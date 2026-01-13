„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer

Nach der 100. Folge meldet sich die beliebte Vorabendserie "WaPo Bodensee" nun mit einer neuen Staffel zurück. Und wie ließe sich ein neues Kapitel besser eröffnen als mit einem frischen Mordfall am Dreiländereck, der das vierköpfige Ermittlerteam sofort fordert? Gleich zu Beginn der achten Staffel gibt es einen prominenten Gastauftritt: Die österreichische Schauspielerin Marion Mitterhammer schlüpft in die Rolle der erfolgreichen Unternehmerin Viktoria Fildermann.

"WaPo Bodensee" Krimiserie • 13.01.2026 • 18:50 Uhr

Erstaunlich gefasst meldet sie das Verschwinden ihres Mannes bei der "WaPo Bodensee". Vor allem Jakob Frings (Max König) ist irritiert von ihrer Kälte und davon, mit welcher Dreistigkeit sie das Team immer wieder ins Leere laufen lässt. An seiner Seite ermitteln erneut Julia Demmler (Wendy Güntensperger), Paul Schott (Tim Wilde) sowie Chefkommissarin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel). Unterstützung erhält Viktoria von ihrer Assistentin Klara Bogner (Reiki von Carlowitz) und dem Anwalt Dr. Sven Leitmeyer (Eray von Egilmez). Zudem macht sie keinen Hehl daraus, dass das Verhältnis zu ihrem Stiefsohn Maxim (Marin Blülle) äußerst angespannt ist.

Ermitteln vor der schönsten Krimikulisse: Die Serie am Bodensee Während die Ermittlung höchste Konzentration verlangt, ist Nele gedanklich abgelenkt. Nach zwei Jahren steht plötzlich ihre Tochter Johanna (Sofie Eifertinger) vor der Tür und bringt ein offenkundiges Geheimnis mit, das weit über die Verkündung ihrer Liebe zu dem Neuseeländer Josh hinausgeht ...

Seit 2017 ermittelt die "WaPo" vor der malerischen Kulisse des Bodensees. Für Floriane Daniel fühlt sich die Rückkehr an den Drehort inzwischen an "wie ein Nachhause-Kommen an den Bodensee", wie sie dem Sender verrät. Auch Tim Wilde hat die Region längst ins Herz geschlossen und bezeichnet den See als seine "zweite Heimat". "Ich bin weiter auf der Suche nach einer bezahlbaren Behausung am See. Ich kann mir ein Jahr ohne die Zeit am See mit den ziemlich besten Menschen hier gar nicht mehr vorstellen", so der 59-Jährige.

Die neuen Folgen der Staffel werden wie gewohnt wöchentlich am frühen Dienstagabend im Ersten ausgestrahlt und stehen im Anschluss auch in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

"WaPo Bodensee" – Di. 13.01. – ARD: 18.50 Uhr

