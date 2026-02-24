Home News Star-News

"Nase ist direkt wieder eingekracht": Haftbefehl gesteht Drogen-Rückfall nach Netflix-Doku

Drogen-Drama

Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall

24.02.2026, 14.07 Uhr
von Gianluca Reucher
Nach seiner Netflix-Doku gesteht Rapper Haftbefehl einen Drogen-Rückfall. Der Tod seines Freundes Xatar führte ihn ins Koma, doch nun plant er sein Comeback.
Haftbefehl
Seine Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" hatte für reichlich Aufsehen gesorgt - jetzt gestand Haftbefehl einen Drogen-Rückfall.  Fotoquelle: Netflix

Ein Leben am Limit, zwischen großem Ruhm und übermäßigem Drogen-Konsum – die Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" über den deutschen Rapper Haftbefehl hatte im vergangenen Herbst für mächtig Aufsehen gesorgt. Am Ende war noch zu sehen gewesen, wie sich der 40-Jährige nach einer Koks-Überdosis in eine Klinik begeben und Hilfe gesucht hatte. Jetzt gestand Haftbefehl im RTL-Podcast "Nina und Aykut" allerdings, dass er kurz nach dem Projekt bereits einen Rückfall erlitten habe.

Nach seinem Klinikaufenthalt ging es ihm zunächst "viel besser", erklärte der Rapper in dem Podcast zunächst. Doch der jahrelange Drogen-Konsum hatte auch körperliche Spuren hinterlassen. "Ich hatte extrem zugenommen, wie man auch in der Doku sehen kann", sagte Haftbefehl. Auch seine Nase wurde immer wieder zum Thema. Nachdem diese durch die Drogen eingefallen und verformt war, habe er sie im Januar 2026 operativ rekonstruieren lassen.

Haftbefehl über Drogenrückfall: „Meine Nase ist wieder eingekracht“

Im Podcast gestand Haftbefehl schließlich einen Rückfall direkt nach der Netflix-Doku: "Ich habe wieder angefangen, Drogen zu nehmen, und meine Nase ist direkt wieder eingekracht." Der negative Höhepunkt im Juli 2025: Nach dem plötzlichen Tod des Rappers Xatar, einem engen Freund und Mentor von Haftbefehl, fiel er infolge seines Drogen-Konsums ins Koma.

Derzeit beliebt:
>>Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
>>"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
>>Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
>>Teenie-Band der 90-er: Was machen die Echt-Stars heute?

"Ich lag acht Wochen im Koma, dann war ich sechs Wochen im Krankenhaus und bin daraufhin noch einmal sechs Wochen in Therapie gegangen. Da hat es bei mir Klick gemacht", sprach Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, über die schwierige Zeit. Aktuell scheint der Rapper wieder stabil zu sein. Ganz von den Drogen weggekommen sei er jedoch nicht, wie er zugab. Mittlerweile konsumiere er aber nur noch Marihuana, um sich die Lust nach Koks zu nehmen.

Oliver Geissen privat: So lebt der RTL-Moderator mit der Familie
Seit Jahrzehnten prägt er die TV-Unterhaltung, doch über sein Leben abseits der Bühne ist wenig bekannt. Einzelne Details zeigen einen überraschend bodenständigen Alltag.
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate

2026 soll es das große Comeback geben. Haftbefehl ist als Top-Act für den World Club Dome 2026 in Frankfurt bestätigt. Im September und Oktober spielt er drei große Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Am 7. Mai wird er zudem beim großen Xatar-Gedenkkonzert in der Kölner Lanxess-Arena erwartet.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Marlene Lufen über ihr Liebesleben: "Gab Phasen, wo ich dachte, es fehlt was"
Podcast-Gespräch
Marlene Lufen
Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?
Weasley-Zwillinge
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
Amira Aly berichtet von Ägypten-Reise mit Christian Düren: "Habe geheult wie ein Baby"
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly
40 Jahre Modern Talking: Diese Pläne gibt es um ein großes Comeback mit Nostalgie-Tour
Pop-Duo-Revival
Dieter Bohlen und Thomas Anders
Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
Ein Leben im Rampenlicht
Désirée Nosbusch
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration
"Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?"
Paul Ronzheimer
Zara Larsson rastet aus: Dieses Bild will sie unbedingt löschen
Fotostreit auf Wikipedia
Zara Larsson
Kirsten Dunst bei BAFTA-Afterparty: Kleid reißt plötzlich auf
Unfreiwillige Kleiderpanne
BAFTA Film Awards
Lola Weippert bricht Weltreise ab – Moderatorin kehrt nach Deutschland zurück
Rätselhafte Rückkehr
Lola Weippert
Ist „Kacken an der Havel“ die verrückteste Netflix-Serie des Jahres?
Mit Veronica Ferres & Matthias Brandt
"Kacken an der Havel"
Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
Neuauflage von "Kommissar Rex": Wird Karl Markovics dabei sein?
Kultserie-Rückkehr
Karl Markovics vor einer pinken Wand bei einer Premiere.
Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest
Kurzfristige Änderung
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Jagd auf einen Menschen: RTL zeigt besonders brutalen Nordsee-Fall
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
ZDF-Doku „Putins Schattenmänner“: Ex-Agenten enthüllen Putins Machtapparat
"Putins Schattenmänner – Russische Agenten packen aus"
Putins Schattenmänner - Russische Agenten packen aus
ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
"Die Notärztin"
Die Notärztin
Gelegenheitssex, Poly-Liebe, Angst: So tickt die Generation Z im Bett
"37°: Young Sex – Wie liebt die Gen Z?"
37°: Young Sex - Wie liebt die Gen Z?
Melania Trump nutzt Bad-Bunny-Song — trotz Kritik von Donald Trump
Musikalische Rebellion
Melania Trump
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
"Große Fluktuation auf den Hotelfluren": Heiner Lauterbach blickt auf Party-Exzesse zurück
Heiner Lauterbachs Wandel
Heiner Lauterbach
"Ich bin fast verblutet": Ex-DSDS-Star spricht in RTL-Show über beinahe tödliche OP
Mutige Ehrlichkeit
Reality Queens
Das Monster verstehen: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Predator: Badlands"
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?