Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe"-Stars kehren zurück

"Sturm der Liebe"

Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück

18.11.2025, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Alfons und Hildegard Sonnbichler feiern ihren 50. Hochzeitstag in "Sturm der Liebe". Zur Feier kommen alte Bekannte und es gibt einen emotionalen Abschied am Fürstenhof.
Sturm der Liebe
Die goldene Hochzeit feiern Antje Hagen (hinten links) und Sepp Schauer (hinten recjts) gemeinsam mit Marcel Zuschlag (vorne links), Jeannine Michèle Wacker (vorne links), Gregory B. Waldis (vorne Mitte), Dionne Wudu (vorne rechts) und Johann Schuler (vorne rechts).   Fotoquelle: ARD/Thomas Neumeier
Sturm der Liebe
In der 4. 500 Folge feiern Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) ihren 50. Hochzeitstag.   Fotoquelle: ARD/WDR/Thomas Neumeier
Sturm der Liebe
Antje Hagen und Sepp Schauer sind seit der ersten Folge "Sturm der Liebe" mit dabei.   Fotoquelle: ARD/Ralf Wilschewski
Sturm der Liebe
Nach 16 Jahren "Sturm der Liebe" verlässt Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) den Fürstenhof.   Fotoquelle:  ARD/Christof Arnold
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Johanna Graen und Anthony Paul sind das Traumpaar der neuen Staffel von "Sturm der Liebe". Dass es nicht immer leicht ist Freunde, Familie und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen, erzählen die beiden im Interview.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt
"Sturm der Liebe" feiert Jubiläum
Das neue Traumpaar Johanna Graen (links) und Anthony Paul (links) feierte gemeinsam mit den langjährigen Serienstars Antje Hagen, Sepp Schauer (rechts) und Dirk Galuba (dritter von links) sowie Gregory B. Waldis, dem Traummann der ersten Staffel, das Jubiläum von "Sturm der Liebe".  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) sind das Traumpaar der 22. Staffel von "Sturm der Liebe". Doch gegensätzlicher könnten die Gärtnerin und der Koch kaum sein.  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold

Sie sind wahre "Sturm der Liebe"-Urgesteine: Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard (Antje Hagen) Sonnbichler. Seit der ersten Folge der beliebten ARD-Telenovela verkörpern sie das Ehepaar, das wie Pech und Schwefel zusammenhält. Nun steht ein ganz besonderes Jubiläum an: Die beiden feiern ihren 50. Hochzeitstag.

ARD
Sturm der Liebe
Telenovela • 18.11.2025 • 15:10 Uhr

Und so ein halbes Jahrhundert Liebe will natürlich gebührend zelebriert werden. In der 22. Staffel dreht sich daher nicht nur alles um das neue Traumpaar Fanny (Johanna Graen) und Kilian (Anthony Paul). In der 4.500 Folge steht "Sturm der Liebe" (voraussichtlich am Dienstag, 18. November, um 15.10 Uhr, im Ersten) ganz im Zeichen des "goldenen" Glücks von Alfons und Hildegard.

Hildegard und Alfons in "Sturm der Liebe": Goldene Hochzeit am Fürstenhof

Für dieses außergewöhnliche Fest reisen fünf ganz besondere Gäste an den Fürstenhof. Langjährige Fans dürfen sich freuen, denn sie werden bekannte Gesichter wiedersehen: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler) kehren zurück, um gemeinsam mit dem Paar zu feiern. Nach einem halben Jahrhundert treten Hildegard und Alfons sogar noch einmal vor den Altar.

Schauspieler Sepp Schauer bringt die Bedeutung dieses Moments auf den Punkt: "Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen." Auch Antje Hagen zeigt sich gerührt: "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen" Sie fügt hinzu: "Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen – das merkt man einfach."



Dieser Star verlässt "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren

Doch wie im echten Leben liegen Freude und Abschied manchmal nah beieinander. Nach 16 Jahren "Sturm der Liebe" verlässt Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) den Fürstenhof, und sein Abschied könnte kaum emotionaler sein. Niederbühl spielt ein Stück am Klavier, das von niemand Geringerem als Erich Altenkopf persönlich stammt. "Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann", so der österreichische Schauspieler.

"Sturm der Liebe" läuft wie gewohnt von montags bis freitags, um 15.10 Uhr, im Ersten und vorab in der Mediathek.

Sturm der Liebe – Di. 18.11. – ARD: 15.10 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
