Home News TV-News

"Perspektiven des Todes": Neue True-Crime-Reihe mit der Sicht des Täters

"Perspektiven des Todes"

Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Reihe begeistert

17.10.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" beleuchtet spektakuläre Verbrechen aus Bayern. In der ersten Folge geht es um den berüchtigten "Todesengel von Sonthofen" und weitere aufsehenerregende Fälle.
Perspektiven des Todes
Morde aus verschiedenen Blickwinkeln: Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" erzählt spektakuläre Fälle aus Sicht von Tätern, Opfern und Ermittlern.  Fotoquelle: Kabel eins
Perspektiven des Todes
In der ersten Folge der Reihe werden ausschließlich Mordfälle beleuchtet, die in Bayern stattfanden.  Fotoquelle: Kabel eins

Auch hierzulande verfolgt man brutale Verbrechen und kriminalistische Rätsel gern gemütlich von der Couch aus: True Crime boomt, nicht zuletzt, weil US-Hochglanz-Dokus wie "Making A Murderer" längst deutsche Entsprechungen à la "Dig Deeper" (Netflix) gefunden haben. Lokale Besonderheiten und der Gedanke, dass das Grauen um die Ecke stattfinden könnte, befeuern wohl auch Reihen wie "German Crime Story" (Amazon) oder "Wahre Verbrechen" (ZDF). Im neuen Format "Perspektiven des Todes", das nun bei Kabel Eins Premiere feiert, erhält der regionale Aspekt eine ganz besondere Bedeutung: In der ersten Folge geht es um drei Fälle, die sich in Bayern ereigneten.

kabel eins
Perspektiven des Todes
True-Crime-Dokumentation • 17.10.2025 • 20:15 Uhr

Die Reihe beleuchtet vor allem Kapitalverbrechen, die für große öffentliche Aufmerksamkeit sorgten. Darunter etwa jener Serienmörder, der als Krankenpfleger Dutzende Patienten umbrachte und nach dem Aufdecken seiner bestialischen Taten von den Medien "Todesengel von Sonthofen" getauft wurde. Oder der rätselhafte Tod einer US-Touristin, die 2023 in der Nähe des beliebten Schlosses Neuschwanstein mit ihrer Begleiterin angegriffen und ermordet wurde. Auch der dritte Fall der Premierenfolge erregte mediales Aufsehen: 2011 wurde in Augsburg ein Polizist erschossen – von einem Mann, der gerade erst eine Gefängnisstrafe wegen Mordes an einem Polizeibeamten abgesessen hatte.

Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" verspricht dabei "unerwartete Blickwinkel": Wie schon der Titel andeutet, soll jeder Fall aus einer besonderen Perspektive betrachtet werden – etwa aus Sicht des Opfers, der Kommissare oder auch des Täters. Im Anschluss an die erste Folge zeigt Kabel Eins ab 22.20 Uhr die True-Crime-Doku "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle".

Derzeit beliebt:
>>Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
>>Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
>>True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas
>>"Eine Sennerin zum Verlieben": Kritik zum Heimatfilm mit Michaela May

Perspektiven des Todes – Fr. 17.10. – kabel eins: 20.15 Uhr

Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Seit 2014 steht Schauspielerin Marleen Lohse nun schon für die beliebte ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ vor der Kamera. Jetzt hat sie bei „Inas Nacht“ über einen „richtig schlimmen“ Dreh ausgepackt und verrät zudem, was ihr Kollege Hinnerk Schönemann ihr für einen Streich gespielt hat.
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Albtraum auf hoher See: Keira Knightley im Netflix-Thriller
Luxusyacht-Thriller
"The Woman In Cabin 10" | Netflix
Drogen, Mord und Sterneköche: Der neue Fall für Nora Weiss
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer"
Solo für Weiss
Sascha Korf bei "Wer wird Millionär?" - Ein bekanntes Gesicht auf dem Ratestuhl
Geldgewinn
"Wer wird Millionär?"
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s in den einzelnen Teams weiter
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen
Künstlername
Thomas Anders mit einem Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten.
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick