und Jakob Frings (Max König) sind von der Dreistigkeit der erfolgreichen Unternehmerin Fildermann irritiert.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper
"WaPo Bodensee"
Neles Tochter Johanna (Sofie Eifertinger, links) und Mechthild (Diana Körne) freuen sich auf eine bevorstehende Hochzeit.   Fotoquelle: ARD/Laurent Trümper

Nach der 100. Folge meldet sich die beliebte Vorabendserie "WaPo Bodensee" nun mit einer neuen Staffel zurück. Und wie ließe sich ein neues Kapitel besser eröffnen als mit einem frischen Mordfall am Dreiländereck, der das vierköpfige Ermittlerteam sofort fordert? Gleich zu Beginn der achten Staffel gibt es einen prominenten Gastauftritt: Die österreichische Schauspielerin Marion Mitterhammer schlüpft in die Rolle der erfolgreichen Unternehmerin Viktoria Fildermann.

ARD
"WaPo Bodensee"
Krimiserie • 13.01.2026 • 18:50 Uhr

Erstaunlich gefasst meldet sie das Verschwinden ihres Mannes bei der "WaPo Bodensee". Vor allem Jakob Frings (Max König) ist irritiert von ihrer Kälte und davon, mit welcher Dreistigkeit sie das Team immer wieder ins Leere laufen lässt. An seiner Seite ermitteln erneut Julia Demmler (Wendy Güntensperger), Paul Schott (Tim Wilde) sowie Chefkommissarin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel). Unterstützung erhält Viktoria von ihrer Assistentin Klara Bogner (Reiki von Carlowitz) und dem Anwalt Dr. Sven Leitmeyer (Eray von Egilmez). Zudem macht sie keinen Hehl daraus, dass das Verhältnis zu ihrem Stiefsohn Maxim (Marin Blülle) äußerst angespannt ist.

Ermitteln vor der schönsten Krimikulisse: Die Serie am Bodensee

Während die Ermittlung höchste Konzentration verlangt, ist Nele gedanklich abgelenkt. Nach zwei Jahren steht plötzlich ihre Tochter Johanna (Sofie Eifertinger) vor der Tür und bringt ein offenkundiges Geheimnis mit, das weit über die Verkündung ihrer Liebe zu dem Neuseeländer Josh hinausgeht ...

Derzeit beliebt:
>>„Trump, mein Vater und ich“: ARTE zeigt das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
>>ZDF-Reportage über Schlafstörungen: Drei Menschen ohne Schlaf
>>„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Witwer sucht neue Liebe
>>Nach Rauswurf beim ARD-Magazin "ttt" – Thilo Mischke bekommt neue Doku-Reihe im ZDF

Seit 2017 ermittelt die "WaPo" vor der malerischen Kulisse des Bodensees. Für Floriane Daniel fühlt sich die Rückkehr an den Drehort inzwischen an "wie ein Nachhause-Kommen an den Bodensee", wie sie dem Sender verrät. Auch Tim Wilde hat die Region längst ins Herz geschlossen und bezeichnet den See als seine "zweite Heimat". "Ich bin weiter auf der Suche nach einer bezahlbaren Behausung am See. Ich kann mir ein Jahr ohne die Zeit am See mit den ziemlich besten Menschen hier gar nicht mehr vorstellen", so der 59-Jährige.



Die neuen Folgen der Staffel werden wie gewohnt wöchentlich am frühen Dienstagabend im Ersten ausgestrahlt und stehen im Anschluss auch in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

"WaPo Bodensee" – Di. 13.01. – ARD: 18.50 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Die Schöpfung": Was der neue Köln-Tatort wirklich erzählen will
Opern-Krimi
Tatort: Die Schöpfung
"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
Kölner Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder
"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF
Krimireihe im Zweiten
Jan Josef Liefers
TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
Rekordquoten
Jens Riewa
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars
Schauspieljubiläum
Patrick Dempsey
"Ich war wie in Trance": Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt
Verlobung auf Insel
Andrej Mangold und Annika Jung
Nach Absetzung: "Prominent!"-Moderatorin verabschiedet sich unter Tränen
RTL-Kürzungen
"Prominent!"
Beruf von "Dinner"-Kandidatin überrascht ihre Gäste: "Nee, ne?!"
Polizistin begeistert
Das perfekte Dinner - Tag 1
Deckt Giovanni Zarrella eine "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf?
Neue Open-Air-Show
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
"leben in einer hypersensibilisierten Gesellschaft": Christoph Maria Herbst über "Extrawurst"
Neuer Kino-Film
Christoph Maria Herbst im Portrait.
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD- und Blu-ray-Releases
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Comedian Tony Bauer sucht noch immer den Arzt, der ihm das Leben rettete
Kampfgeist
Tony Bauer
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi
"Bergretter"-Rolle: Sebastian Ströbel trifft Arnold Schwarzenegger
Hollywood-Star bald in ZDF-Serie?
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".
Darum ist Christine Neubauer nur noch so selten in aktuellen Produktionen zu sehen
Krankheit, Diskriminierung oder Genre-Probleme?
Christine Neubauer
Zwischen "Yes" und "No" liegt eine Menge Geld
Spannung pur
"Yes or No Games"
Offiziell bestätigt: Ross Antony wird bei "Let's Dance" mittanzen
Ross Antony bei Let's Dance
Ross Antony
Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert